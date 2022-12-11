6 киноошибок, которые режиссеры решили не исправлять, потому что актеры отыграли блестяще

Отличился и Леонардо Ди Каприо, который является гарантом высокого качества фильма. Даже если фильм будет плох, его точно можно будет посмотреть хотя бы ради игры Ди Каприо. Но, к счастью, "Джанго освобожденный" хорош во всем, а не только благодаря игре Лео.

Ближе к концу фильма Кэлвин Кэнди в исполнении Ди Каприо ударил рукой об стол и разбил стакан, осколками которого порезал свою руку. Никто не заметил кровь сразу, поэтому съемка продолжилась, а затем все стали обращать внимание на то, что у Ди Каприо вся рука в крови, но никто не перестал играть, а сам Лео даже сделал на ней акцент, будто это было запланировано. Неподдельный ужас можно прочитать в глазах всех актеров. На этом, однако, Ди Каприо не остановился и предложил размазать кровью лицо Брумхильды в исполнении Керри Вашингтон, но, естественно, в следующем дубле, используя бутафорскую кровь.