Зачем при СССР двери оббивали дерматином?

Дерматин (ошибочно - дермаНтин) - от греческого δερμάτινος — кожаный, искусственная кожа, хлопчатобумажная ткань с нитроцеллюлозным покрытием с одной или обеих сторон.

Интересно, что дерматином входные двери оббивали с творческим подходом, как говорится. Например, особое внимание уделялось гвоздикам - оные могли быть простыми никелированными, а могли быть резными, с выпуклыми шляпками.

Использовалось также кнопочки и особая стальная проволока - для придания незатейливых узоров. Восхищение вызывали ремешки и особые металлические струны для крепления дерматина. Сам дерматин продавали уже расчётным на ромбы.

Но зачем вообще нужно было оббивать входные двери в квартиры каким-то дополнительным материалом? Канал Этнобаза рассказывает.

На самом деле, двери покрывали дерматином вовсе не из тяги к прекрасному. Таковая традиция пошла в 1950-е-1960-е годы, с массовым появлением первых хрущевок.