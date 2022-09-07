От Фредди Крюгера до «Рассеянного с улицы Бассейной»: вымышленные персонажи с реальными именами

Вот только его супруга написала гневное письмо, обвинив в краже. Флеминг в ответ разрешил использовать своё имя для любых целей, а также подарил орнитологу один из романов с подписью «настоящему Джеймсу Бонду».

При создании Фредди Крюгера режиссер Уэс Крэйвен вдохновлялся собственными страхами. Именно таким ему запомнился проходивший мимо дома человек, который его напугал. А вот имя одному из запоминающихся героев фильмов ужасов он заимствовал у своего одноклассника-задиры.