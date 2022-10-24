Повара-любители показали свои ошибки

738
36
Увы, не каждый человек рождается на свет с поварским талантом. Но ведь, в конце концов, чтобы узнать, рожден ли ты поваром, надо сперва попробовать! Некоторым везет, и спустя небольшое время они уже делятся в сети снимками своих кулинарных шедевров. Однако есть люди, для которых каждая встреча с кухней оборачивается драмой.
"Бабушка потеряла очки, пока пекла банановый хлеб, и обвиняла нас, что мы их спрятали. Ха-ха!"
×
×
"Муж решил что-то приготовить и пожаловался мне, что у нас нет панировочных сухарей. Я ответила, что он может использовать крекеры. Ну и вот!"
"Сделала для гостей залоивное из сосисок с яйцами, но, посмотрев на него, стала сомневаться, что гости его оценят"
"Вы можете подумать: «Какое милое печенье испек ребенок!» Неа. Это я. Взрослый мужчина с хорошей карьерой и без художественных способностей"
"Любимая девушка сказала, что обожает пиццу с голубым сыром. Кажется, я неправильно понял, на чем сделать акцент"
"Муж попросил меня разогреть круассан и обязательно сделать его очень хрустящим... Думаю, мне это удалось"
"Я поставила бургеры на разогрев в духовку, забыв снять с лотка пластиковую крышку. Приятного аппетита!"
"Вот чтоб бывает, если забыть в микроволновке на неделю спагетти с грибным соусом. Пишите рецепт"
"Перепутала экстракт лимона с экстрактом ванили, и теперь у курицы в лимонном соусе странный привкус"
"Моя подруга сказала мне, что никогда раньше не готовила рыбу. Я сделал поправку, но не ожидал мелкорубленой жареной пикши"
"Я дизайнер. Вчера забыла в духовке пиццу. Зато, кажется, создала новый вариант экстра-черного оттенка"
"Пока я спала, мой 6-летний сын решил приготовить в микроволновке макароны с сыром. Мой маленький повар!"
"Мой парень решил слегка посыпать жаркое хлопьями жгучего перца, когда с банки неожиданно упала крышка"
"Положила в мультиварку мясо и овощи и ушла на работу, рассчитывая на божественный ужин. Прийдя домой, аромата не унюхала, зато увидела это"
"Кто вывалил в кастрюлю мясо вместе с бумажной основой, выстилавшей лоток, и приготовил их вместе, тот я"
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Бедолаги, которых после переезда в новое жилье ждал очень неприятный сюрприз
- Смешные ситуации на кухне
- У этих людей день сегодня не задался
- 25+ человек, у которых день не задался
- Вот что значит - день не задался!
Новости партнёров
реклама