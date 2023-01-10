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21 случай, когда фантазия ресторанов вышла из-под контроля

21 случай, когда фантазия ресторанов вышла из-под контроля

Автор:
10 января 2023 23:05
Сообщество : Еда
Метки: Из-под контроля   вышли   катастрофа   концепция   попытки   рестораны   фантазия   
1920
22
В наши дни концепция хипстеров стала настолько популярной, что даже рестораны пытаются продвинуть её ещё дальше. Но чаще всего эти нелепые попытки превращаются в полную катастрофу. Взгляните!
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Метки: Из-под контроля   вышли   катастрофа   концепция   попытки   рестораны   фантазия   
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8  комментариев
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5k
sedoisever 2 часа назад
Парадокс в том, что эти заведения процветают, а не вылетают в трубу.
Им хватает своих дебилов... Как и у модельеров и у прочих...
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22k
Валерий 13 минут назад
РукаЛицо!
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9k
Света Полчаса назад
Вот смотрю на этот тупизм и поражаюсь. Нет, не креативности рестораторов. Тут как раз понятно. Есть спрос-будет предложение, предложенное хапают- сделаем выше цену и добавим креатива.
Поражает другое. Неужели едоки не задумываются как этот креатив моется? Или думают что это одноразовое? Например жестяная банка с коктейлем имеет явные следы окисла. Наверняка не раз пользованная. Мышеловка...
там тоже видны зазубринки по краям. Представляете сколько всего там остаётся! Совок с метёлкой точно не моют в посудомоечной машине. Тут не нету, но видела фотки с подачей в кроссовке, ботинке. Они может конечно не ношеные(а кто проверял?), но еда в обуви... Короче только стукнутые экстремалы или абсолютно отбитые на голову могут считать такое отличным способом покушать.
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4k
Олег Данилов Полчаса назад
В кабаке на покровке бухло приезжает на стол по игрушечной железной дороге на поезде, каждый столик - депо

на бульварном кольце американский динер, каждый час весь персонал выходит танцевать в зал под музыку, как чиллидерши

в пирогах на сухаревской самогон - хреновуху, приносили в советском чайнике

ну это что помню :)) а так приколов было дофига
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179
Екатерина Герц 55 минут назад
Десерт на прокладках перебор
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Превратили еду в игрушку, в развлечение.
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6k
Mixalych 2 часа назад
Где вы так оголодали, что так едите. Скажите, что это за места такие, чтоб я обходил их стороной
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2k
Похаб Стебаныч 2 часа назад
DarSie выпей йаду и убей сибя ап стену!
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DarSie

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