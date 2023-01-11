Как бы выглядели персонажи «Шрека», если бы мультфильм превратился в мрачное фэнтези из 80-х

Пользователя AVendettaForYou с сайта imgur желает взглянуть на персонажей Шрека в новых образах — типичных героев жутковатого фильма, выпущенного в 1980-х. Смотрим!
Обычно мультфильм — это красочная картинка. Франшиза про зелёного человека по имени Шрек — не исключение. Но что будет, если этих ярких мультяшек вдруг отправить сниматься в мрачном фэнтези 80-х? Вот сейчас и узнаем! Ведь нейросети запросто могут сотворить всё, что пожелает душа человека.
Осёл
Мрачноватая картина, не правда ли? Болото с мутной водой, потерянный осёл с опустошённым взглядом… словно сцена из фильма ужасов!
Дракониха
Фиона
Кот в сапогах
Будем надеяться, что и у этого кота в сапогах, напоминающего маленького мушкетёра, найдётся в запасе парочка запретных трюков. Например, его милейший взгляд в самую душу.
Лорд Фаркуад
Волшебное зеркало
Лес и болото, где живёт зелёный великан по имени Шрек
Замок Лорда Фаркуада
Шрек
По версии нейросети midjourney Шрек из фильма 80-х должен выглядеть как ранняя версия его дизайна — слегка жутковато.
Пряня
Такую печеньку вряд ли кто-то сможет обидеть!
Источник:
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