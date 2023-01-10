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Неожиданные и полезные изобретения, побочное действие которых сделали основным

Неожиданные и полезные изобретения, побочное действие которых сделали основным

Автор:
10 января 2023 12:10
Сообщество : Наука
Метки: ботокс   изобретение   медицина   мягкий пластилин   побочно   появление   пузырчатая плёнка   сахарозаменитель   случайность   
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Планировали одно, а получилось другое. Но полезное.

Таких примеров в науке немало. Но есть особенно интересные изобретения, которые стали результатом случайности, но принесли огромную пользу.

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Совершенно случайно появился цикламат натрия. Американский студент Майкл Сведа занимался разработкой жаропонижающего средства. И, задумавшись, затянулся сигаретой. Поставил её фильтром на лабораторный стол, а потом, когда сделал новую затяжку, ощутил сладкий вкус. Результатом такой случайности и стало появление сахарозаменителя, который в 50 раз превосходит по сладости сахар.

Таким же случайным стало и открытие, совершённое в 1965 году Джеймсом Шлаттером. Он занимался фармацевтическим опытами, результатом которых должен был стать препарат для лечения язвы желудка. Забылся, лизнул палец, чтобы перевернуть страницу пособия, и почувствовал сладость. Так появился аспартам – добавка, которая слаще сахара в 200 раз.

А сукралоза стала доступной за счёт трудностей перевода. Точнее, незнания языка. Лондонский профессор Лесли Хью дал распоряжение помощнику изучить производные искусственного сахара. То есть сделать тест (test). Шашикант Пхаднис ещё недостаточно хорошо знал английский и понял профессора буквально, то есть попробовал вещество на вкус.

Этот упаковочный материал применяется в самых разных областях. Bubble wrap появился в 1957 году благодаря усердию двух коллег – Марка Чаванна и Альфреда Филдинга. Инженеры занимались разработкой обоев, которые можно было бы легко мыть без повреждений.  

Сейчас «пупырку» используют для упаковки и транспортировки, а также в качестве доступного антидепрессанта: наполненные воздухом пузырьки можно лопать до бесконечности. По аналогии недавно придумали вечную пузырчатую плёнку – игрушку поп-ит, которая сразу же стала востребованной и у детей, и у взрослых.

Опять же с обоями связано появление мягкого пластилина. Популярный материал для творчества и детского развития появился в 1955 году при создании щадящего чистящего средства для обоев. В результате технической ошибки компоненты соединили не в тех пропорциях. И появился пластичный материал, идеально подходящий для лепки.

Опасная ошибка привела и к появлению триплекса. Французский химик Эдвард Бенедиктус случайно уронил колбу, в которой был раствор нитрата целлюлозы. Колба разбилась, но осколки не разлетелись, а остались скреплёнными благодаря образовавшемуся внутри веществу. Многослойное стекло, слои в котором соединены полимерной пленкой, защищающей от травм при разрушении, было запатентовано в 1909 году.

Популярный в наши дни ботокс, используемый для омоложения, в природе создаёт опасная ядовитая бактерия Clostridium botulinum. О ней стало известно благодаря немецкому доктору по имени Эмиль фон Эменгем в 1896 году.

В эстетической медицине использование нейротоксина началось значительно позднее, только в 80-х прошлого века. Инъекции назначались пациентам с гипертонусом различных мышц, а позднее его стали применять для лечения гипергидроза.

Одна женщина, проходившая курс лечения от косоглазия, случайно заметила, что после укола ботокса в межбровку её лицо некоторое время выглядело более гладким и умиротворённым. Сейчас вещество используют для корректировки морщин – мимических и возрастных. Но результат временный, и спустя несколько месяцев инъекции ботокса нужно делать повторно.

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Метки: ботокс   изобретение   медицина   мягкий пластилин   побочно   появление   пузырчатая плёнка   сахарозаменитель   случайность   
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6  комментариев
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4k
Babangdida 2 часа назад
Тротил был получен немецким химиком Юлиусом Билбрандом в 1863г в качестве желтого красителя. То, что его можно использовать как взрывчатку выяснилось позже, в 1891г Карлом Хойзерманом.
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42k
Aleksandr 21 минуту назад
Появился в 11м веке для получения эфирных масел...
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1k
emporio_ss 39 минут назад
шоколадку кому?
Ссылка coub.com
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24k
Serg2001 47 минут назад
Если не ошибаюсь, микроволновка стала побочным изобретением во время военных разработок в области радиолокации.
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7k
Nikolay 51 минуту назад
Про студента и сигарету понравилось. Помнится, у нас в институте тоже многие вертели самокрутки из чего попало. Науку двигали, не жалея себя
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568k
АРОН Час назад
А ,,Виагра?,, Препарат был синтезирован в поиске средства для улучшения кровотока в миокарде, лечения стенокардии и ишемической болезни сердца. В ходе клинических испытаний в 1992 году было выявлено, что влияние его на сердечный кровоток минимально, однако он обладает выраженным влиянием на кровоток в области органов малого таза, в том числе способствует улучшению кровотока в половом члене.

Препарат увеличивает количество крови, поступающей в половой член, что усиливает естественную эрекцию. Силденафил действует только тогда, когда мужчина испытывает естественное сексуальное возбуждение, а когда половой акт закончен, половой член естественным образом возвращается в расслабленное состояние. Другими словами, силденафил действует только на естественные механизмы возникновения эрекции.
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