Прошлое, от которого остались лишь обломки

Не хочется в это верить, но скорее всего большинство городов, в которых мы сейчас живём с течением времен станут просто пылью, несмотря на усилия по их сохранению.

0 О том, как хрупка наша цивилизация становится понятно, стоит посмотреть на заброшенные места, технику, дома. Натуральный камень и скалы намного долговечнее кирпича или бетона, поэтому домики из отёсанных камней стоят и через тысячу лет. А вот архитектурные шедевры рассыпались...

Польский госпиталь 0 Источник: Он находится в польской деревушке Мокшешов. Отличная декорация для мистического триллера.

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Субмарина 0 Источник: В прежние времена она была подводным судном, а теперь просто гниёт в Кронштадте.

Магазинчик с одной стороны, а с другой банк 0 Источник: Но сейчас всё заброшено, только свет почему-то до сих пор горит.

Заброшенная вилла 0 Источник: Эта странная конструкция находится в Иране.

Постапокалипсис 0 Источник: Можно взять в качестве обстановки в игру "Метро".

Химчистка 0 Источник: Почему-то её закрыли так быстро, что на вешалках ещё висит одежда.

Пассажирский лайнер 0 Источник: Он доживает свои дни на берегу в Уэльсе.

Фермерский домик 0 Источник: Точное местонахождение неизвестно - где-то в канадском Онтарио.

Лестница в старом замке 0 Источник: Он находится в Польше.

Костел 0 Источник: Он стоит с 15 века в Италии и постепенно становится руинами.

Кладбище подлодок 0 Источник: Оно находится во Владивостоке.

Дамба 0 Источник: Канадская дамба, заброшенная больше 50 лет назад.