21 случай, когда фантазия ресторанов вышла из-под контроля

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В наши дни концепция хипстеров стала настолько популярной, что даже рестораны пытаются продвинуть её ещё дальше. Но чаще всего эти нелепые попытки превращаются в полную катастрофу. Взгляните!
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Им хватает своих дебилов... Как и у модельеров и у прочих...
Поражает другое. Неужели едоки не задумываются как этот креатив моется? Или думают что это одноразовое? Например жестяная банка с коктейлем имеет явные следы окисла. Наверняка не раз пользованная. Мышеловка... там тоже видны зазубринки по краям. Представляете сколько всего там остаётся! Совок с метёлкой точно не моют в посудомоечной машине. Тут не нету, но видела фотки с подачей в кроссовке, ботинке. Они может конечно не ношеные(а кто проверял?), но еда в обуви... Короче только стукнутые экстремалы или абсолютно отбитые на голову могут считать такое отличным способом покушать.
на бульварном кольце американский динер, каждый час весь персонал выходит танцевать в зал под музыку, как чиллидерши
в пирогах на сухаревской самогон - хреновуху, приносили в советском чайнике
ну это что помню :)) а так приколов было дофига