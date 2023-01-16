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Как строят целые огромные дома из светящихся дронов

Как строят целые огромные дома из светящихся дронов

Автор:
16 января 2023 10:28
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: дома   дроны   интересно   познавательно   удивительно   фото   
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Световые инсталляции, выполненные голландской студией DRIFT, стали очень популярны в Сети. Во-первых, это необычно и красиво, а во-вторых, впечатляет сама идея "достраивать" незаконченные или разрушенные здания с помощью большого количества дронов.

Сами авторы, которых двое – их зовут Лоннеке Гордейн и Ральф Наута – называют то, что они делают, "воздушными скульптурами" – и это выглядит как самодостаточное произведение искусства, конечно.

Однако, насколько можно понять, главной целью в студии видели продвижение самой идеи создания такие "макетов" с помощью дронов.

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Скажем, на фото выше – вымышленный небоскрёб в Чикаго. Идея в том, что можно с помощью дронов моделировать любые архитектурные проекты, показывая потенциальному заказчику, как такой проект будет выглядеть "в натуральную величину" в том месте, где его планируется построить.

Это кажется очень хорошей идеей, вопрос исключительно в цене и получении соответствующих разрешений. Пока, как мы знаем, работа с дронами подразумевает согласование с разного рода ответственными людьми.

Однако в большей степени, судя по портфолио студии DRIFT, открытой ещё в 2007-м году, интерес пока больше вызывают их инсталляции и перформансы.

Их не раз приглашали выступить на различные фестивали и праздники – к примеру, на 75-ю годовщину Дня освобождения, государственного праздника, знаменующего окончание нацистской оккупации Нидерландов.

А представление в честь открытия Эльбской филармонии в Гамбурге вообще пришлось отменить после премьеры – официально это объяснялось тем, что во время представления под названием "Разбивая волны", кто-то решил запустить свои дроны и нарушить "стройность рядом".

Событие было оценено буквально как "атака дронов" – и во избежание проблем вроде потери дронов или разрушений в здании, а также риска для людей – представление отменили.

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Метки: дома   дроны   интересно   познавательно   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Aqueronte 54 минуты назад
Красиво, интересно сколько стоит одна такая инсталляция? Думаю, немало.
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