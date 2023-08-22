Авиадебошир вынудил пилота экстренно посадить самолёт в Красноярске

Ни уговоры, ни связывания не помогли утихомирить неугомонного пассажира.
Сегодня утром самолёт авиакомпании S7, направлявшийся из Москвы в Благовещенск, совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за пассажира, устроившего на борту пьяный дебош. По рассказам очевидцев, поначалу мужчина вёл себя нормально, но он умудрился напиться в полёте, каким-то образом протащив с собой изрядное количество спиртного.
Мужчина начал оскорблять всех находившихся на борту людей, стучал кулаками по корпусу самолёта и толкал борпроводников. Дебошира пытались успокоить и пассажиры, и члены экипажа. Его связывали, причём дважды, но тот каждый раз высвобождался и принимался за старое. Не послушал он и командира судна, который по громкой связи потребовал успокоиться и напомнил мужчине, что в противном случае его ждёт штраф. Убедившись, что дебошир находится в абсолютно неадекватном и неуправляемом состоянии, пилоты приняли решение сажать самолёт в ближайшем аэропорту.
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Дебошир успокоился и протрезвел лишь когда на борт самолёта поднялись представители МВД из Красноярска. Возможно, только тогда он осознал всю серьёзность ситуации. Ему грозит до 5 тыс. рублей штрафа или 15 суток административного ареста за невыполнение законного требования капитана воздушного судна и до 5 лет колонии за хулиганство на воздушном транспорте.
Сообщается, что из-за дебошира самолёт прилетел в аэропорт Благовещенска с опозданием на 2 часа, на столько же задержался обратный вылет в столицу.
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1. Пилоты должны иметь спец средства, в виде электрошокера, травматического пистолета.
2. У пилотов должны быть наручники. А то и кандалы.
3. Штрафы должны быть увеличены в 100 раз!
Само наказание должно быть неотвратимо. Осознание что наказание будет 100%, сможет отбить само желание дебоширить.
p\s
И в общем штрафы за нарушение ПДД, должны быть строже.
Наказание за нарушение закона неотвратимым и строже раз в 20 чем сейчас.
по России пусть на поездах катаются, а если на международный рейс, то это уже решать авиакомпании, брать такого на борт, на свой страх и риск, или нет.
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Это не прекратится никогда. Это входит в сознание идиотов. И они просто получают удовлетворение от дебоша. Для них это праздник. Карнавал. А государство на их фоне получает отвращение от людей. Так, по таким законам работает разрушение.
Мозгов наверху нет, чтобы это осознавать. Потому что верх - это кресло бюрократов-временщиков, которым важен личный карман и статус, а не общество и государство.
63 000 стоит тонна керосина , на взлет среднемагистрального боинга требуется примерно 4 тонны . считаем и умиляемся гуманности наших штрафов.
21.08.2023 22.42 (мск) зона ответственности Красноярского РЦ ЕС ОрВД.
При выполнении полета ВС по маршруту поступил доклад от ЭВС о буйном пассажире на борту в состоянии алкогольного опьянения. Данные пассажира Лукьянов Сергей 30 лет, Славянской внешности, место 24Ф. Решение КВС следовать на запасной аэродром Красноярск (Емельяново).
Самолет A-320N, рег/RA-73457, рейс SBI3063 Москва (Домодедово) - Благовещенск. Эксплуатант: АО «Авиакомпания «Сибирь».