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Снежная Королева на экране: сравниваем, какая лучше

Снежная Королева на экране: сравниваем, какая лучше

Автор:
31 декабря 2022 11:05
Сообщество : Кино
Метки: актриса   кино   мультик   рисунок   снежная королева   сравнение   фото   
1661
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Как персонаж сказки Ханса Кристиана Андерсена Снежная Королева невероятно популярна была всегда, о чём говорят многочисленные экранизации произведения, будь то художественные или мультипликационные фильмы.

Знаете, чьим прототипом является сказочная героиня?

Енни Линд, шведской оперной певицы, одной из самых известных в Европе в XIX веке, в которую был влюблён Ханс Кристиан Андерсен. Однако дива не ответила на романтические чувства Ханса и, по словам его биографа Кэрол Розен, именно после этого Андерсен написал сказку, в которой изобразил Линд как Снежную Королеву с ледяным сердцем.

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Давайте же посмотрим, каких королев нам подарили мировой кинематограф и мультипликация и выберем самую красивую, самую ледяную и самую сказочную Снежную Королеву.


Первые экранизации сказки вышли в СССР, когда сняли и первый мультфильм, и первый фильм.

Мультфильм сняли на киностудии "Сюзмульфильм", он стал классикой советской мультипликации, и для его производства были использованы очень интересные технологии.

Снежную королеву рисовали способом "ротоскопирование" с озвучивавшей её актрисы Марии Бабановой. Вначале полностью загримированную актрису снимали на плёнку, а потом полученное изображение покадрово переводили в рисунки на целлулоид.
Янина Жеймо, к слову, озвучивавшая Герду, тоже участвовала в "ротоскопировании" её героини, но только для некоторых сцен.

В 1966 году на киностудии "Ленфильм" был поставлен фильм-сказка "Снежная королева", роль королевы сыграла Наталья Климова.

В 1986 году на площадке "Творческого объединения "Экран" вышел двухсерийный фильм "Тайна Снежной Королевы". Образ королевы на экране воплотила Алиса Фрейндлих.

В этом же 1986 году фильм "Снежная Королева" ("Lumikuningatar") сняли и в Финляндии. Он даже номинировался на "Оскар". Роль Снежной Королевы исполнила Сату Силво.

В 1987 году в Чехословакии вышел мульфильм "Снежная Королева" ("Sněhová královna"). В нём ледяная красавица предстала в таком образе:

В 1995 и 1996 годах Великобритания также взялась за экранизацию сказки Андерсена. Тогда появился мультфильм "Снежная королева" ("The Snow Queen") и его продолжение "Месть Снежной королевы" ("The Snow Queen's Revenge").

Мультипликаторы изобразили королеву такой:

В 2002 году в США сняли художественный фильм "Снежная королева". Сказка - фэнтези вышла в формате мини-сериала, главную роль в ней сыграла Бриджит Фонда.

В Дании в 2003 году сняли целый мультсериал по мотивам сказок Андерсена, включая и сказку "Снежная королева".

Вы не поверите, но в Японии "Снежную Королеву" тоже сняли. Аниме вышло в 2005 году. "Японская" Снежная Королева изображена такой:

В 2005 году Великобритания снова сняла "Снежную Королеву". На сей раз для телеканала ВВС. Роль Снежной Королевы исполнила Тиффани Эмбер Найт.

В 2013 году, когда с 2010 года мир захватил бум компьютерной 3D- анимации, воронежская студия "Wizart Animation" выпустила дебютный полнометражный мультфильм "Снежная Королева". Наша 3D-королева получилась весьма непривычной.

Фильм совместного производства Германии и Финляндии "Снежная Королева" вышел в 2014 году. Роль королевы исполнила Линда Зиллиакус.

Один из эпизодов в американском фэнтези-сериале 2015 года "Однажды в сказке" был посвящён сказке "Снежная Королева". Роль королевы исполнила Элизабет Митчелл.

Ещё один отечественный фильм. И тоже называется "Тайна Снежной Королевы". На сей раз в роли ледяной красавицы выступила Анна Снаткина, а вышла картина в 2015 году.


Какая Снежная Королева понравилась вам больше?


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Метки: актриса   кино   мультик   рисунок   снежная королева   сравнение   фото   
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17  комментариев
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2k
Горбовский Час назад
однозначно!
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5k
V2.Smirnov 4 минуты назад
Климова. И ещё надо американский сериал 2002 посмотреть. Конечно: губы красные, брови чёрные, но! Но. Выражение лица - правильное.
P.S. На редкость, кстати, хорошая подборка. Многие актрисы попали в образ. Я ради интереса полез в альтернативные источники. Спросил у друга, да поискал на конкурсах косплея. Результат разочаровал. Куча девок в белых костюмах и с лицами няшек. То есть - реквизит есть, а попадания в образ - нет.
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254
Olldd 6 минут назад
А наша лучше. Если чё -> ©
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3k
SR 15 минут назад
В свете так сказать последних веяний...

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219
Роман 16 минут назад
Самая лучшая это наша мультяшная
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2k
Andrey Kondor 18 минут назад
В мультфильме на Эдиту Пьеху похожа.
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2k
Andrey Kondor 22 минуты назад
Ага, Снежная королева с черными бровями. Вот как должна выглядеть - как Лаура Бирн, например.

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3
Владимир Герасименко 59 минут назад
Климова это да!!!!
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209
Странник Час назад
самая не подходящая - в фильме производства Финляндия- Германия 2014 года !
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8k
hairov Час назад
Эту я боялся в детстве.
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1k
Pterocactus Час назад
А где Снежная королева в исполнении негритянки??? Да это же расизм!
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9k
Roy Batty Час назад
Деградация очевидна
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312
Stekr Час назад
Климова огонь!
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Infinite

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