Авиадебошир вынудил пилота экстренно посадить самолёт в Красноярске

Сегодня утром самолёт авиакомпании S7, направлявшийся из Москвы в Благовещенск, совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за пассажира, устроившего на борту пьяный дебош. По рассказам очевидцев, поначалу мужчина вёл себя нормально, но он умудрился напиться в полёте, каким-то образом протащив с собой изрядное количество спиртного.

Мужчина начал оскорблять всех находившихся на борту людей, стучал кулаками по корпусу самолёта и толкал борпроводников. Дебошира пытались успокоить и пассажиры, и члены экипажа. Его связывали, причём дважды, но тот каждый раз высвобождался и принимался за старое. Не послушал он и командира судна, который по громкой связи потребовал успокоиться и напомнил мужчине, что в противном случае его ждёт штраф. Убедившись, что дебошир находится в абсолютно неадекватном и неуправляемом состоянии, пилоты приняли решение сажать самолёт в ближайшем аэропорту.