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6 киноошибок, которые режиссеры решили не исправлять, потому что актеры отыграли блестяще

6 киноошибок, которые режиссеры решили не исправлять, потому что актеры отыграли блестяще

Автор:
11 декабря 2022 09:29
Сообщество : Кино
Метки: кино   режиссеры   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Эпизоды, во много благодаря которым эти фильмы стали шедеврами


"Запах женщины"

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В фильме "Запах женщины" Аль Пачино сыграл слепого мужчину. Актер решил использовать метод актерского мастерства на основе системы Станиславского и поэтому на самом деле ограничил свой обзор настолько, что практически ничего не видел. В одной из сцен он вместе с Крисом О'Доннеллом переходил через дорогу, случайно споткнулся о мусорную урну и упал. Аль Пачино не стал выходить из образа и позволил Крису оказать помощь. Режиссер Мартин Брест решил не делать второй дубль из-за этой ошибки, потому что она выглядела очень органично.


"К звездам"

Брэд Питт в фильме "К звездам" исполнил роль хладнокровного Роя Макбрайда, который в конце картины не смог совладать со своими эмоциями и пустил слезу. Брэд Питт не так часто плачет на экране, поэтому каждая его слеза на вес золота. Особенно они драгоценны, учитывая, что подобное состояние Питт отыгрывает идеально. После завершенного дубля актер подошел к режиссеру Джеймсу Грэю и сказал, что на постпродакшне нужно будет его слезу направить наверх по законам физики, однако Джеймс решил иначе - он максимально высоко оценил игру Брэда и сказал ему, что оставит из-за этого все, как есть.


"Правдивая ложь"

"Правдивая ложь" - это комедийный боевик", в котором некоторая часть комедии - это обычная импровизация. Особенно во время съемок отличилась Джейми Ли Кертис, которая должна была исполнить танец практически без одежды. Учитывая формы актрисы, сцена выглядело достаточно по-взрослому, однако один момент разрушил всю серьезность. Во время танца Джейми Ли Кертис упала, и выглядело это достаточно больно. Однако она не стала останавливаться и продолжила играть, а Джеймс Кэмерон решил оставить этот момент, который добавлял сцене комедийную составляющую.


"Миссис Даутфайр"

Робин Уильямс был мастером комедии. Ему даже не нужен был текст, чтобы уверенно чувствовать себя во время съемок, и одна из сцен в фильме "Миссис Даутфайр" тому доказательство. В эпизоде, где его персонаж вынужден запачкать лицо тортом с глазурью, чтобы не проколоться перед социальным работником, Робин Уильямс немного импровизировал. Глазурь, которая должна была достаточно плотно лежать на его лице, из-за яркого света начала таять и падать прямо в стаканы, в которые Робин наливал чай. Сошедшая с плана сцена не доставила Уильямсу никаких неудобств. Он продолжил играть и выдал пару шуток про сливки и сахар, которые сработали настолько отлично, что никто даже не заметил подвоха.


"Властелин колец: Две крепости"

Главное трио Братства кольца в лицах Вигго Мортенсена, Орландо Блума и Джона Рис-Дэвиса получило множество травм, наибольшее количество из которых пришлось именно на Вигго. Он ломал кости, лишился части зуба и чуть не утонул. В сцене, где Арагорн думает, что хоббиты погибли во время столкновения орков и всадников Рохиррима, он пнул орочий шлем и истошно закричал. Все это было не по сценарию. Вигго пнул шлем, но не ожидал, что он окажется жестким настолько, что сломает ему пальцы на ногах. После этого Вигго упал и закричал из-за боли, а Питер Джексон подумал, что Мортенсен просто продолжает играть. С одной стороны так и было, Вигго хоть и не играл, но делал все для того, чтобы съемка не прекращалась.


"Джанго освобожденный"

Отличился и Леонардо Ди Каприо, который является гарантом высокого качества фильма. Даже если фильм будет плох, его точно можно будет посмотреть хотя бы ради игры Ди Каприо. Но, к счастью, "Джанго освобожденный" хорош во всем, а не только благодаря игре Лео.
Ближе к концу фильма Кэлвин Кэнди в исполнении Ди Каприо ударил рукой об стол и разбил стакан, осколками которого порезал свою руку. Никто не заметил кровь сразу, поэтому съемка продолжилась, а затем все стали обращать внимание на то, что у Ди Каприо вся рука в крови, но никто не перестал играть, а сам Лео даже сделал на ней акцент, будто это было запланировано. Неподдельный ужас можно прочитать в глазах всех актеров. На этом, однако, Ди Каприо не остановился и предложил размазать кровью лицо Брумхильды в исполнении Керри Вашингтон, но, естественно, в следующем дубле, используя бутафорскую кровь.

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Метки: кино   режиссеры   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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2  комментария
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4k
Александр 6 минут назад
В футболе бы так... Ну прикоснулись к игроку, он начинает валятся, "мучаясь от боли"! Но арбитр такой: "Не прекращаем" съёмку"! Продолжаем!!!" Вот это был бы футбол!
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9k
Sapsan Минуту назад
"Брэд Питт не так часто плачет на экране, поэтому каждая его слеза на вес золота"

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