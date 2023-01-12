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Прошлое, от которого остались лишь обломки

Прошлое, от которого остались лишь обломки

Автор:
12 января 2023 19:55
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   архитектура   здания   интересное   история   природа   фото   
2004
14
Не хочется в это верить, но скорее всего большинство городов, в которых мы сейчас живём с течением времен станут просто пылью, несмотря на усилия по их сохранению.
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Метки: Прошлое   архитектура   здания   интересное   история   природа   фото   
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3  комментария
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2k
Геннадьич Полчаса назад
Последний кадр похоже из индии.
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7k
Олег 7 минут назад
Вот от чего остались обломки, а не ваша хренотень
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6k
HUBLOT Полчаса назад
В Иране свой Гауди есть...
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