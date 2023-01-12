Прошлое, от которого остались лишь обломки

2004
14
Не хочется в это верить, но скорее всего большинство городов, в которых мы сейчас живём с течением времен станут просто пылью, несмотря на усилия по их сохранению.
О том, как хрупка наша цивилизация становится понятно, стоит посмотреть на заброшенные места, технику, дома. Натуральный камень и скалы намного долговечнее кирпича или бетона, поэтому домики из отёсанных камней стоят и через тысячу лет. А вот архитектурные шедевры рассыпались...
Польский госпиталь
Он находится в польской деревушке Мокшешов. Отличная декорация для мистического триллера.
×
×
Субмарина
В прежние времена она была подводным судном, а теперь просто гниёт в Кронштадте.
Магазинчик с одной стороны, а с другой банк
Но сейчас всё заброшено, только свет почему-то до сих пор горит.
Источник:
Еще крутые истории!
- Без стеснения о друзьях и подругах
- Опасность для лысых в Мозамбике, лунный секс и другие занятные факты и истории
- Индиец живет с силиконовой копией умершей жены
Метки: Прошлое архитектура здания интересное история природа фото
Новости партнёров
реклама