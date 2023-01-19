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17 необычных инструментов и устройств для решения некоторых проблем

17 необычных инструментов и устройств для решения некоторых проблем

Автор:
19 января 2023 09:04
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Предметы   интересно   познавательно   удивительно   устройства   фото   
1517
18

Предлагаю вам взглянуть на любопытные инструменты из различных сфер и пополнить свою копилочку знаний свежими сведениями.

Человек во все времена обожал изобретать что-то новое, а всё ради того, чтобы упростить любую работу и сделать её комфортнее. Так на производствах и в домашнем обиходе появились различные инструменты и приспособления, сделавшие нашу жизнь значительно лучше. За долгие годы научного прогресса их стало настолько много, что мы даже не подозреваем, насколько они разнообразны. У многих из них странный внешний вид, а догадаться об их предназначении без подсказки так и вовсе невозможно.

В каждой области есть свои нишевые приспособления. У строителей — свои, у поваров — свои. Некоторые штуки, которыми пользуются строители, потрясают не хуже невиданных диковинок.


Машина 1940-х годов, которая предназначена для тестирования обуви

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Паук — воздушный подъёмник, позволяющий добраться до труднодоступных мест


Ножницы для резки ниток, которые можно держать в руке, не снимая после каждого обрезания


3D-мышь 3DConnexion — помогает работать в программах, где необходимо иметь дело с объёмными объектами


Этот крошечный инструмент используется для удаления апельсиновой корки


Винтажный снегоочиститель


Обжимной инструмент

У этого устройства одна функция — надевать наконечники на концы шнурков.


Стенографическая машина

Используется для стенографической записи слов со скоростью более 225 слов в минуту. Незаменима в залах суда и на юридических заседаниях


Электрический нож для отделения мёда от сот

Инструмент, используемый поварами для проверки точности нарезки

Ручной резак для медных труб

Огромный плуг

Такие штуки используются (правда, более современные их модели) для расчистки полей и лесов.

Очиститель жалюзи

Цианометр — инструмент, используемый для измерения голубизны неба

Сферическая доска, используемая на уроках геометрии

Разгрузчик цемента

Машина для перфорации почтовых марок

Женщины надели бумажные шапочки, чтобы остатки бумаги не попадали им в волосы.

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Метки: Предметы   интересно   познавательно   удивительно   устройства   фото   
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12  комментариев
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781k
А.Берестенко 2 часа назад
Используется для стенографической записи слов со скоростью более 225 слов в минуту. Незаменима в залах суда и на юридических заседаниях

Средний темп речи для русского языка составляет около 120 слов в минуту. Выделяют нормы темпа речи и в зависимости от возраста. Например, для лучшего восприятия учащихся в 5-6 классах учитель, как правило, произносит не более 60, а в 11 не более 75 слов в минуту.

Это че за словесный понос на юридических заседаниях?
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3k
umorist 9 минут назад
Если есть сферическая доска, то должны быть и кубическая, и цилиндрическая, и пирамидальная и т. д., и т. п.
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8k
Пуриц Жорж Полчаса назад
мне кажется всё таки после отрезания ниток
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1k
bigkoss 43 минуты назад
"Электрический нож для отделения мёда от сот" Для вскрытия сот! Мед "отделяют" медогонкой.
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2k
Дмитрий Час назад
Нахрена пиндосским поварам правильные семиугольники единственного размера?
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Infinite

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