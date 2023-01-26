Почти как Бэнкси: 24 иллюстрации с глубоким смыслом от художника Эндрю Скотта

«Мои работы посвящены красоте, заключенной в надежде, настойчивости и росте, а также в борьбе, меланхолии и самоанализе». Вот как Эндрю Скотт, иллюстратор из американского Рочестера, описывает свое творчество. Он художник-концептуалист, чьи работы немного напоминают творчество Бэнкси. Иллюстратор исследует сложную человеческую психологию и разнообразие чувств — «от надежды, оптимизма и радости до замешательства, сомнения и страха».