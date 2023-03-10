Почему в самолётах запретили курить

И дело не в заботе о здоровье пассажиров или же в пожарной безопасности. На борту и так куча всего, что может загореться и без папирос.

Большую роль в запрете сыграла экономия топлива. Внутри салона, где курят, постоянно нужно проводить кондиционирование и рециркуляцию воздуха, чтобы пассажиры на задохнулись. На это уходит огромное количество топлива. Ну и скорее всего, жалобы некурящих пассажиров, тоже сыграли немалую роль - тяжело проводить помногу часов со слезящимися глазами и невозможностью нормально дышать.