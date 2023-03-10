20 удивительных артефактов из истории человечества

Наш мир многое повидал, в том числе все те удивительные, а порой и безумные вещи, сделанные руками простых смертных, то есть, нас. За тысячи лет войн, зарождения и падений цивилизаций, великих изобретений и прочего, в мире накопился практически неиссякаемый запас реликвий прошлого, и эта небольшая коллекция тому доказательство.