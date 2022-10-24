Повара-любители показали свои ошибки

Увы, не каждый человек рождается на свет с поварским талантом. Но ведь, в конце концов, чтобы узнать, рожден ли ты поваром, надо сперва попробовать! Некоторым везет, и спустя небольшое время они уже делятся в сети снимками своих кулинарных шедевров. Однако есть люди, для которых каждая встреча с кухней оборачивается драмой.

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"Бабушка потеряла очки, пока пекла банановый хлеб, и обвиняла нас, что мы их спрятали. Ха-ха!" 0 Источник:

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"Муж решил что-то приготовить и пожаловался мне, что у нас нет панировочных сухарей. Я ответила, что он может использовать крекеры. Ну и вот!" 0 Источник:

"Хотела сделать пурпупный липмонад, а получила воду, в которой вымыли грязную тряпку" 0 Источник:

"Мое тесто оказалось монстром" 0 Источник:

"Думала, что бриоши удались, пока не разрезала первый из них" 0 Источник:

"Сделала для гостей залоивное из сосисок с яйцами, но, посмотрев на него, стала сомневаться, что гости его оценят" 0 Источник:

"Кто заснул, забыв на плтие сковородку, тот я" 0 Источник:

"Сегодня утром я узнал, что кофеварки тоже иногда взрываются" 0 Источник:

"Вы можете подумать: «Какое милое печенье испек ребенок!» Неа. Это я. Взрослый мужчина с хорошей карьерой и без художественных способностей" 0 Источник:

"Слева - моя пицца, справа - одноклеточное, созданное мужем" 0 Источник:

"Любимая девушка сказала, что обожает пиццу с голубым сыром. Кажется, я неправильно понял, на чем сделать акцент" 0 Источник:

"Мой первый хлеб... я просто забыла дрожжи" 0 Источник:

"Муж попросил меня разогреть круассан и обязательно сделать его очень хрустящим... Думаю, мне это удалось" 0 Источник:

И так всегда 0 Источник: "Я напился и оставил пиццу в духовке на всю ночь".

"Вот что бывает, когда забываешь про яйца, кипящие на плите" 0 Источник:

"Я поставила бургеры на разогрев в духовку, забыв снять с лотка пластиковую крышку. Приятного аппетита!" 0 Источник:

"Вот чтоб бывает, если забыть в микроволновке на неделю спагетти с грибным соусом. Пишите рецепт" 0 Источник:

"Три дня искала очки и, наконец, нашла" 0 Источник:

"Напоминание о тех, кому лень чистить гриль" 0 Источник:

"Перепутала экстракт лимона с экстрактом ванили, и теперь у курицы в лимонном соусе странный привкус" 0 Источник:

"Муж сварил яйца, поставил их в морозилку, чтобы побыстрее остыли, и забыл о них" 0 Источник:

"Моя подруга сказала мне, что никогда раньше не готовила рыбу. Я сделал поправку, но не ожидал мелкорубленой жареной пикши" 0 Источник:

Когда нарезка авокадо - испытание 0 Источник:

"Стакан с молоком неожиданно лопнул. Теперь нужно убирать кухню целиком" 0 Источник:

"Готовил омлет, но мозг дал сбой" 0 Источник:

"Я дизайнер. Вчера забыла в духовке пиццу. Зато, кажется, создала новый вариант экстра-черного оттенка" 0 Источник:

"Стеклянная крышка кастрюли взорвалась и осыпалась прямо в пасту. Прощай, ужин!" 0 Источник:

"Похоже, тесто для пиццы оказалось слишком твердым" 0 Источник:

"Пока я спала, мой 6-летний сын решил приготовить в микроволновке макароны с сыром. Мой маленький повар!" 0 Источник:

"Мой парень решил слегка посыпать жаркое хлопьями жгучего перца, когда с банки неожиданно упала крышка" 0 Источник:

"Положила в мультиварку мясо и овощи и ушла на работу, рассчитывая на божественный ужин. Прийдя домой, аромата не унюхала, зато увидела это" 0 Источник:

"Вот что бывает, если подогреть орехово-шоколадную пасту в микроволновке. Пишите рецепт" 0 Источник:

"Напоминаю: яйца нельзя варить в микроволновке!" 0 Источник:

"Кто вывалил в кастрюлю мясо вместе с бумажной основой, выстилавшей лоток, и приготовил их вместе, тот я" 0 Источник: