Три самых известных фотографии лидеров мира, сделанные спонтанно

Фото угрюмого и сердитого Черчилля было сделано в 1941 году после его речи перед канадской Палатой общин, - пишет Телеграм-канал Channel № 6.

Когда Черчилля привели в комнату, он сказал фотографу, что у того есть две минуты, и закурил сигару. Убрать сигару премьер-министр категорически отказался - потому, что курил всегда и везде (в Ялте-1945 они со Сталиным, знатно выпив и поев, дымили друг на друга). Тогда фотограф подошёл к Черчиллю под предлогом замера уровня света и... резко вытащил сигару из его рта - реакция на такую наглость была поймана на камеру. Потом Черчилль улыбнулся и позволил сделать ещё снимок - но в историю вошел именно первый снимок.