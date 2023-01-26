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Почти как Бэнкси: 24 иллюстрации с глубоким смыслом от художника Эндрю Скотта

Почти как Бэнкси: 24 иллюстрации с глубоким смыслом от художника Эндрю Скотта

Автор:
26 января 2023 15:09
Сообщество : Искусство
Метки: иллюстрации   интересно   искусство   рисунки   творчество   эндрю скотт   
1612
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«Мои работы посвящены красоте, заключенной в надежде, настойчивости и росте, а также в борьбе, меланхолии и самоанализе». Вот как Эндрю Скотт, иллюстратор из американского Рочестера, описывает свое творчество. Он художник-концептуалист, чьи работы немного напоминают творчество Бэнкси. Иллюстратор исследует сложную человеческую психологию и разнообразие чувств — «от надежды, оптимизма и радости до замешательства, сомнения и страха».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: иллюстрации   интересно   искусство   рисунки   творчество   эндрю скотт   
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1  комментарий
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Ego sum qui sum 59 минут назад
смысл либо есть либо нет, а глубокой бывает глотка
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