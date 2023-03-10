FISHKINET
Сообщество RealFishki 1294 поста • 126 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Почему в самолётах запретили курить

Почему в самолётах запретили курить

Автор:
10 марта 2023 15:38
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   интересное   история   курение   путешествия   самолеты   
2314
5

Сейчас невозможно представить, что раньше, какие-то 30 лет назад, многие авиакомпании разрешали курить в салонах своих самолётов.

Обычно им выделяли особые места в хвосте или в носу самолёта. В бизнес-классе стюардессы могли подавать дорогие сигары. Но любители курить, конечно же, доставляли некурящим массу неудобств клубами дыма, наполнявшими салон.


×
×

И только в конце 1980-х ситуация начала меняться. В Америке курить в самолётах запретили в 1988 году. В Советском Союзе вопрос с курением на борту стали решать в 1986 году и выписали постановление, что сигареты запрещены на рейсах, что летят меньше трёх часов. А окончательно дымить запретили в начале 2000-х.


Последним рейсом, на котором можно было выкурить сигару, стал рейс "Аэрофлота", который вылетал из Москвы в Шанхай в марте 2002 года. После этого запретили курить на всех гражданских рейсах. Можно только в частных джетах, где владелец сам устанавливает правила, а также на санитарных, военных или же грузовых рейсах, которые не подчинены общему законодательству.


Сегодня за попытку покурить в самолёте полагается крупный штраф и административный протокол. И хоть такие случаи и редкие, но самолёт может пойти на вынужденную посадку, если кто-то не удержится и задымит в туалете. Григория Лепса сняли с сигаретой в руках в салоне самолёта, что привело к крупному скандалу.


И дело не в заботе о здоровье пассажиров или же в пожарной безопасности. На борту и так куча всего, что может загореться и без папирос.

Большую роль в запрете сыграла экономия топлива. Внутри салона, где курят, постоянно нужно проводить кондиционирование и рециркуляцию воздуха, чтобы пассажиры на задохнулись. На это уходит огромное количество топлива. Ну и скорее всего, жалобы некурящих пассажиров, тоже сыграли немалую роль - тяжело проводить помногу часов со слезящимися глазами и невозможностью нормально дышать.

Источник:

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Прошлое   интересное   история   курение   путешествия   самолеты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
351
ruslan d 2 часа назад
Сам курю , но этими мерами согласен абсолютно , как и с запретом курить в ресторанах и кафешках ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
2k
Maxim 17 минут назад
Про экономию топлива - бред. Так же как про "рециркуляцию" воздуха. Рециркуляция - как раз и есть экономия на вентиляции. Запрет на курение вообще никак не отразился на экономике полётов. Забортный воздух подаётся в салон, используя тепло двигателя для терморегуляции, никаких дополнительных затрат топлива это не влечёт. И нормы полной сменяемости воздуха в салоне никак не поменялись с запретом курения. Но как не вентилируй, а всё равно окружающие и дышат и нюхают эти выхлопы.
Просто в какой-то момент авиационные власти осознали, что права некурящих, в т.ч. детей, на свежий воздух выше прав людей на вредную привычку.
Насчёт отдельного помещения. Кто летает, тот знает, что даже сортиры в самолётах не в избыточном количестве. Всегда наступает момент, когда выстраивается очередь. Соответственно выделить ещё одно помещение для курения, а это должно быть именно отдельное помещение, стоит весьма недёшево. Готовы ли курильщики оплачивать полную стоимость эксплуатации такого помещения? Сильно сомневаюсь.
Если что, сам я к сигаретному дыму относительно толерантен, т.к. хоть постоянно курить и бросил давно, но сейчас вполне с удовольствием могу покурить за компанию на вечеринках. Но всегда отношусь внимательно к некурящим вокруг, чтобы им не доставляло неудобств моё такое неполезное времяпровождение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DDM Полчаса назад
Как можно было курить в самолёте я не представляю. В поезде раньше курили в тамбуре (сам тоже курил). Теперь понимаю, что это было неправильно и запретить надо было давно. Запах тянет по вагону всё-равно, и тот кто идёт в вагон ресторан должен понюхать все тамбуры на пути. Но как можно было курить прямо в вагоне не понимаю, хотя вижу в фильмах (те же "Трактористы") и читаю в книгах (например у Зощенко). Про самолёт просто за пределами понимания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Юрий 36 минут назад
Пост технически безграмотен, кондиционирование, при работающих двигателях, происходит постоянно, не прекращаясь ни на секунду. Борьба с курением это своего рода фетиш.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Davy Jones 38 минут назад
Огромное количество топлива это сколько?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Denissg Час назад
При этом перельницы по-прежнему в наличии. Несмотря на запреты, какой-нибудь м_дак все равно закурит, так пусть уж цивилизованно, чем устроит пожар в сортире. А от ответственности не уйдет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ChePaev Час назад
Батя рассказывал, в конце 60-х летел с севера в курящем салоне (он тогда курил) и вез в ручной клади (т.е. с собой в салоне) 2 килограмма охотничьего пороха, своему отцу в подарок, он охотником был и с охотничьим порохом одно время был дефицит а на севере его полно быдло в продаже. Во говорит времена были! И ниче, летели курили и порох под ногами в банках в сумке лежал))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
livaneth Час назад
Кто-то некурящий закатил к авиакомпании миллионный иск и выиграл. И пошло-поехало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lekha-fil 2 часа назад
"Ну и скорее всего..." О чем тут писал - фиг его знает. "(Почему в самолётах запретили курить)" А кто его знает почему?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ChePaev 2 часа назад
Заядлым курильщикам реально тяжко на длительных рейсах, помню летели на Кубу 12 часов, когда приземлились в аэропорту Гаваны, подали к выходу не галерею с гармошкой, а трап, народ кто курящий трясущимися руками, еще спускаясь по трапу, успевал выкурить по сигарете и закурить по новой)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Copycat 2 часа назад
Как всегда причина - деньги)
а как ещё может быть при капитализме
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

126834



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Рыбаки в Арктике обнаружили тюленя отрезанного на льдине, но приблизившись, поняли, что это не тюлень
Рыбаки в Арктике обнаружили тюленя отрезанного на льдине, но приблизившись, поняли,...
«Как прекрасно жить в стране, где женщины остаются женщинами»: Юлия Чичерина поздравила дам с 8 марта
«Как прекрасно жить в стране, где женщины остаются женщинами»: Юлия Чичерина...
Набирающие популярность в сообществах
За один день Гуф напился, поссорился с женой, уехал в Москву, назвал себя конченым и начал скучать по бывшей
За один день Гуф напился, поссорился с женой, уехал в Москву, назвал себя конченым и...
Тьма над нами... Свет внутри нас!
Тьма над нами... Свет внутри нас!
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ничего не случится

Лучшие демотиваторы
Команда "Лежать" была для всех

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#люди#Ynews#Жизнь#дети#истории#соцсети#автомир
#Юмор#интересное#история#Приколы#Россия#машина#забавно#Мемы#США#Курьезы
#Прикол#животные#в мире#подборка#картинки#автомобили#полиция#Прошлое#шоу бизнес#магазин
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще Почему Шпицберген принадлежит и Норвегии, и России Почему Шпицберген принадлежит и Норвегии, и России Эти странные японские военные традиции Эти странные японские военные традиции Города, которые тоже могли стать столицей России Города, которые тоже могли стать столицей России Интересное о датчанах Интересное о датчанах Проклятье гробниц из фильмов про Индиану Джонса существовали на самом деле? Проклятье гробниц из фильмов про Индиану Джонса существовали на самом деле?

На что жалуетесь?

Вернуться