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Как бы выглядели персонажи «Шрека», если бы мультфильм превратился в мрачное фэнтези из 80-х

Как бы выглядели персонажи «Шрека», если бы мультфильм превратился в мрачное фэнтези из 80-х

Автор:
11 января 2023 09:29
Сообщество : Кино
Метки: забавнл   кино   мультик   персонажи   фэнтази   шрек   
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Пользователя AVendettaForYou с сайта imgur желает взглянуть на персонажей Шрека в новых образах — типичных героев жутковатого фильма, выпущенного в 1980-х. Смотрим!

Обычно мультфильм — это красочная картинка. Франшиза про зелёного человека по имени Шрек — не исключение. Но что будет, если этих ярких мультяшек вдруг отправить сниматься в мрачном фэнтези 80-х? Вот сейчас и узнаем! Ведь нейросети запросто могут сотворить всё, что пожелает душа человека.


Осёл

×
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Мрачноватая картина, не правда ли? Болото с мутной водой, потерянный осёл с опустошённым взглядом… словно сцена из фильма ужасов!


Дракониха


Фиона


Кот в сапогах

Будем надеяться, что и у этого кота в сапогах, напоминающего маленького мушкетёра, найдётся в запасе парочка запретных трюков. Например, его милейший взгляд в самую душу.


Лорд Фаркуад


Волшебное зеркало


Лес и болото, где живёт зелёный великан по имени Шрек


Замок Лорда Фаркуада


Шрек

По версии нейросети midjourney Шрек из фильма 80-х должен выглядеть как ранняя версия его дизайна — слегка жутковато.


Пряня

Такую печеньку вряд ли кто-то сможет обидеть!

Источник:

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Метки: забавнл   кино   мультик   персонажи   фэнтази   шрек   
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Похаб Стебаныч 40 минут назад
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