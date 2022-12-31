Снежная Королева на экране: сравниваем, какая лучше

Мультфильм сняли на киностудии "Сюзмульфильм", он стал классикой советской мультипликации, и для его производства были использованы очень интересные технологии.

Снежную королеву рисовали способом "ротоскопирование" с озвучивавшей её актрисы Марии Бабановой. Вначале полностью загримированную актрису снимали на плёнку, а потом полученное изображение покадрово переводили в рисунки на целлулоид.

Янина Жеймо, к слову, озвучивавшая Герду, тоже участвовала в "ротоскопировании" её героини, но только для некоторых сцен.