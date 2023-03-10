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20 удивительных артефактов из истории человечества

20 удивительных артефактов из истории человечества

Автор:
10 марта 2023 18:23
Сообщество : Исторические факты
Метки: артефакты   интересно   история   музей   познавательно   реликвии   
2294
21

Наш мир многое повидал, в том числе все те удивительные, а порой и безумные вещи, сделанные руками простых смертных, то есть, нас. За тысячи лет войн, зарождения и падений цивилизаций, великих изобретений и прочего, в мире накопился практически неиссякаемый запас реликвий прошлого, и эта небольшая коллекция тому доказательство.

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Эти револьверы Линкольн послал Абделькадеру, чтобы отблагодарить его за защиту христиан от антихристианских погромов в Османской империи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: артефакты   интересно   история   музей   познавательно   реликвии   
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10  комментариев
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42k
turyst Час назад
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20k
Davy Jones 9 минут назад
Обратите внимание на высокотехнологичность предметов из Азии возрастом 1000++ лет и примитивные технологии Европы возрастом 600++ лет.
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20k
Alf 13 минут назад
Интересно, а что найдёт новая будущая цивилизация, вещи оставшееся после нас?
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1
sergeyyk 22 минуты назад
"10. 3000-летняя стеклянная ваза с синими и желтыми полосами. Египет, Новое царство, 1336-1213 гг. до н.э."

3 тысячи лет изделию из стекла... ну да, только вот стекло максимум 400-600 лет максимум "живет".
но кого это интересует, когда туристы едут со всего мира и платят деньги за посмотреть.
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10k
GROMOZEKA Час назад
Жрец уж больно похож на старика Мао

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9k
Garpia121 Час назад
Все подозрительно свежо выглядит.
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24k
Влад 2 часа назад
Офигеть, дренажная труба. А внизу, как я понимаю, раковина на этой дренажной трубе. Но чтобы отвести 2-3 литра воды из автономного рукомойника не нужна ни раковина, ни труба. Эта находка подразумевает наличие стабильного водоснабжения, а это уже совсем другой уровень.
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