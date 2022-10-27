Печальная история талантливой исследовательницы, которая волей судьбы вошла в историю как первая жертва ДТП

Для первой половины позапрошлого века проявление интереса к науке было сродни подвигу. На тот момент считалось, что слабый пол в принципе не способен на серьезную интеллектуальную деятельность. Но девушка жила в среде интеллектуалов, не испытывала нужды в деньгах, поэтому смогла спокойно заниматься тем, что ей было интересно.

Некоторое время она была одной из всего лишь трех женщин, которые значились в перечне рассылки Королевского астрономического общества. Коллегами по списку были астроном из США и, на минуточку, английская королева.

В юности девочка обожала смотреть через микроскоп на различные вещи и предметы. А в 17 лет сконструировала свой собственный. Да еще и очень мощный. К 40 годам интерес к науке вынужденно остыл. Замужество оказалось не слишком удачных из-за мотовства мужа. К тому же надо было заниматься детьми, которые родились в браке.