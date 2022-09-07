От Фредди Крюгера до «Рассеянного с улицы Бассейной»: вымышленные персонажи с реальными именами

Писателям и сценаристам при создании своих творений приходится продумывать всё до мелочей. Касается это и имён их персонажей. Правда, далеко не всегда в них нужно искать какой-то глубинный сакральный смысл, ведь, возможно, авторы просто хотели так увековечить кого-то из своей реальной жизни.
Оказывается, что Джеймс Бонд далеко не вымышленный. Автор романов о супершпионе Ян Флеминг решил взять это имя у орнитолога во время прочтения его книги. Писатель посчитал, что имя Бонда не примечательно, а значит, можно его смело одолжить.
Вот только его супруга написала гневное письмо, обвинив в краже. Флеминг в ответ разрешил использовать своё имя для любых целей, а также подарил орнитологу один из романов с подписью «настоящему Джеймсу Бонду».
При создании Фредди Крюгера режиссер Уэс Крэйвен вдохновлялся собственными страхами. Именно таким ему запомнился проходивший мимо дома человек, который его напугал. А вот имя одному из запоминающихся героев фильмов ужасов он заимствовал у своего одноклассника-задиры.
А вот Джон Карпентер, создавший серию фильмов «Хеллоуин», руководствовался другим принципом при выборе имени для злодея. Майклом Майерсом звали его знакомого, который был дистрибьютором его предыдущей картины в других странах. Таким образом, режиссер хотел выразить благодарность.
Вероятно, многим запомнился харизматичный Джим Халперт из сериала «Офис». Вот только реальный человек с этим именем, приходящийся другом создателю проекта, заявил, что даже близко не схож со своим сериальным тёзкой.
По его словам, ему вообще не пришлись по душе персонажи картины, однако «подарок» друга Халперт всё-таки оценил.
А вот таких невежественных Дурслей, каких мы увидели в «Гарри Поттере» в реальной жизни не существует. Зато есть городок по соседству с родными краями Роулинг. Правда, сама она там никогда не была, но уверена, что там живут прекрасные люди. Для чего тогда она выбрала такую фамилию? Просто потому что понравилось звучание слова.
Несмотря на то, что прототипами для Индианы Джонса послужили сразу несколько археологов, имя охотник за сокровищами получил не от них. Джордж Лукас настолько любил своего маламута, что увековечил память о нём в одном из самых знаменитых киноперсонажей.
Ну и бонусом упомянем «Рассеянного с улицы Бассейной», о котором писал всем известный Самуил Яковлевич Маршак. Несмотря на то, что в конечной версии стихотворения имя человека не упоминается, многие сразу поняли, что это отсылка не чудаковатого академика Ивана Каблукова, славившегося своей рассеянностью и умением непроизвольно переставлять слога в словах.
Это понял и сам профессор, который припомнил брату Маршака, писателю Ильину, что первый метил именно в него. Подтвердилось это в черновиках, где начало стихотворения звучало иначе:
«В Ленинграде проживает
Иван Каблуков.
Сам себя он называет
Каблук Иванов».
Источник:
АНТИФИШКИ
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