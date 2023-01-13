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Павла Волю выгнали из Comedy Club из-за неудачной шутки

Павла Волю выгнали из Comedy Club из-за неудачной шутки

Автор:
13 января 2023 11:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: интересное   камеди клаб   павел воля   суд   фото   шоу бизнес   шуточки   
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В шоу Comedy Club назревает скандал. Один из самых знаменитых участником юмористического шоу неудачно пошутил и лишился работы. Павел Воля оскорбил девушку своей шуткой и она пошла в суд.

Павел Воля решил посмеяться над женскими понтами и взяла за пример Балаусу Толеген. — казахская девушка, активистка и феминистка, ничего не подозревала о своей минуте славы на ТНТ.

— Есть такой тип женских понтов, когда она такая, она летящая, воздушная, как космос, — прокомментировал Воля фото Толеген из соцсетей. — Она что-то между мечтой и долбанько.

Девушка не оценила эту шутку.

— Было очень много вопросов по поводу того, действительно ли нарушены мои права: все-таки фотография находится в открытом доступе, — написала она в соцсетях. — В итоге оказалось, что подать в суд можно. С юристом я уже встретилась. Процесс запущен.

Активиста была намерена добиться извинений от юмориста через суд. Но дело пошло дальше. В ТНТ сообщили что вместо Воли вести Камеди с Харламовым будет другой юморист — Андрей Бебуришвили, сообщает MK.RU.

Сам Павел Воля никак не прокомментировал этот скандал. В ТНТ тоже не пояснили, вернётся ли когда-нибудь Воля в Comedy Club.

Источник:

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Метки: интересное   камеди клаб   павел воля   суд   фото   шоу бизнес   шуточки   
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39  комментариев
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32k
Snork Snorkoff Час назад
Так Бебуришвили и так с ноября ведет камеди вместо Харламова. А вашпе похер..
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17k
Александр 2 минуты назад
Говноюмор, не понимаю тех людей кто смотрит это
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1k
K_II_T 7 минут назад
Ну рано или поздно он должен был промахнуться с шуткой.

Всё время на грани был.
Не с политикой и ладно.
Поиграет в Вайнштейна.
Заплатит какую-нибудь круглую сумму вроде 100К или 1М и ладно.

И руководство верно поступило. Сейчас нужен плоский юмор. Чуть лучше Петросяна.
Или вообще заменить речевые шоу. На Голос, Таланты, Конкурсы.
Из речевых: 100 к 1, Любовь с первого взгляда.
Поле чудес (где только передачи приветов селу Далёкие Дали Мухогорской области).

Потому что сейчас Камеди - это работа с зарплатой, а не хождение по минному полю.
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40k
Сергей 7 минут назад
Кто дебильно шутит, хоть на на 1-ом, хоть на ТНТ, у них и физиономии тоже дебильные. Профзаболевание наверное.
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2k
Walther 13 минут назад
Что изменится то? Вся суть ТНТ - это то, что все его резиденты (или как их там?), тупо друг у друга по различным проектам шарятся и всего делов. Воля высмеивал недостатки других, Бебуришвили будет онанировать на себя любимого, ничего нового.
Один хрен, все эти камеди один раз в неделю показывают, а все остальное время "Саша-Таня" и "Универ".
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36k
Алексей 16 минут назад
кто лайки ставит таким го.но постам?
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8k
Serjio 20 минут назад
Твк Харламов вроде уходил с ведущих Бебур его должен был заменить? Теперь наоборот?
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4k
5 копеек 24 минуты назад
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124k
DeOrio Полчаса назад
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9k
Shtoppi Полчаса назад
В гадюшнике камеди клаб снова неспокойно.
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2k
Dema Полчаса назад
Все шутки в конечном итоге приходят к знаменателю ниже пояса и пид@расам.Раньше бывало смотрел,сейчас аж как-то противно.
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1k
roman-delisov Полчаса назад
А при чем тут ТНТ и Камеди Клаб? Камеди Клаб принадлежит ТНТ?
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61
Spoyler XXX Полчаса назад
Я всегда думал что если юзают чьи то фотки из соц сетей в выступлении, то как минимум согласовывают с хозяином... А то как то прям совсем.... 21 век на дворе...
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2k
ГюльнарШарипова Полчаса назад
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42k
Aleksandr 36 минут назад
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27k
Киры4 38 минут назад
О...енно содержательный пост, огромное спасибо за очередной высер.
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16k
Bill 39 минут назад
В чем оскорбление то? Показал фотку, которую феминистка сама выложила в Инстаграм, чтобы её увидело как можно больше народу. Так это она должна Воле денег заплатить за рекламу, а не наоборот.
Бред какой-то. Да Павел скорее всего просто в отпуск уехал.
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12k
Павел Бреусов 43 минуты назад
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2k
Александр 45 минут назад
Если вы обижаетесь на то что вас назвали дураком, значит вы действительно дурак.
хоть ТНТ не смотрю как и этот Клаб, но сюдя по новостям у них там "весело", то русские на матрасах спят, то СВО осуждают, а тут теперь это)
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9k
ron 52 минуты назад
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12k
Kostick Час назад
одно точно, ботоксу та долбанько юзаеть больше пашки!)))
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