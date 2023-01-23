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«Я боялся наступить на них»: как прошли встречи самого высокого человека в мире с самыми маленькими

«Я боялся наступить на них»: как прошли встречи самого высокого человека в мире с самыми маленькими

Автор:
23 января 2023 17:54
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интервью   интересно   книга рекордо гиннесса   самый высокий человек   самый маленький человек   удивительное рядом   
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Султан Кёсен познакомился с покойным Чандрой Бахадуром Данги — самым маленьким мужчиной в мире — в Лондоне еще в 2014 году, а в 2018 году встретился в Египте с самой низкой женщиной в мире, индийской актрисой Джиоти Амджи.

Однако для Кёсена обе встречи омрачил страх — он все время опасался, что случайно раздавит рекордсменов.

В интервью знаменитому турецкому блогеру Рухи Ченету Кёсен сказал: «Я постоянно просил официальных представителей держать их подальше от меня. Я очень боялся случайно наступить на них и раздавить их тела».

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«Кроме того, я совсем не слышал, что они говорили — они разговаривали, но я не слышал их голосов», — добавил Кёсен.

И хотя для Кёсена это историческое событие вышло чересчур волнительным, фотографии получились отличными!

Недавно Кёсен едва не лишился титула самого высокого мужчины в мире.

Рост турка составляет 251 сантиметр, однако BBC узнала о парне из Ганы, который якобы был еще выше, и журналисты отправились проверить это утверждение.

Сулеману Абдул Самеду, более известному под прозвищем «Авуче», во время недавнего медицинского осмотра сказали, что он вырос до 2 метров 89 сантиметров — хотя метод измерения получился весьма сомнительный.

Несколько лет назад 29-летнему мужчине поставили диагноз гигантизм, и во время приема у врача для лечения осложнений, связанных с этим заболеванием, его попросили встать у измерительной шкалы.

Медсестра была ошеломлена, обнаружив, что Авуче перерос шкалу, и вскоре вокруг собралась толпа коллег, чтобы помочь выяснить, как лучше всего определить его рост. В конце концов они решили использовать шест, чтобы продлить шкалу.

Представители BBC приехали к Авуче, вооружившись рулеткой длиной 4,8 метра, но тут появилась новая задача — отыскать достаточно высокое здание, к которому он мог бы прислониться. Как только здание нашли, Авуче снял обувь, которую местный сапожник смастерил для него из покрышек и гвоздей, и встал спиной к стене, пока его сосед стоял на табурете, готовый отметить рост Авучи куском древесного угля.

Это подтвердило, что рост Авуче составляет... всего 224 сантиметра.

Пусть он и не самый высокий человек в мире на данный момент, Авуче думает, что еще может побить рекорд. «Я все еще расту. Кто знает, может быть, однажды я тоже достигну такого же роста», — сказал он.

Вот уж действительно — задал себе высокую планку.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интервью   интересно   книга рекордо гиннесса   самый высокий человек   самый маленький человек   удивительное рядом   
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KE2646 56 минут назад
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Олег 12 минут назад
и по прошествии 5 лет ты решил это выложить на фишках?
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