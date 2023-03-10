Почему в самолётах запретили курить

Сейчас невозможно представить, что раньше, какие-то 30 лет назад, многие авиакомпании разрешали курить в салонах своих самолётов.
Обычно им выделяли особые места в хвосте или в носу самолёта. В бизнес-классе стюардессы могли подавать дорогие сигары. Но любители курить, конечно же, доставляли некурящим массу неудобств клубами дыма, наполнявшими салон.
И только в конце 1980-х ситуация начала меняться. В Америке курить в самолётах запретили в 1988 году. В Советском Союзе вопрос с курением на борту стали решать в 1986 году и выписали постановление, что сигареты запрещены на рейсах, что летят меньше трёх часов. А окончательно дымить запретили в начале 2000-х.
Последним рейсом, на котором можно было выкурить сигару, стал рейс "Аэрофлота", который вылетал из Москвы в Шанхай в марте 2002 года. После этого запретили курить на всех гражданских рейсах. Можно только в частных джетах, где владелец сам устанавливает правила, а также на санитарных, военных или же грузовых рейсах, которые не подчинены общему законодательству.
Сегодня за попытку покурить в самолёте полагается крупный штраф и административный протокол. И хоть такие случаи и редкие, но самолёт может пойти на вынужденную посадку, если кто-то не удержится и задымит в туалете. Григория Лепса сняли с сигаретой в руках в салоне самолёта, что привело к крупному скандалу.
И дело не в заботе о здоровье пассажиров или же в пожарной безопасности. На борту и так куча всего, что может загореться и без папирос.
Большую роль в запрете сыграла экономия топлива. Внутри салона, где курят, постоянно нужно проводить кондиционирование и рециркуляцию воздуха, чтобы пассажиры на задохнулись. На это уходит огромное количество топлива. Ну и скорее всего, жалобы некурящих пассажиров, тоже сыграли немалую роль - тяжело проводить помногу часов со слезящимися глазами и невозможностью нормально дышать.
Источник:
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Просто в какой-то момент авиационные власти осознали, что права некурящих, в т.ч. детей, на свежий воздух выше прав людей на вредную привычку.
Насчёт отдельного помещения. Кто летает, тот знает, что даже сортиры в самолётах не в избыточном количестве. Всегда наступает момент, когда выстраивается очередь. Соответственно выделить ещё одно помещение для курения, а это должно быть именно отдельное помещение, стоит весьма недёшево. Готовы ли курильщики оплачивать полную стоимость эксплуатации такого помещения? Сильно сомневаюсь.
Если что, сам я к сигаретному дыму относительно толерантен, т.к. хоть постоянно курить и бросил давно, но сейчас вполне с удовольствием могу покурить за компанию на вечеринках. Но всегда отношусь внимательно к некурящим вокруг, чтобы им не доставляло неудобств моё такое неполезное времяпровождение.
а как ещё может быть при капитализме