Мемы с котом, который каламбурит по полной

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Мемы с осуждающим котиком - уже стали своеобразной классикой. У мурлыки появились поклонники, эту троицу (девушек и кота) уже даже рисовали в стиле аниме. Сегодня очередные сокращения и неудачные вывески, которые вызывают недоумение.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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