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Печальная история талантливой исследовательницы, которая волей судьбы вошла в историю как первая жертва ДТП

Печальная история талантливой исследовательницы, которая волей судьбы вошла в историю как первая жертва ДТП

Автор:
27 октября 2022 10:14
Сообщество : Истории
Метки: Автомобиль   Мэри Уорд   дтп   исход   машина   первый   случай   судьба   
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Более 3,5 тыс. человек в мире гибнет за сутки в ДТП. И это солидная цифра, позволяющая отнести смертность на восьмое место в общем списке причин. Но такой показатель можно объяснить огромным количеством транспортных средств, без которых немыслима жизнь современного человека.

В эпоху, когда отрасль автомобилестроения только начинала развиваться, все было иначе. Никаких правил дорожного движения не было, а на дорогах соседствовали повозки, пешеходы и единичные автомобили.

В истории сохранилось имя первой жертвы ДТП. Это была женщина, причем выдающихся способностей. Для того времени занятия наукой для представительниц слабого пола  были практически сродни чуду.

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Принято считать, что первый автомобиль сконструировал в 1769 году инженер из Франции Николя-Жозе Кюньо. Затем продолжатели подхватили эстафетную палочку и продолжили тему, сооружая конструкции на электричестве, бензине и паровой тяге. В их число вошло и семейство Парсонс. Один из его представителей соорудил повозку с паровой тягой. У этой семьи была близкая родственница Мэри Уорд. О печальной участи которой и идет речь.

Для первой половины позапрошлого века проявление интереса к науке было сродни подвигу. На тот момент считалось, что слабый пол в принципе не способен на серьезную интеллектуальную деятельность. Но девушка жила в среде интеллектуалов, не испытывала нужды в деньгах, поэтому смогла спокойно заниматься тем, что ей было интересно.

Некоторое время она была одной из всего лишь трех женщин, которые значились в перечне рассылки Королевского астрономического общества. Коллегами по списку были астроном из США и, на минуточку, английская королева.

В юности девочка обожала смотреть через микроскоп на различные вещи и предметы. А в 17 лет сконструировала свой собственный. Да еще и очень мощный. К 40 годам интерес к науке вынужденно остыл. Замужество оказалось не слишком удачных из-за мотовства мужа. К тому же надо было заниматься детьми, которые родились в браке.

В конце лета 1869 года Уорд вместе с родными направилась за город в гости на паровом автомобиле. Количество желающих прокатиться явно превышало вместительность машины, и, соответственно, создало предпосылки для ДТП.

Машина то ли резко повернула, то ли подскочила на кочке. И вылетевшей женщине колесо проехало прямо по голове. Прибывший на место аварии доктор только констатировал смерть.

По слухам, владельцы транспортного средства  разобрали его до винтика и закопали, чтобы оно никого больше не лишило жизни.

На момент гибели Мэри была многодетной матерью, замученной бытом и проблемами. И, что печально, через несколько лет после ее смерти дела у вдовца наладились, он стал пэром, семья перестала нуждаться в деньгах. Если бы не роковая случайность, женщина вполне могла бы продолжить работу в любимом направлении и войти в историю как изобретатель или исследователь, а не первая жертва ДТП.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Автомобиль   Мэри Уорд   дтп   исход   машина   первый   случай   судьба   
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turyst 39 минут назад
"На момент гибели Мэри была многодетной матерью, замученной бытом и проблемами. И, что печально, через несколько лет после ее смерти дела у вдовца наладились, он стал пэром, семья перестала нуждаться в деньгах."

Хм... Чернушно, конечно, но как-то подозрительно...
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