Печальная история талантливой исследовательницы, которая волей судьбы вошла в историю как первая жертва ДТП

Более 3,5 тыс. человек в мире гибнет за сутки в ДТП. И это солидная цифра, позволяющая отнести смертность на восьмое место в общем списке причин. Но такой показатель можно объяснить огромным количеством транспортных средств, без которых немыслима жизнь современного человека.
В эпоху, когда отрасль автомобилестроения только начинала развиваться, все было иначе. Никаких правил дорожного движения не было, а на дорогах соседствовали повозки, пешеходы и единичные автомобили.
В истории сохранилось имя первой жертвы ДТП. Это была женщина, причем выдающихся способностей. Для того времени занятия наукой для представительниц слабого пола были практически сродни чуду.
Принято считать, что первый автомобиль сконструировал в 1769 году инженер из Франции Николя-Жозе Кюньо. Затем продолжатели подхватили эстафетную палочку и продолжили тему, сооружая конструкции на электричестве, бензине и паровой тяге. В их число вошло и семейство Парсонс. Один из его представителей соорудил повозку с паровой тягой. У этой семьи была близкая родственница Мэри Уорд. О печальной участи которой и идет речь.
Для первой половины позапрошлого века проявление интереса к науке было сродни подвигу. На тот момент считалось, что слабый пол в принципе не способен на серьезную интеллектуальную деятельность. Но девушка жила в среде интеллектуалов, не испытывала нужды в деньгах, поэтому смогла спокойно заниматься тем, что ей было интересно.
Некоторое время она была одной из всего лишь трех женщин, которые значились в перечне рассылки Королевского астрономического общества. Коллегами по списку были астроном из США и, на минуточку, английская королева.
В юности девочка обожала смотреть через микроскоп на различные вещи и предметы. А в 17 лет сконструировала свой собственный. Да еще и очень мощный. К 40 годам интерес к науке вынужденно остыл. Замужество оказалось не слишком удачных из-за мотовства мужа. К тому же надо было заниматься детьми, которые родились в браке.
В конце лета 1869 года Уорд вместе с родными направилась за город в гости на паровом автомобиле. Количество желающих прокатиться явно превышало вместительность машины, и, соответственно, создало предпосылки для ДТП.
Машина то ли резко повернула, то ли подскочила на кочке. И вылетевшей женщине колесо проехало прямо по голове. Прибывший на место аварии доктор только констатировал смерть.
По слухам, владельцы транспортного средства разобрали его до винтика и закопали, чтобы оно никого больше не лишило жизни.
На момент гибели Мэри была многодетной матерью, замученной бытом и проблемами. И, что печально, через несколько лет после ее смерти дела у вдовца наладились, он стал пэром, семья перестала нуждаться в деньгах. Если бы не роковая случайность, женщина вполне могла бы продолжить работу в любимом направлении и войти в историю как изобретатель или исследователь, а не первая жертва ДТП.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Хм... Чернушно, конечно, но как-то подозрительно...