Самая высокая дверь в Лондоне

На самом деле это художественная мастерская, вывеска гласит "Малярные мастерские и магазины Элмса Лестера". Правда, название это уже условное, да и картины тут пишут редко – чаще устраивают выставки и показы.

И это место в качестве художественной галереи, видимо, вполне востребовано – благодаря паре "фишек". Дело в том, что помещение здесь – как это часто бывает в студиях – очень высокое, собственно, до самой крыши.