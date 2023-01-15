Почему первая американская олимпийская чемпионка так и не узнала, что она победительница Олимпиады

Маргарет Эбботт умерла в 1955-м году в возрасте 76 лет – так и не узнав, что является первой американской олимпийской чемпионкой. Дело в том, что в 1900-м году Олимпиада проводилась второй раз в истории и одновременно со Всемирной выставкой – там же, в Париже. Пегги просто не знала, что участвовала в Олимпиаде.
Она жила в Чикаго и тренировалась в местном гольф-клубе, в том числе принимая участие в местных любительских соревнованиях и даже побеждала. В Париж же приехала в матерью, которая, кстати, тоже играла в гольф – и тоже вписалась в "олимпийскую гонку".
Правда, как вы уже поняли, они не знали, что соревнования относятся к Олимпиаде, думая, что это всё происходят в рамках "спортивной программы" Всемирной выставки. Тем более, что они узнали о грядущем событии из объявлений в газете и решили попробовать силы – чисто для развлечения, отвлечься от работы и учёбы.
Тут надо отметить, что Маргарет Эбботт в Париже была не просто как путешественница – она приехала учиться искусствам.
Её мать, Мэри Эбботт, в то же время работала над созданием путеводителя "Женский Париж" – вообще она была вполне успешным писателем и владелицей литературного салона в Чикаго.
Говорят, во время учёбы Маргарет пересекалась с Огюстом Роденом и Эдгаром Дега – только непонятно, брала уроки или просто общалась где-то при случае, хотя этот факт в её биографии упоминается. Сама она, правда, звездой искусств не стала, зато в 1902-м году она вышла замуж, тоже за не чуждого искусству человека – очень популярного тогда в США писателя-сатирика Питера Данна.
Но вернёмся в Париж. То, что мама и дочь Эббот не поняли, что они попали на Олимпиаду, нет ничего удивительного. Честно говоря, там вообще был бардак – участниками становились обычные зрители (и даже победителями), спортивные события проходили в разных местах Франции, не только в Париже – та же площадка для гольфа находилась в городе Компьень.
И вообще всё это – и Олимпиада, и Всемирная выставка – длилось около полугода и, скажем, в том же гольфе даже не вручались медали. Победительнице подарили позолоченную чашу, на которой, судя по всему, про Олимпиаду тоже не было упомянуто.
Кроме того, гольф входил в список олимпийских видов спорта только в рамках ещё одной Олимпиады – после 1904-го года он перестал быть таковым до 2016-го года. По всей видимости, никто особо и не интересовался всё это время прошлыми результатами – было просто неактуально.
И только тогда в рамках программы возрождения истории олимпийского гольфа, если так можно сказать, Маргарет Эбботт официально была названа первой олимпийской чемпионкой в этом виде спорта. Но, конечно, известно стало это раньше – считается, что благодаря усилиям другой американки, профессора Паулы Уэлч, которая специализировалась на истории Олимпийских игр и спорта.
К началу 80-х годов 20-го века её усилиями, в результате долгих разборок с МОК данный факт был восстановлен и признан. Об этом сообщили семье, где, конечно, были удивлены – её четверо детей знали только, что их мать побеждала на соревнованиях по гольфу в Париже.
Кстати, вот вам "вишенка на торте": после победы в олимпийском соревновании по гольфу Пегги с матерью оставались в Париже до 1902-го года – и за это время Маргарет Эбботт успела выиграть ещё и Femina Cup, из которого затем вырос женский чемпионат Франции по гольфу.
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