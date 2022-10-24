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Повара-любители показали свои ошибки

Повара-любители показали свои ошибки

Автор:
24 октября 2022 12:47
Сообщество : Юмор
Метки: блюдо не удалось   забавно   кухня   не ешьте это   неудачи   повар-недоучка   повара   смешно   
738
36
Увы, не каждый человек рождается на свет с поварским талантом. Но ведь, в конце концов, чтобы узнать, рожден ли ты поваром, надо сперва попробовать! Некоторым везет, и спустя небольшое время они уже делятся в сети снимками своих кулинарных шедевров. Однако есть люди, для которых каждая встреча с кухней оборачивается драмой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: блюдо не удалось   забавно   кухня   не ешьте это   неудачи   повар-недоучка   повара   смешно   
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9  комментариев
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12k
Kostick 7 часов назад
а ведь не обманули, соус действительно грибной)
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31k
Юр21 Час назад
Удивительно безголовые существа, к жизни вне оффиса неприспособлены.
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22
Sata33 4 часа назад
С яйцами в микроволновке было дело )))
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948
Просто прохожий 5 часов назад
Это всё из категории "одной жопой на два базара". Надо заниматься одним делом, а если мозгов нет(памяти) -пользоваться таймером. И ни в коем случае не подходить к компу чтобы прочитать пару строчек или отправить сообщение.
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27k
Ваня 6 часов назад

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39k
jonnyD 6 часов назад
Это они ещё сгущёнку варить не пытались ...
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43
Digital Vacuum ® 7 часов назад
Трогательно и смешно)))
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43
Digital Vacuum ® hebpat 7 часов назад
Мне виднее )
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