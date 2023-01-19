17 необычных инструментов и устройств для решения некоторых проблем

Человек во все времена обожал изобретать что-то новое, а всё ради того, чтобы упростить любую работу и сделать её комфортнее. Так на производствах и в домашнем обиходе появились различные инструменты и приспособления, сделавшие нашу жизнь значительно лучше. За долгие годы научного прогресса их стало настолько много, что мы даже не подозреваем, насколько они разнообразны. У многих из них странный внешний вид, а догадаться об их предназначении без подсказки так и вовсе невозможно.

В каждой области есть свои нишевые приспособления. У строителей — свои, у поваров — свои. Некоторые штуки, которыми пользуются строители, потрясают не хуже невиданных диковинок.

Машина 1940-х годов, которая предназначена для тестирования обуви