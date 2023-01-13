Павла Волю выгнали из Comedy Club из-за неудачной шутки

В шоу Comedy Club назревает скандал. Один из самых знаменитых участником юмористического шоу неудачно пошутил и лишился работы. Павел Воля оскорбил девушку своей шуткой и она пошла в суд.
Павел Воля решил посмеяться над женскими понтами и взяла за пример Балаусу Толеген. — казахская девушка, активистка и феминистка, ничего не подозревала о своей минуте славы на ТНТ.
— Есть такой тип женских понтов, когда она такая, она летящая, воздушная, как космос, — прокомментировал Воля фото Толеген из соцсетей. — Она что-то между мечтой и долбанько.
Девушка не оценила эту шутку.
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— Было очень много вопросов по поводу того, действительно ли нарушены мои права: все-таки фотография находится в открытом доступе, — написала она в соцсетях. — В итоге оказалось, что подать в суд можно. С юристом я уже встретилась. Процесс запущен.
Активиста была намерена добиться извинений от юмориста через суд. Но дело пошло дальше. В ТНТ сообщили что вместо Воли вести Камеди с Харламовым будет другой юморист — Андрей Бебуришвили, сообщает MK.RU.
Сам Павел Воля никак не прокомментировал этот скандал. В ТНТ тоже не пояснили, вернётся ли когда-нибудь Воля в Comedy Club.
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Всё время на грани был.
Не с политикой и ладно.
Поиграет в Вайнштейна.
Заплатит какую-нибудь круглую сумму вроде 100К или 1М и ладно.
И руководство верно поступило. Сейчас нужен плоский юмор. Чуть лучше Петросяна.
Или вообще заменить речевые шоу. На Голос, Таланты, Конкурсы.
Из речевых: 100 к 1, Любовь с первого взгляда.
Поле чудес (где только передачи приветов селу Далёкие Дали Мухогорской области).
Потому что сейчас Камеди - это работа с зарплатой, а не хождение по минному полю.
Один хрен, все эти камеди один раз в неделю показывают, а все остальное время "Саша-Таня" и "Универ".
Бред какой-то. Да Павел скорее всего просто в отпуск уехал.
хоть ТНТ не смотрю как и этот Клаб, но сюдя по новостям у них там "весело", то русские на матрасах спят, то СВО осуждают, а тут теперь это)
Но ты скорее всего даже не знаешь что это такое.