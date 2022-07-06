Зачем при СССР двери оббивали дерматином?

Дерматин (ошибочно - дермаНтин) - от греческого δερμάτινος — кожаный, искусственная кожа, хлопчатобумажная ткань с нитроцеллюлозным покрытием с одной или обеих сторон.
Интересно, что дерматином входные двери оббивали с творческим подходом, как говорится. Например, особое внимание уделялось гвоздикам - оные могли быть простыми никелированными, а могли быть резными, с выпуклыми шляпками.
Использовалось также кнопочки и особая стальная проволока - для придания незатейливых узоров. Восхищение вызывали ремешки и особые металлические струны для крепления дерматина. Сам дерматин продавали уже расчётным на ромбы.
Но зачем вообще нужно было оббивать входные двери в квартиры каким-то дополнительным материалом? Канал Этнобаза рассказывает.
На самом деле, двери покрывали дерматином вовсе не из тяги к прекрасному. Таковая традиция пошла в 1950-е-1960-е годы, с массовым появлением первых хрущевок.
Во-первых, дерматин вкупе с толстым слоем поролона под ним здорово помогал в шумоизоляции и обогреве жилья.
Также дерматин помогал от проникновения в квартиру табачного дыма - в СССР вполне себе можно было курить прямо на лестничной клетке. А также спасал от вони из мусоропроводов, также часто встречавшихся в хрущевках и брежневках.
Дерматин также выделял вход в квартиру - не секрет, что двери при СССР выпускались одинаково однообразные. А каждому человеку охоту свое жилище сделать индивидуальным.
Сам дерматин дефицитом, кстати, в СССР не был никогда. Хотя встречался в ограниченной цветовой гамме - синий, черный или красный.
Кстати, именно по состоянию входной двери в Советском Союзе судили о благосостоянии владельцев квартиры. Потому иные хозяева старались не делать ее слишком броской, не оббивать дорого-богато. Чтоб не привлечь внимание воров-домушников.
За самим дерматином в СССР охотились первые рокеры и металлисты - с ободранного с чужих дверей покрытия эти ребята изготовляли себе напульсники.
Отмечу, что сегодня мастера-дверники тоже иногда предлагают оббить дверь дерматином либо кожей. И такая услуга находит своего клиента.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Какое, лядь, восхищение?
"Во-первых, дерматин вкупе с толстым слоем поролона под ним здорово помогал в шумоизоляции и обогреве жилья."
Какой, лядь, обогрев? Когда дверь снаружи поджигали, что ли?
Шумоизоляции - да, сохранению тепла - тем более.
И последнее:
"А также спасал от вони из мусоропроводов, также часто встречавшихся в хрущевках и брежневках"
Хрущевок и сейчас полно - покажи хоть одну с мусоропроводом.
КГ/АМ, короче.
В СССР 99% населения жило за "картонной" дверью с одним замком, который по хорошему вылетал с одного удара ногой. В современной РФ 99% населения почему-то живут за железными дверьми с 2-3 замками, которые без автогена не откроешь.
вы имеете ввиду "Холодильник за окном"?
https://old.fishki.net/4009894-zagadka-jepohi-obitaja-dermatinom-dvery-iz-50-h-v-segodnja.htmlhttps://old.fishki.net/4009894-zagadka-jepohi-obitaja-dermatinom-dvery-iz-50-h-v-segodnja.html
https://old.fishki.net/4091856-dvery-v-sssr-pochemu-u-sovetskih-grazhdan-byla-tak-populjarna-dermatinovaja-obivka-dverej.htmlhttps://old.fishki.net/4091856-dvery-v-sssr-pochemu-u-sovetskih-grazhdan-byla-tak-populjarna-dermatinovaja-obivka-dverej.html
https://old.fishki.net/3271191-zachem-zhiteli-sssr-delali-obivku-vhodnyh-dverej-iz-kozhi-ili-dermatina.htmlhttps://old.fishki.net/3271191-zachem-zhiteli-sssr-delali-obivku-vhodnyh-dverej-iz-kozhi-ili-dermatina.html