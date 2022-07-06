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Зачем при СССР двери оббивали дерматином?

Зачем при СССР двери оббивали дерматином?

Автор:
06 июля 2022 09:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   дверь   дерматин   интересно   факты   фото   
1536
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Мы давно уже привыкли к надежным железным дверям с домофонами. Даже в частных квартирах. Но еще каких-то лет тридцать назад все двери в многоэтажках нашей страны выглядели совершенно по-иному. В частности, были оббиты кожей или дерматином.

Дерматин (ошибочно - дермаНтин) - от греческого δερμάτινος — кожаный, искусственная кожа, хлопчатобумажная ткань с нитроцеллюлозным покрытием с одной или обеих сторон.

Интересно, что дерматином входные двери оббивали с творческим подходом, как говорится. Например, особое внимание уделялось гвоздикам - оные могли быть простыми никелированными, а могли быть резными, с выпуклыми шляпками.

Использовалось также кнопочки и особая стальная проволока - для придания незатейливых узоров. Восхищение вызывали ремешки и особые металлические струны для крепления дерматина. Сам дерматин продавали уже расчётным на ромбы.

Но зачем вообще нужно было оббивать входные двери в квартиры каким-то дополнительным материалом? Канал Этнобаза рассказывает.

На самом деле, двери покрывали дерматином вовсе не из тяги к прекрасному. Таковая традиция пошла в 1950-е-1960-е годы, с массовым появлением первых хрущевок.

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Во-первых, дерматин вкупе с толстым слоем поролона под ним здорово помогал в шумоизоляции и обогреве жилья.

Также дерматин помогал от проникновения в квартиру табачного дыма - в СССР вполне себе можно было курить прямо на лестничной клетке. А также спасал от вони из мусоропроводов, также часто встречавшихся в хрущевках и брежневках.

Дерматин также выделял вход в квартиру - не секрет, что двери при СССР выпускались одинаково однообразные. А каждому человеку охоту свое жилище сделать индивидуальным.

Сам дерматин дефицитом, кстати, в СССР не был никогда. Хотя встречался в ограниченной цветовой гамме - синий, черный или красный.

Кстати, именно по состоянию входной двери в Советском Союзе судили о благосостоянии владельцев квартиры. Потому иные хозяева старались не делать ее слишком броской, не оббивать дорого-богато. Чтоб не привлечь внимание воров-домушников.

За самим дерматином в СССР охотились первые рокеры и металлисты - с ободранного с чужих дверей покрытия эти ребята изготовляли себе напульсники.

Отмечу, что сегодня мастера-дверники тоже иногда предлагают оббить дверь дерматином либо кожей. И такая услуга находит своего клиента.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   дверь   дерматин   интересно   факты   фото   
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19  комментариев
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4k
Умница-красавица 2 часа назад
Мусоропровод и хрущевка- это несовместимые понятия, отправляем автора учить матчасть, а заодно и русский язык. ОБбить можно валенки от снега, а двери оБивают
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9k
a_komolow 19 минут назад
Опять школьный реферат?
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13k
Бляяяястяще! Полчаса назад
"Восхищение вызывали ремешки и особые металлические струны для крепления дерматина."

Какое, лядь, восхищение?

"Во-первых, дерматин вкупе с толстым слоем поролона под ним здорово помогал в шумоизоляции и обогреве жилья."

Какой, лядь, обогрев? Когда дверь снаружи поджигали, что ли?

Шумоизоляции - да, сохранению тепла - тем более.

И последнее:
"А также спасал от вони из мусоропроводов, также часто встречавшихся в хрущевках и брежневках"

Хрущевок и сейчас полно - покажи хоть одну с мусоропроводом.

КГ/АМ, короче.
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627
Иннoгeнтий Час назад
Все поклонники СССРа должны сделать также !!!
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1k
Kariya Час назад
Дверь была нередко одна, а не внутренняя-наружняя как часто бывает сейчас, поэтому да, шумоизоляция, еще чтоб не стучали оглушительно на весь дом (а рабочие звонки были не везде, чтоб там свидетели звонков ни говорили), для красоты, потому что двери нередко были еще и деревянными как картонка - и лак бы не помог с этой безвкусицей, не говоря, что его вроде как даже и не было. В общем, дверь с дерматином лучше выглядела чем без, и становилась понадежнее. В 90-х, правда, интенсивно стали железные ставить, что модно и до сих пор.
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1k
qwer Час назад
Зачем вешали ковры на стены? Для чего делали окно между ванной и кухней? Почему были деревянные полы? Что за загадочный шкаф в кухне под подоконником с дыркой на улицу? Зачем делали деревянные окна? Как много надо ещё изучить....
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70k
Viktor Час назад
А темка-то далеко не нова!

https://old.fishki.net/4009894-zagadka-jepohi-obitaja-dermatinom-dvery-iz-50-h-v-segodnja.htmlhttps://old.fishki.net/4009894-zagadka-jepohi-obitaja-dermatinom-dvery-iz-50-h-v-segodnja.html
https://old.fishki.net/4091856-dvery-v-sssr-pochemu-u-sovetskih-grazhdan-byla-tak-populjarna-dermatinovaja-obivka-dverej.htmlhttps://old.fishki.net/4091856-dvery-v-sssr-pochemu-u-sovetskih-grazhdan-byla-tak-populjarna-dermatinovaja-obivka-dverej.html
https://old.fishki.net/3271191-zachem-zhiteli-sssr-delali-obivku-vhodnyh-dverej-iz-kozhi-ili-dermatina.htmlhttps://old.fishki.net/3271191-zachem-zhiteli-sssr-delali-obivku-vhodnyh-dverej-iz-kozhi-ili-dermatina.html
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