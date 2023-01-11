Как бы выглядели персонажи «Шрека», если бы мультфильм превратился в мрачное фэнтези из 80-х

Обычно мультфильм — это красочная картинка. Франшиза про зелёного человека по имени Шрек — не исключение. Но что будет, если этих ярких мультяшек вдруг отправить сниматься в мрачном фэнтези 80-х? Вот сейчас и узнаем! Ведь нейросети запросто могут сотворить всё, что пожелает душа человека.

Осёл