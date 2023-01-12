Три самых известных фотографии лидеров мира, сделанные спонтанно

В мире сделаны миллиарды фотографий, но среди них есть несколько особенных – их видели практически все люди, а некоторые из этих кадров изменили мир.
Фото угрюмого и сердитого Черчилля было сделано в 1941 году после его речи перед канадской Палатой общин, - пишет Телеграм-канал Channel № 6.
Когда Черчилля привели в комнату, он сказал фотографу, что у того есть две минуты, и закурил сигару. Убрать сигару премьер-министр категорически отказался - потому, что курил всегда и везде (в Ялте-1945 они со Сталиным, знатно выпив и поев, дымили друг на друга). Тогда фотограф подошёл к Черчиллю под предлогом замера уровня света и... резко вытащил сигару из его рта - реакция на такую наглость была поймана на камеру. Потом Черчилль улыбнулся и позволил сделать ещё снимок - но в историю вошел именно первый снимок.
Знаменитая фотография Эйнштейна с высунутым языком была сделана в 1951 году после празднования дня рождения физика. Фото было сделано в день, когда создателю теории относительности исполнилось 72 года.
Домашние долго уговаривали Альберта сфотографироваться для семейного альбома. Когда Эйнштейн дал себя уговорить, у камеры заело затвор. Обрадовавшись этому, ученый показал фотографу язык, и в этот момент фотограф успел сделать кадр. Фото очень понравилось учёному - он написал на обороте "Вам понравится этот жест, потому что он предназначен всему человечеству".
Кстати, перед смертью гений работал над созданием Единой теории поля - но уничтожил свой труд со словами "миру еще рано":
Греческий фотограф Platon в 2007 году cфотографировал Владимира Путина для обложки Times - этот кадр "словно царь на троне" родился случайно. После 5-дневного ожидания, интервьюеров привезли в резиденцию президента. Представители Кремля заявили - Путин позировать не будет, максимум - будет репортажная съемка во время интервью. После разрешения настроить аппаратуру фотограф чуть не отключил спецсвязь - ища розетки, потом спросил про любимых обоими The Beatles и к ужасу охраны схватил и обнял Путина со словами "Вы классный мужик".
В результате Путин сел на кресло и фотограф сделал два "иконических" кадра - вначале крупный план, а после резко присел и сделал историческое фото "снизу".
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