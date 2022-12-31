Снежная Королева на экране: сравниваем, какая лучше

Как персонаж сказки Ханса Кристиана Андерсена Снежная Королева невероятно популярна была всегда, о чём говорят многочисленные экранизации произведения, будь то художественные или мультипликационные фильмы.
Знаете, чьим прототипом является сказочная героиня?
Енни Линд, шведской оперной певицы, одной из самых известных в Европе в XIX веке, в которую был влюблён Ханс Кристиан Андерсен. Однако дива не ответила на романтические чувства Ханса и, по словам его биографа Кэрол Розен, именно после этого Андерсен написал сказку, в которой изобразил Линд как Снежную Королеву с ледяным сердцем.
Давайте же посмотрим, каких королев нам подарили мировой кинематограф и мультипликация и выберем самую красивую, самую ледяную и самую сказочную Снежную Королеву.
Первые экранизации сказки вышли в СССР, когда сняли и первый мультфильм, и первый фильм.
Мультфильм сняли на киностудии "Сюзмульфильм", он стал классикой советской мультипликации, и для его производства были использованы очень интересные технологии.
Снежную королеву рисовали способом "ротоскопирование" с озвучивавшей её актрисы Марии Бабановой. Вначале полностью загримированную актрису снимали на плёнку, а потом полученное изображение покадрово переводили в рисунки на целлулоид.
Янина Жеймо, к слову, озвучивавшая Герду, тоже участвовала в "ротоскопировании" её героини, но только для некоторых сцен.
В 1966 году на киностудии "Ленфильм" был поставлен фильм-сказка "Снежная королева", роль королевы сыграла Наталья Климова.
В 1986 году на площадке "Творческого объединения "Экран" вышел двухсерийный фильм "Тайна Снежной Королевы". Образ королевы на экране воплотила Алиса Фрейндлих.
В этом же 1986 году фильм "Снежная Королева" ("Lumikuningatar") сняли и в Финляндии. Он даже номинировался на "Оскар". Роль Снежной Королевы исполнила Сату Силво.
В 1987 году в Чехословакии вышел мульфильм "Снежная Королева" ("Sněhová královna"). В нём ледяная красавица предстала в таком образе:
В 1995 и 1996 годах Великобритания также взялась за экранизацию сказки Андерсена. Тогда появился мультфильм "Снежная королева" ("The Snow Queen") и его продолжение "Месть Снежной королевы" ("The Snow Queen's Revenge").
Мультипликаторы изобразили королеву такой:
В 2002 году в США сняли художественный фильм "Снежная королева". Сказка - фэнтези вышла в формате мини-сериала, главную роль в ней сыграла Бриджит Фонда.
В Дании в 2003 году сняли целый мультсериал по мотивам сказок Андерсена, включая и сказку "Снежная королева".
Вы не поверите, но в Японии "Снежную Королеву" тоже сняли. Аниме вышло в 2005 году. "Японская" Снежная Королева изображена такой:
В 2005 году Великобритания снова сняла "Снежную Королеву". На сей раз для телеканала ВВС. Роль Снежной Королевы исполнила Тиффани Эмбер Найт.
В 2013 году, когда с 2010 года мир захватил бум компьютерной 3D- анимации, воронежская студия "Wizart Animation" выпустила дебютный полнометражный мультфильм "Снежная Королева". Наша 3D-королева получилась весьма непривычной.
Фильм совместного производства Германии и Финляндии "Снежная Королева" вышел в 2014 году. Роль королевы исполнила Линда Зиллиакус.
Один из эпизодов в американском фэнтези-сериале 2015 года "Однажды в сказке" был посвящён сказке "Снежная Королева". Роль королевы исполнила Элизабет Митчелл.
Ещё один отечественный фильм. И тоже называется "Тайна Снежной Королевы". На сей раз в роли ледяной красавицы выступила Анна Снаткина, а вышла картина в 2015 году.
Какая Снежная Королева понравилась вам больше?
Источник:
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P.S. На редкость, кстати, хорошая подборка. Многие актрисы попали в образ. Я ради интереса полез в альтернативные источники. Спросил у друга, да поискал на конкурсах косплея. Результат разочаровал. Куча девок в белых костюмах и с лицами няшек. То есть - реквизит есть, а попадания в образ - нет.