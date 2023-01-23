«Я боялся наступить на них»: как прошли встречи самого высокого человека в мире с самыми маленькими

Несколько лет назад 29-летнему мужчине поставили диагноз гигантизм, и во время приема у врача для лечения осложнений, связанных с этим заболеванием, его попросили встать у измерительной шкалы.

Медсестра была ошеломлена, обнаружив, что Авуче перерос шкалу, и вскоре вокруг собралась толпа коллег, чтобы помочь выяснить, как лучше всего определить его рост. В конце концов они решили использовать шест, чтобы продлить шкалу.

Представители BBC приехали к Авуче, вооружившись рулеткой длиной 4,8 метра, но тут появилась новая задача — отыскать достаточно высокое здание, к которому он мог бы прислониться. Как только здание нашли, Авуче снял обувь, которую местный сапожник смастерил для него из покрышек и гвоздей, и встал спиной к стене, пока его сосед стоял на табурете, готовый отметить рост Авучи куском древесного угля.

Это подтвердило, что рост Авуче составляет... всего 224 сантиметра.

Пусть он и не самый высокий человек в мире на данный момент, Авуче думает, что еще может побить рекорд. «Я все еще расту. Кто знает, может быть, однажды я тоже достигну такого же роста», — сказал он.

Вот уж действительно — задал себе высокую планку.