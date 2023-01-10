21 случай, когда фантазия ресторанов вышла из-под контроля

В наши дни концепция хипстеров стала настолько популярной, что даже рестораны пытаются продвинуть её ещё дальше. Но чаще всего эти нелепые попытки превращаются в полную катастрофу. Взгляните!

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Обед с сюрпризом 0 Источник:

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Атмосферный чайник и сладости к чаю в полке 0 Источник:

Сохнут на веревочке 0 Источник:

Подача ресторана с двумя звездами Мишлен 0 Источник:

Зато будешь точно знать, что тебя не обманут с весом 0 Источник:

Лоскутик и облачко 0 Источник:

Все и сразу 0 Источник:

Еда где-то здесь среди камней 0 Источник:

Симпатичные клубнички 0 Источник:

Еда не должно доставаться слишком просто 0 Источник:

Этого ресторатора надо лечить 0 Источник:

Можно побольше оливок? 0 Источник:

Еда в бутылке - это так свежо 0 Источник:

Оригинальный десерт 0 Источник:

Не очень аппетитный коктейль 0 Источник:

Я это не заказывал 0 Источник:

Просто добавь соус, если не пропал аппетит 0 Источник:

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Десерт курильщика 0 Источник: