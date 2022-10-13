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Как наши прапрапрадеды видели бы современные интернет-мемы

Как наши прапрапрадеды видели бы современные интернет-мемы

Автор:
13 октября 2022 08:51
Сообщество : Юмор
Метки: Интернетъ по-русски   Прикол   Юмор   иллюстрация   мем   умора   фото   хабавно   
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Интернет — это, конечно, особое пространство. Тут свой сленг, свои мемы, свои герои. Люди, которые проводят в нём не так много времени, порой за голову хватаются от всех этих непонятных словечек.

Создатель паблика ВКонтакте «Интернетъ по-русски» создаёт остроумные иллюстрации, показывая, как бы выглядели «интернеты глазами наших прапрапрапрапрапрадедов». Мы собрали несколько его работ.


Дружите с умными колонками?

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Press F to pay Respects

Это довольно популярный в интернете мем, который пошёл из компьютерной игры «Call of Duty: Advanced Warfare».


Героическое


Продолжаем тему


Секрет скидок


Ой

А вы застали ту самую провокационную анимацию баклажана в Telegram, который при нажатии семена разбрызгивал? Из-за её двусмысленности даже скандальчик разгорелся, в общем, нет её больше.


Способности нейросетей сейчас поражают!


А ещё они бананы любят


Бэтмен


Не просто Лето, а ДЖАРЕД Лето


Куда без него!


Милашка


Кстати, как вам сериал «Властелин колец: Кольца власти»?


Доктор Ливси

Удивительный случай, когда персонаж советского мультфильма «Остров сокровищ» стал популярен не только в русскоязычном, но и в англоязычном пространстве. Осенью завирусился мем, на котором он и другие персонажи мультика брутально идут куда-то под музыку в стиле фонк.


Как вам Петька Огородник?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Интернетъ по-русски   Прикол   Юмор   иллюстрация   мем   умора   фото   хабавно   
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Дмитрий 21 минуту назад
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