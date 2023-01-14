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Самая высокая дверь в Лондоне

Самая высокая дверь в Лондоне

Автор:
14 января 2023 11:01
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Размер   высокая дверь   дверь   интересно   лондон   факты   фото   
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В Лондоне есть здание с необычной дверью – узкой и высокой, практически на высоту всего старинного двухэтажного дома. Как мы знаем, почти всегда такие необычности обусловлены какой-то практической необходимостью – и данный случай не является исключением. Но для чего нужны такие высокие двери?

На самом деле это художественная мастерская, вывеска гласит "Малярные мастерские и магазины Элмса Лестера". Правда, название это уже условное, да и картины тут пишут редко – чаще устраивают выставки и показы.

И это место в качестве художественной галереи, видимо, вполне востребовано – благодаря паре "фишек". Дело в том, что помещение здесь – как это часто бывает в студиях – очень высокое, собственно, до самой крыши.

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А крыша сделана стеклянной, чтобы в студию попадал натуральный солнечный свет (ну когда в Лондоне бывает солнце, да). При этом сама студия очень узкая, что, впрочем, тоже добавляет определённого антуража.

Но всё же мы не получили ответа на вопрос – а почему же дверь такая высокая? Тем более известно, что такой она стала не сразу – в начале прошлого века, когда здание было перестроено и в нём открылась та самая мастерская.

В которой начали готовить декорации для спектаклей – в основном рисовать так называемые задники. А сейчас догадались, для чего стала нужна столь высокая дверь?

Задники для сцены имеют большой размер, а сама мастерская (да и улица, на которую выходят двери) очень узкая. При этом такие декорации, видимо, нельзя было свернуть в рулон или как-то сложить – они, скажем, могли быть в рамках.

Поэтому готовые картины решили вытаскивать в вертикальном положении – и пробили дверь на всю высоту здания. Изнутри дверь находится прямо напротив студии, так что там тоже не возникает никаких проблем.

Проблемы как раз могли бы появиться на улице – проход на самом деле очень узкий. Тем более, что справа огорожена территория местной церкви St Giles in the Fields, ориентируясь на которую, вы сможете быстро обнаружить легендарную высокую зелёную дверь.

Кстати, говорят, что эту зелёную дверь специально не перекрашивают, хотя саму мастерскую перестраивали – словосочетание green door стало уже таким локальным брендом.

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Метки: Размер   высокая дверь   дверь   интересно   лондон   факты   фото   
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