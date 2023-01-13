Дива современного экрана: 10 фактов о Ренате Литвиновой

Ее звезда взошла на заре мятежных 90-х — и с тех пор она остается одной из самых значимых и загадочных фигур отечественного кинематографа.
Актриса носит семейное имя
Свое редкое и красивое имя Литвинова получила благодаря отцу Мурату Аминовичу Вергазову, который решил назвать дочь в честь родного брата Рината.
Любимой игрушкой Ренаты была медицинская энциклопедия
Литвинова рассказывала, что в детстве у нее было немного игрушек, но она очень любила читать родительскую Большую медицинскую энциклопедию и проигрывать пластинки с записью речи людей, страдающих от психических недугов. Это заменяло ей детский досуг.
«Были такие прозрачные пластиночки для врачей и студентов. Там были записаны речи шизофреников — я все время их слушала. Бред мужчины — он чего-то все шептал, шептал. А иногда попадались пластинки с записью сердцебиений, хрипов астматических — ужас. Я тогда лучше ставила музыкальные пластинки. Энциклопедию я все время читала — там было много-много томов и рисунков всяких органов».
Рената обладает разрядом по легкой атлетике
По словам актрисы, она росла совершенно неспортивным ребенком, однако с огромным удовольствием посещала атлетический кружок в «Спартаке», куда записалась сама в 8 классе. Помимо спортивных занятий, Литвинова с раннего детства училась играть на фортепиано. А вот о школе, несмотря на высокую успеваемость, у нее остались негативные воспоминания.
«Я бредила инструментом с детского сада, и, когда во втором классе появилась возможность записаться в музыкальную школу при Консерватории, я записалась. Я играла Баха, Иоганна Себастьяна, которого я очень уважаю. Имела склонность к Бетховену, Шопену. Но моей любимой вещью была увертюра Прокофьева “Монтекки и Капулетти”».
Литвинова полюбила кино еще в детстве
Мир кино открылся Ренате, когда она была ребенком — вместе с мамой Алисой Литвиновой она ходила в кинотеатр в любое свободное время. Это были короткие встречи, для которых родитель брала дополнительные смены на работе в попытках обеспечить ребенка. Постепенно Литвинова начала и сама посещать утренние сеансы, на которых показывали детские фильмы.
Ее первой любимой киноактрисой стала Любовь Орлова, а особенными для Ренаты стали фильмы с ее участием «Весна» и «Светлый путь».
Бабушка — важный человек в жизни Ренаты Литвиновой
Для Литвиновой образ бабушки ассоциативно связан с образом Нонны Мордюковой. Именно поэтому изначально она планировала снять ее в роли матери в мистической драме «Богиня: Как я полюбила». По словам Литвиновой, обе женщины — настоящие царицы, богини, наделенные удивительной силой и красотой.
Актриса запомнила экспрессивные рассказы бабушки о деревне, яблоневых садах и любовной страсти. Ее истории были подобны кино — с конфликтом и интригой. А еще она умела писать стихи.
«Она была абсолютно такая повелительница ветров — от нее шла такая мощь! Я почему Мордюкову-то и люблю, что она абсолютно какой-то энергетический отзвук моей бабушки».
В коллекции украшений Литвиновой сакральное место отведено красным бусам, которые когда-то носила бабушка.
«А бабушка Фаина решительно пошла в галантерею и купила себе красные бусы — пронзительного оттенка, как кровь младенца, и сказала, что “это от дурной женской зависти и сглаза”».
Во ВГИКе Рената познакомилась с творческими людьми
После школы Литвинова мгновенно поступила на сценарно-киноведческий факультет ВГИКа на сценарное отделение в мастерскую Киры Парамоновой. Учеба была насыщенной: Рената много писала, снималась в студенческих фильмах и открывала для себя новое кино.
Она училась на одном курсе с Аркадием Высоцким, сыном Владимира Высоцкого, который хотел познакомить ее с Виктором Цоем, уже снявшемся в фильме «Йя-Хха!». Хотя встреча не состоялась, позже в интервью Литвинова сравнивала Цоя с Земфирой, называя их обоих поэтами и магами. Также с ней в институте учились Сергей Баширов, Роман Качанов и Иван Охлобыстин.
Для защиты диплома Литвинова написала три работы
Для защиты дипломной работы Рената написала сразу три сценария. По совету мастера комиссии был представлен материал «Принципиальный и жалостливый взгляд». Позже второй текст, который не был утвержден, лег в основу фильма «Нелюбовь» Валерия Рубинчика. По мнению большей части зрителей и критиков, он ухватил самую суть и настроение начала 90-х.
Рената Литвинова работает по ночам
Литвинова признавалась, что еще с подросткового возраста полюбила работать по ночам. Порой она могла засидеться над новым проектом до 5-6 утра, и эта привычка осталась с ней до сих пор, хотя порой такой график сильно мешает.
«Бессонница для меня норма. Я просто физически не могу ложиться вовремя, ведь после двенадцати ночи я ощущаю прилив энергии и сил. В это время я могу творить рисовать, писать, шить или читать. Я очень люблю бессонницу — она является автором многих моих идей!».
Познакомилась с Земфирой во время работы над игровым дебютом
Духовные близкие отношения Ренаты и Земфиры дают плодотворную почву для сплетен и слухов уже более десяти лет. Впервые они встретились в 2004 году, когда Литвинова работала над своим режиссерским дебютом в игровом кино «Богиня: Как я полюбила», для которого Земфира написала песню «Любовь как случайная смерть». Их творческие пути пересеклись и больше не расходились: Земфира выступает в качестве композитора фильмов Литвиновой, а та в свою очередь снимает клипы для певицы.
«Я считаю, что Земфира — это такой дар. Я отношусь к ней как к дару. Восхищаюсь ею».
Снималась у Питера Гринуэя в эротической сцене
Неоднократно Литвинова признавалась, что не любит смотреть фильмы со своим участием и предпочитает находиться по иную сторону камеры. Иного мнения придерживаются авторы, которые стремятся пригласить в свой проект недостижимую актрису, словно пришедшую из старого Голливуда.
В 2003 году живой классик европейского кино снял третью часть масштабного проекта «Чемоданы Тульса Люпера», в которой Литвинова исполнила роль потерявшей свое солидное состояние чешской аристократки. Это единственная работа в карьере дивы, ради которой она обнажилась. В фильме также снялись Лариса Гузеева, Кристина Орбакайте и Ирина Бразгакова.
Источник:
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Ну а в свете последних событий так вообще её вспоминать даже не стОит.
собственно и раньше мнение о ней было такое себе, как актрису ее вообще не воспринимал. в общем то зря потратил время...