Как карманник украл бриллиантовую брошь у дочери советского вождя

Милиция обыскивала выпускников различных цирковых школ по всему СССР. Просматривая файлы, они нашли подозреваемого: 19-летнего парня по имени Андрей Курдяев.

Андрей родился в Киеве в семье артиста цирка Леонида Курдяева. Курдяев-старший обучил сына исполнительскому искусству, но сделать из него артиста не удалось, так как он получил травму после несчастного случая, случившегося во время одного из его выступлений. Оставшись без присмотра, сын выбрал преступный путь.

Андрей Курдяев до совершенства отточил искусство карманных краж. Однако после ареста своего криминального наставника в Киеве мужчина уехал в Москву, опасаясь, что его тоже арестуют. В советской столице он зарабатывал карманными кражами и разыгрывал фокусы для публики.

Однажды Курдяев отдыхал на одном из московских пляжей. Именно тогда нечестный фокусник познакомился с дочерью высокопоставленного советского чиновника. Для Курдяева влюбленная девушка была дорогой на вершину советского общества; для Инги Соловей он был талантливым циркачом, вынужденным скрываться от могущественных врагов. Романтичнее не придумаешь.

Подозрительная смерть

Сопоставив более ранние фотографии Андрея Курдяева с фотографиями группы наблюдения, работавшей с Соловей, следователи поняли, что подозреваемый все это время был у них под носом. Только он был одет как женщина.

Милиция приступила к задержанию Курдяева, который все это время гостил у своей любовницы Инги Соловей. Курдяев оказал сопротивление при задержании и попытался ударить ножом милицейского, но безуспешно. Его задержали и доставили в отдел для допроса.

Однако следователям не удалось получить много информации от Курдяева, который хранил молчание и не сообщал ничего добровольно. У следователей сложилось впечатление, что мужчина чего-то или кого-то боялся, что навело их на мысль, что могли быть и другие организаторы ограбления. Но прямых доказательств, подтверждающих их подозрения, не было.

Кроме того, у них было признание мужчины, хотя и слишком краткое.

«Я никогда не прощу себе всего, что произошло. Мне некого винить, кроме себя. Я стал жертвой собственной глупости и высокомерия. И это не вина Инги», — сказал подозреваемый.

Курдяев также признался в том, что нанес ножевые ранения «вору в законе» Николаю Ризунову, с которым он столкнулся наедине во время вечеринки. Тем не менее, мужчина отказался признаваться в краже бриллиантовой броши у дочери Брежнева.

Формально преступление раскрыто. Но щемящее чувство недомолвки беспокоило ведущего следователя Аркадия Чернова, который недоумевал, почему подозреваемый был так напуган и отказывался сотрудничать, даже после того, как он признался во всех преступлениях, в которых его обвиняли, кроме одного.

У Чернова никогда не будет ответов на эти вопросы. Через две недели после ареста Курдяева нашли повешенным в камере. Официальная версия заключалась в том, что он покончил жизнь самоубийством. Однако по сей день многие сомневаются, что Курдяев покончил с собой.

Узнав о смерти любимого человека, у Инги Соловей случился нервный срыв и выкидыш.