Почти как Бэнкси: 24 иллюстрации с глубоким смыслом от художника Эндрю Скотта

1612
25
«Мои работы посвящены красоте, заключенной в надежде, настойчивости и росте, а также в борьбе, меланхолии и самоанализе». Вот как Эндрю Скотт, иллюстратор из американского Рочестера, описывает свое творчество. Он художник-концептуалист, чьи работы немного напоминают творчество Бэнкси. Иллюстратор исследует сложную человеческую психологию и разнообразие чувств — «от надежды, оптимизма и радости до замешательства, сомнения и страха».
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Пенсионер потратил 30 лет на строительство огромной модели библейского храма Ирода
- Художник воссоздает доисторических животных
- Художник из Чили передает мысли без слов
- Художник-иллюстратор адаптировал злодеев для малышей
- Рождение рекламы: постеры Эжена Оже
Новости партнёров
реклама