Почему первая американская олимпийская чемпионка так и не узнала, что она победительница Олимпиады

Она жила в Чикаго и тренировалась в местном гольф-клубе, в том числе принимая участие в местных любительских соревнованиях и даже побеждала. В Париж же приехала в матерью, которая, кстати, тоже играла в гольф – и тоже вписалась в "олимпийскую гонку".

Правда, как вы уже поняли, они не знали, что соревнования относятся к Олимпиаде, думая, что это всё происходят в рамках "спортивной программы" Всемирной выставки. Тем более, что они узнали о грядущем событии из объявлений в газете и решили попробовать силы – чисто для развлечения, отвлечься от работы и учёбы.