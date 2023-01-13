Дива современного экрана: 10 фактов о Ренате Литвиновой

Мир кино открылся Ренате, когда она была ребенком — вместе с мамой Алисой Литвиновой она ходила в кинотеатр в любое свободное время. Это были короткие встречи, для которых родитель брала дополнительные смены на работе в попытках обеспечить ребенка. Постепенно Литвинова начала и сама посещать утренние сеансы, на которых показывали детские фильмы.

Ее первой любимой киноактрисой стала Любовь Орлова, а особенными для Ренаты стали фильмы с ее участием «Весна» и «Светлый путь».

Бабушка — важный человек в жизни Ренаты Литвиновой