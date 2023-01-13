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Дива современного экрана: 10 фактов о Ренате Литвиновой

Дива современного экрана: 10 фактов о Ренате Литвиновой

Автор:
13 января 2023 09:15
Сообщество : Кино
Метки: Рената Литвинова   актер   актриса   кино   роль   судьба   факты   фильм   
1969
11

Ее звезда взошла на заре мятежных 90-х — и с тех пор она остается одной из самых значимых и загадочных фигур отечественного кинематографа.

Актриса носит семейное имя

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Свое редкое и красивое имя Литвинова получила благодаря отцу Мурату Аминовичу Вергазову, который решил назвать дочь в честь родного брата Рината.

Любимой игрушкой Ренаты была медицинская энциклопедия

Литвинова рассказывала, что в детстве у нее было немного игрушек, но она очень любила читать родительскую Большую медицинскую энциклопедию и проигрывать пластинки с записью речи людей, страдающих от психических недугов. Это заменяло ей детский досуг.

«Были такие прозрачные пластиночки для врачей и студентов. Там были записаны речи шизофреников — я все время их слушала. Бред мужчины — он чего-то все шептал, шептал. А иногда попадались пластинки с записью сердцебиений, хрипов астматических — ужас. Я тогда лучше ставила музыкальные пластинки. Энциклопедию я все время читала — там было много-много томов и рисунков всяких органов».


Рената обладает разрядом по легкой атлетике

По словам актрисы, она росла совершенно неспортивным ребенком, однако с огромным удовольствием посещала атлетический кружок в «Спартаке», куда записалась сама в 8 классе. Помимо спортивных занятий, Литвинова с раннего детства училась играть на фортепиано. А вот о школе, несмотря на высокую успеваемость, у нее остались негативные воспоминания.

«Я бредила инструментом с детского сада, и, когда во втором классе появилась возможность записаться в музыкальную школу при Консерватории, я записалась. Я играла Баха, Иоганна Себастьяна, которого я очень уважаю. Имела склонность к Бетховену, Шопену. Но моей любимой вещью была увертюра Прокофьева “Монтекки и Капулетти”».


Литвинова полюбила кино еще в детстве

Мир кино открылся Ренате, когда она была ребенком — вместе с мамой Алисой Литвиновой она ходила в кинотеатр в любое свободное время. Это были короткие встречи, для которых родитель брала дополнительные смены на работе в попытках обеспечить ребенка. Постепенно Литвинова начала и сама посещать утренние сеансы, на которых показывали детские фильмы.

Ее первой любимой киноактрисой стала Любовь Орлова, а особенными для Ренаты стали фильмы с ее участием «Весна» и «Светлый путь».


Бабушка — важный человек в жизни Ренаты Литвиновой

Для Литвиновой образ бабушки ассоциативно связан с образом Нонны Мордюковой. Именно поэтому изначально она планировала снять ее в роли матери в мистической драме «Богиня: Как я полюбила». По словам Литвиновой, обе женщины — настоящие царицы, богини, наделенные удивительной силой и красотой.

Актриса запомнила экспрессивные рассказы бабушки о деревне, яблоневых садах и любовной страсти. Ее истории были подобны кино — с конфликтом и интригой. А еще она умела писать стихи.


«Она была абсолютно такая повелительница ветров — от нее шла такая мощь! Я почему Мордюкову-то и люблю, что она абсолютно какой-то энергетический отзвук моей бабушки».

В коллекции украшений Литвиновой сакральное место отведено красным бусам, которые когда-то носила бабушка.

«А бабушка Фаина решительно пошла в галантерею и купила себе красные бусы — пронзительного оттенка, как кровь младенца, и сказала, что “это от дурной женской зависти и сглаза”».


Во ВГИКе Рената познакомилась с творческими людьми

После школы Литвинова мгновенно поступила на сценарно-киноведческий факультет ВГИКа на сценарное отделение в мастерскую Киры Парамоновой. Учеба была насыщенной: Рената много писала, снималась в студенческих фильмах и открывала для себя новое кино.

Она училась на одном курсе с Аркадием Высоцким, сыном Владимира Высоцкого, который хотел познакомить ее с Виктором Цоем, уже снявшемся в фильме «Йя-Хха!». Хотя встреча не состоялась, позже в интервью Литвинова сравнивала Цоя с Земфирой, называя их обоих поэтами и магами. Также с ней в институте учились Сергей Баширов, Роман Качанов и Иван Охлобыстин.


Для защиты диплома Литвинова написала три работы

Для защиты дипломной работы Рената написала сразу три сценария. По совету мастера комиссии был представлен материал «Принципиальный и жалостливый взгляд». Позже второй текст, который не был утвержден, лег в основу фильма «Нелюбовь» Валерия Рубинчика. По мнению большей части зрителей и критиков, он ухватил самую суть и настроение начала 90-х.


Рената Литвинова работает по ночам

Литвинова признавалась, что еще с подросткового возраста полюбила работать по ночам. Порой она могла засидеться над новым проектом до 5-6 утра, и эта привычка осталась с ней до сих пор, хотя порой такой график сильно мешает.

«Бессонница для меня норма. Я просто физически не могу ложиться вовремя, ведь после двенадцати ночи я ощущаю прилив энергии и сил. В это время я могу творить рисовать, писать, шить или читать. Я очень люблю бессонницу — она является автором многих моих идей!».


Познакомилась с Земфирой во время работы над игровым дебютом

Духовные близкие отношения Ренаты и Земфиры дают плодотворную почву для сплетен и слухов уже более десяти лет. Впервые они встретились в 2004 году, когда Литвинова работала над своим режиссерским дебютом в игровом кино «Богиня: Как я полюбила», для которого Земфира написала песню «Любовь как случайная смерть». Их творческие пути пересеклись и больше не расходились: Земфира выступает в качестве композитора фильмов Литвиновой, а та в свою очередь снимает клипы для певицы.

«Я считаю, что Земфира — это такой дар. Я отношусь к ней как к дару. Восхищаюсь ею».


Снималась у Питера Гринуэя в эротической сцене

Неоднократно Литвинова признавалась, что не любит смотреть фильмы со своим участием и предпочитает находиться по иную сторону камеры. Иного мнения придерживаются авторы, которые стремятся пригласить в свой проект недостижимую актрису, словно пришедшую из старого Голливуда.

В 2003 году живой классик европейского кино снял третью часть масштабного проекта «Чемоданы Тульса Люпера», в которой Литвинова исполнила роль потерявшей свое солидное состояние чешской аристократки. Это единственная работа в карьере дивы, ради которой она обнажилась. В фильме также снялись Лариса Гузеева, Кристина Орбакайте и Ирина Бразгакова.



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Метки: Рената Литвинова   актер   актриса   кино   роль   судьба   факты   фильм   
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32  комментария
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Манерная жаба.
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643
Антоха Оренбург 20 минут назад
Нахер о ней вообще вспоминать. Она свалила из страны и пусть будет забыта.
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13k
Александр 24 минуты назад
Опять канализация засорилась и пост всплыл...
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6k
TirAn Полчаса назад
странная мадама
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2k
Dema Полчаса назад
Всё встало на свои места (пластинки в детстве).Вопросов больше не имеем.
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7k
Владимир 41 минуту назад
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4k
Frank Borman 43 минуты назад
Писали, что она п@дораска и что у нее отношения с Земфирой Земфировой.
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30k
Ashabad 49 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
VedSpec 49 минут назад
А это про другую Литвинову???
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1k
Сергей 50 минут назад
Стереотипная бездарность.
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86
Боцман 56 минут назад
загадочная лгбт лахудра
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ZET 59 минут назад
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348
Максим Эсфельд Час назад
В свете последних событий, пост выглядит, как заказной.
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10k
Сергей Попов Час назад
Играет всегда одинаково. Ни фигуры, ни рожи. Вместо неё могли сыграть другие актрисы совсем не хуже, а даже лучше, скорее всего. И где её значимость в российском кинематографе?
Ну а в свете последних событий так вообще её вспоминать даже не стОит.
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7k
Slowly Час назад
Нет ничего хуже чествования подмены понятий. Литвинова не загадочная. Просто с припи*дью и своеобразная.
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32k
Fat Lynx Час назад
"...остается одной из самых значимых и загадочных фигур отечественного кинематографа..." -
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28k
Levyathan Час назад
Не знаю, не сильно я в кинах разбираюсь, но, как по мне, дык, вот ее лучшая роль.
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3k
Mutantino Час назад
честно говоря думал будет что то интересное, ну хоть что то... но нет
собственно и раньше мнение о ней было такое себе, как актрису ее вообще не воспринимал. в общем то зря потратил время...
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7k
Кружок Час назад
вопрос в другом ... кто ЭТОМУ плюсует?
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54
Натали Тихонова Кружок 47 минут назад
Рената и Земфира)
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24k
Влад 2 часа назад
Никогда не нравилась. Ни чересчур ухоженная, неестественная внешность, ни излишне-манерное поведение. Ну а по политике, сидит себе в Париже и бог с ней. У неё там давно дочь, своя квартира... В Россию совсем не торопится, но и слова плохого не сказала, нейтралитет блюдёт строго.
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231
Иван Днепров 2 часа назад
... а мне она нравится! очень женственная. смысл на неё обижаться, она в своём космосе живёт.
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