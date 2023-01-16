Как строят целые огромные дома из светящихся дронов

Сами авторы, которых двое – их зовут Лоннеке Гордейн и Ральф Наута – называют то, что они делают, "воздушными скульптурами" – и это выглядит как самодостаточное произведение искусства, конечно.

Однако, насколько можно понять, главной целью в студии видели продвижение самой идеи создания такие "макетов" с помощью дронов.