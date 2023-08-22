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Авиадебошир вынудил пилота экстренно посадить самолёт в Красноярске

Авиадебошир вынудил пилота экстренно посадить самолёт в Красноярске

Автор:
22 августа 2023 16:36
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   алкоголь   дебошир   красноярск   полиция   самолёт   экстренная посадка   
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Ни уговоры, ни связывания не помогли утихомирить неугомонного пассажира.

Сегодня утром самолёт авиакомпании S7, направлявшийся из Москвы в Благовещенск, совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за пассажира, устроившего на борту пьяный дебош. По рассказам очевидцев, поначалу мужчина вёл себя нормально, но он умудрился напиться в полёте, каким-то образом протащив с собой изрядное количество спиртного.


Мужчина начал оскорблять всех находившихся на борту людей, стучал кулаками по корпусу самолёта и толкал борпроводников. Дебошира пытались успокоить и пассажиры, и члены экипажа. Его связывали, причём дважды, но тот каждый раз высвобождался и принимался за старое. Не послушал он и командира судна, который по громкой связи потребовал успокоиться и напомнил мужчине, что в противном случае его ждёт штраф. Убедившись, что дебошир находится в абсолютно неадекватном и неуправляемом состоянии, пилоты приняли решение сажать самолёт в ближайшем аэропорту.

Дебошир успокоился и протрезвел лишь когда на борт самолёта поднялись представители МВД из Красноярска. Возможно, только тогда он осознал всю серьёзность ситуации. Ему грозит до 5 тыс. рублей штрафа или 15 суток административного ареста за невыполнение законного требования капитана воздушного судна и до 5 лет колонии за хулиганство на воздушном транспорте.


Сообщается, что из-за дебошира самолёт прилетел в аэропорт Благовещенска с опозданием на 2 часа, на столько же задержался обратный вылет в столицу.

Источник:

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Метки: Видео   алкоголь   дебошир   красноярск   полиция   самолёт   экстренная посадка   
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16  комментариев
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4k
Lexx Час назад
5 лет это хорошо, а всё остальное говно, а не наказание.
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9k
Trenzel2003 5 минут назад
Рацпредложение.
1. Пилоты должны иметь спец средства, в виде электрошокера, травматического пистолета.
2. У пилотов должны быть наручники. А то и кандалы.
3. Штрафы должны быть увеличены в 100 раз!
Само наказание должно быть неотвратимо. Осознание что наказание будет 100%, сможет отбить само желание дебоширить.
p\s
И в общем штрафы за нарушение ПДД, должны быть строже.
Наказание за нарушение закона неотвратимым и строже раз в 20 чем сейчас.
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16k
Shtoppi 8 минут назад
таких му_ил нужно вносить в черный список пассажиров которые не подлежат допуску на борт, как потенциально опасные.
по России пусть на поездах катаются, а если на международный рейс, то это уже решать авиакомпании, брать такого на борт, на свой страх и риск, или нет.
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15k
Александр 23 минуты назад
5 тысяч? Всего? Это что, придумано для того, чтобы "если вдруг попадётся тот, у кого "нога - у кого надо нога..." Незапланированная посадка, взлёт, не говоря уж про моральные издержки... И за это всё 5 тысяч?
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1k
Николай Полчаса назад
Я фигею... Нажрался в самолёте, ляг да спи. Нахрена эти все приключения... А лучше вообще дома нажирайся и спи раз так уж нужно.
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5k
Горожанин Полчаса назад
"Ему грозит до 5 тыс. рублей штрафа или 15 суток административного ареста"
-------


Это не прекратится никогда. Это входит в сознание идиотов. И они просто получают удовлетворение от дебоша. Для них это праздник. Карнавал. А государство на их фоне получает отвращение от людей. Так, по таким законам работает разрушение.

Мозгов наверху нет, чтобы это осознавать. Потому что верх - это кресло бюрократов-временщиков, которым важен личный карман и статус, а не общество и государство.
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40
Ксения Лукашенкова-Денисова Полчаса назад
Да чтож за мусор такой у человека в голове, что нужно нажраться до потери пульса и портить жизнь остальным?!
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20k
сеньор Леонсио 52 минуты назад
Зачем самолёт садить по таким случаям?! Неужели нельзя такие тела запаковывать аккуратно, и в какое нибудь техническое отверстие с парашютом как в мусоропровод сбрасывать!
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62
Павел сеньор Леонсио 19 минут назад
садить?
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63k
Александр Ломовицкий 54 минуты назад
маловато , повесить на него затраты топлива на взлет и посадку незапланированные вот это я понимаю наказание.
63 000 стоит тонна керосина , на взлет среднемагистрального боинга требуется примерно 4 тонны . считаем и умиляемся гуманности наших штрафов.
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18k
Alex ASK Час назад
Телега AVIAINCIDENT

21.08.2023 22.42 (мск) зона ответственности Красноярского РЦ ЕС ОрВД.
При выполнении полета ВС по маршруту поступил доклад от ЭВС о буйном пассажире на борту в состоянии алкогольного опьянения. Данные пассажира Лукьянов Сергей 30 лет, Славянской внешности, место 24Ф. Решение КВС следовать на запасной аэродром Красноярск (Емельяново).
Самолет A-320N, рег/RA-73457, рейс SBI3063 Москва (Домодедово) - Благовещенск. Эксплуатант: АО «Авиакомпания «Сибирь».
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17k
Голос Вселенной Час назад
Одно не пойму. Если ты знаешь и понимаешь, что как только понюхаешь пробку, тут же теряешь от жопы ключи, зачем столько пить? Неужели нельзя закрыться дома и бухать дома, где ты сам себе не создашь проблем. И другим....
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