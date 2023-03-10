20 удивительных артефактов из истории человечества

Наш мир многое повидал, в том числе все те удивительные, а порой и безумные вещи, сделанные руками простых смертных, то есть, нас. За тысячи лет войн, зарождения и падений цивилизаций, великих изобретений и прочего, в мире накопился практически неиссякаемый запас реликвий прошлого, и эта небольшая коллекция тому доказательство.
1. Молитвенник для Бонны Люксембургской, герцогини Нормандии, авторства Жана Ленуара. Франция, до 1349 года
2. Алжирское ружье с микелетным замком, 1758-1759 год н.э. Дерево, сталь, серебро, коралл, медный сплав, золото. Длина 194 см, калибр 16,3 мм, вес 4,7 кг.
3. Кольцо Великих Моголов из золота и изумруда, 16-17 век н.э., продано на аукционе Christie's в 2019 году
5. Нефритовая тарелка с рисунком дракона. Династия Сун или Ляо (960–1279 гг. н. э.). Сейчас хранится в Дворцовом музее в Пекине, Китай
7. Парадные доспехи Карла V, примерно 1512–1514 гг. Художественно-исторический музей, Вена.
8. Револьверы Кольт Драгун 1848 года, подаренные Авраамом Линкольном Абделькадеру, лидеру алжирского сопротивления и мусульманскому святому, в 1860 году
Эти револьверы Линкольн послал Абделькадеру, чтобы отблагодарить его за защиту христиан от антихристианских погромов в Османской империи.
9. 4 золотые сережки, датируемые эпохой войны между Фризией и Голландией, 1000–1050 гг., и серебряные монеты 1200-1250 гг. Найдены в Хугвуде, Нидерланды
10. 3000-летняя стеклянная ваза с синими и желтыми полосами. Египет, Новое царство, 1336-1213 гг. до н.э.
11. 7000-летние статуэтки двух женщин. Телль Халаф, Сирия, культура Халаф, 5000-4000 гг. до нашей эры
12. Зубочистка с черепом и серпом, примерно1630-1660 гг. В средние века искусно украшенные зубочистки часто делали из когтей птиц, особенно выпи
14. Позолоченная и раскрашенная маска для саркофага, примерно 30 г. до н.э. — 395 г. н.э., сейчас находится в Египетском музее в Каире
15. Гранитный бюст Монтуемхета (700-650 гг. до н.э.), наместника и жреца Фив, восстановившего город после разрушения ассирийцами. Египетский музей, Каир
16. Маленький бронзовый кошелек (4,3x3,3 см) с шестью золотыми монетами внутри, найденн в кельтском поселении в Манхинге, Германия. Примерно 200 г. до н.э.
18. Золотой реликварий с останками Сент-Фуа, святого ребенка II века (Конк, Франция). Рубеж X-XI века с более поздними дополнениями и позднеримской золотой маской
19. Бронзовый штангенциркуль возрастом 2014 лет. Династия Синь, ныне хранится в музее Янчжоу в Китае
20. Статуэтка из слоновой кости, запечатлевшая мужчину с детьми, пускающего мыльные пузыри. Япония, 1870 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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3 тысячи лет изделию из стекла... ну да, только вот стекло максимум 400-600 лет максимум "живет".
но кого это интересует, когда туристы едут со всего мира и платят деньги за посмотреть.