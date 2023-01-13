Как карманник украл бриллиантовую брошь у дочери советского вождя

Слишком много вопросов осталось без ответа в расследовании, которое могло разрушить карьеру многих влиятельных советских чиновников.
Однажды ночью в июле 1981 года привилегированные дети высокопоставленных советских чиновников собрались в подмосковном Архангельском. Все историческое поместье было зарезервировано для частной вечеринки, которая превратилась в ночь кражи и, в конечном итоге, убийства.
Череда несчастных случаев
В ночь на 28 июля 1981 года к подмосковному Архангельскому дворцу хлынули частные автомобили. Дети высокопоставленных советских чиновников собрались на вечеринку с распитием шампанского, танцами под запрещенную западную музыку и демонстрацией баснословного богатства, предоставленного теми самыми людьми, которые провозгласили, что построили эгалитарное советское общество.
Дочь тогдашнего советского лидера Леонида Брежнева по имени Галина Брежнева часто посещала такие вечеринки. И та ночь не стала исключением. Она прибыла стильно, нарядно и с бриллиантами.
Однако череда досадных происшествий омрачила ночное веселье. Сначала один из гостей пожаловался администрации усадьбы на то, что потерял эксклюзивный портсигар. Затем несколько других поняли, что у них тоже не хватает некоторых вещей. Наконец, ко всеобщему изумлению, дочь Брежнева объявила, что у нее пропала бриллиантовая брошь, которую она якобы позаимствовала для этого случая из Алмазного фонда Оружейной палаты Кремля.
Дрожащие сотрудники лихорадочно обыскивали каждую комнату в поместье в надежде найти драгоценности, когда они сделали еще одно шокирующее открытие. Одно из окон было оставлено приоткрытым, от него в лес вел кровавый след. Следуя по следу, сотрудники наткнулись на тело мужчины с ножевыми ранениями.
Место преступления
Вскоре к месту преступления устремилась московская милиция. Учитывая, что дочь Брежнева принимала непосредственное участие, дело имело первостепенное значение для высших чинов советской милиции, которые могли из-за этого лишиться своих должностей. Дело требовало лучшего следователя.
«Это была настоящая чрезвычайная ситуация. Лично я ничего подобного не припомню», — сказал старший следователь Аркадий Чернов в интервью, которое он дал спустя годы, после распада СССР.
Милиция быстро опознала погибшего. Это был Николай Ризунов, бывший карманник, проложивший себе дорогу в криминальном мире и ставший известным вором в законе.
Понимая, что убийство «вора в законе» вперемешку с кражей у дочери Брежнева может быстро выйти из-под контроля, ошеломленные следователи бросились допрашивать гостей вечеринки. Вскоре у них появился подозреваемый.
Первый подозреваемый
Один за другим гости вспоминали, что во время танца на них натыкался молодой человек. Не зная его настоящего имени, следователи окрестили подозреваемого «щипачом». Они выяснили, что щипач пришел с одной из гостей - Ингой Соловей, 18-летней дочерью высокопоставленного советского чиновника.
Следователи допросили Ингу Соловей, но установить от нее личность подозреваемого не удалось.
«Было видно, что девушка не давала правдивых показаний и пыталась укрыть знакомого от ответственности», — сказал старший следователь Чернов.
Вскоре после того, как Соловей была заключена под стражу, следователи узнали, что девушка беременна.
Чувствуя необходимость быстро раскрыть дело, но столкнувшись с сопротивлением отказывающейся сотрудничать подозреваемой, следователи разработали новый план. Ее отпускают, но устанавливают круглосуточное скрытое наблюдение.
«Я ничего не подозревала. Я думала, что это мой отец вытащил меня. Я начала звонить своим друзьям, своим подругам», — сказала Соловей в интервью, которое она дала спустя годы.
Однако, к неудовольствию следователей, девушку посетила только одна знакомая. Признаков разыскиваемого «щипача» не было.
Фокусник
Однажды следователи получили информацию от своих осведомителей о фокуснике, который проделывал фокусы в ресторане одной из роскошных гостиниц Москвы. Судя по всему, фокусник мог помещать в пустую стеклянную бутылку различные предметы вроде карточных колод и сигаретных пачек. Милиция поняла, что это их подозреваемый, когда сотрудники ресторана подтвердили, что он похож на человека на милицейском эскизе.
Милиция обыскивала выпускников различных цирковых школ по всему СССР. Просматривая файлы, они нашли подозреваемого: 19-летнего парня по имени Андрей Курдяев.
Андрей родился в Киеве в семье артиста цирка Леонида Курдяева. Курдяев-старший обучил сына исполнительскому искусству, но сделать из него артиста не удалось, так как он получил травму после несчастного случая, случившегося во время одного из его выступлений. Оставшись без присмотра, сын выбрал преступный путь.
Андрей Курдяев до совершенства отточил искусство карманных краж. Однако после ареста своего криминального наставника в Киеве мужчина уехал в Москву, опасаясь, что его тоже арестуют. В советской столице он зарабатывал карманными кражами и разыгрывал фокусы для публики.
Однажды Курдяев отдыхал на одном из московских пляжей. Именно тогда нечестный фокусник познакомился с дочерью высокопоставленного советского чиновника. Для Курдяева влюбленная девушка была дорогой на вершину советского общества; для Инги Соловей он был талантливым циркачом, вынужденным скрываться от могущественных врагов. Романтичнее не придумаешь.
Подозрительная смерть
Сопоставив более ранние фотографии Андрея Курдяева с фотографиями группы наблюдения, работавшей с Соловей, следователи поняли, что подозреваемый все это время был у них под носом. Только он был одет как женщина.
Милиция приступила к задержанию Курдяева, который все это время гостил у своей любовницы Инги Соловей. Курдяев оказал сопротивление при задержании и попытался ударить ножом милицейского, но безуспешно. Его задержали и доставили в отдел для допроса.
Однако следователям не удалось получить много информации от Курдяева, который хранил молчание и не сообщал ничего добровольно. У следователей сложилось впечатление, что мужчина чего-то или кого-то боялся, что навело их на мысль, что могли быть и другие организаторы ограбления. Но прямых доказательств, подтверждающих их подозрения, не было.
Кроме того, у них было признание мужчины, хотя и слишком краткое.
«Я никогда не прощу себе всего, что произошло. Мне некого винить, кроме себя. Я стал жертвой собственной глупости и высокомерия. И это не вина Инги», — сказал подозреваемый.
Курдяев также признался в том, что нанес ножевые ранения «вору в законе» Николаю Ризунову, с которым он столкнулся наедине во время вечеринки. Тем не менее, мужчина отказался признаваться в краже бриллиантовой броши у дочери Брежнева.
Формально преступление раскрыто. Но щемящее чувство недомолвки беспокоило ведущего следователя Аркадия Чернова, который недоумевал, почему подозреваемый был так напуган и отказывался сотрудничать, даже после того, как он признался во всех преступлениях, в которых его обвиняли, кроме одного.
У Чернова никогда не будет ответов на эти вопросы. Через две недели после ареста Курдяева нашли повешенным в камере. Официальная версия заключалась в том, что он покончил жизнь самоубийством. Однако по сей день многие сомневаются, что Курдяев покончил с собой.
Узнав о смерти любимого человека, у Инги Соловей случился нервный срыв и выкидыш.
Источник:
- Медведь решил провести спячку под верандой семьи
- Опасность для лысых в Мозамбике, лунный секс и другие занятные факты и истории
- Без стеснения о друзьях и подругах
- Индиец живет с силиконовой копией умершей жены