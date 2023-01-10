Неожиданные и полезные изобретения, побочное действие которых сделали основным

Планировали одно, а получилось другое. Но полезное.
Таких примеров в науке немало. Но есть особенно интересные изобретения, которые стали результатом случайности, но принесли огромную пользу.
Совершенно случайно появился цикламат натрия. Американский студент Майкл Сведа занимался разработкой жаропонижающего средства. И, задумавшись, затянулся сигаретой. Поставил её фильтром на лабораторный стол, а потом, когда сделал новую затяжку, ощутил сладкий вкус. Результатом такой случайности и стало появление сахарозаменителя, который в 50 раз превосходит по сладости сахар.
Таким же случайным стало и открытие, совершённое в 1965 году Джеймсом Шлаттером. Он занимался фармацевтическим опытами, результатом которых должен был стать препарат для лечения язвы желудка. Забылся, лизнул палец, чтобы перевернуть страницу пособия, и почувствовал сладость. Так появился аспартам – добавка, которая слаще сахара в 200 раз.
А сукралоза стала доступной за счёт трудностей перевода. Точнее, незнания языка. Лондонский профессор Лесли Хью дал распоряжение помощнику изучить производные искусственного сахара. То есть сделать тест (test). Шашикант Пхаднис ещё недостаточно хорошо знал английский и понял профессора буквально, то есть попробовал вещество на вкус.
Этот упаковочный материал применяется в самых разных областях. Bubble wrap появился в 1957 году благодаря усердию двух коллег – Марка Чаванна и Альфреда Филдинга. Инженеры занимались разработкой обоев, которые можно было бы легко мыть без повреждений.
Сейчас «пупырку» используют для упаковки и транспортировки, а также в качестве доступного антидепрессанта: наполненные воздухом пузырьки можно лопать до бесконечности. По аналогии недавно придумали вечную пузырчатую плёнку – игрушку поп-ит, которая сразу же стала востребованной и у детей, и у взрослых.
Опять же с обоями связано появление мягкого пластилина. Популярный материал для творчества и детского развития появился в 1955 году при создании щадящего чистящего средства для обоев. В результате технической ошибки компоненты соединили не в тех пропорциях. И появился пластичный материал, идеально подходящий для лепки.
Опасная ошибка привела и к появлению триплекса. Французский химик Эдвард Бенедиктус случайно уронил колбу, в которой был раствор нитрата целлюлозы. Колба разбилась, но осколки не разлетелись, а остались скреплёнными благодаря образовавшемуся внутри веществу. Многослойное стекло, слои в котором соединены полимерной пленкой, защищающей от травм при разрушении, было запатентовано в 1909 году.
Популярный в наши дни ботокс, используемый для омоложения, в природе создаёт опасная ядовитая бактерия Clostridium botulinum. О ней стало известно благодаря немецкому доктору по имени Эмиль фон Эменгем в 1896 году.
В эстетической медицине использование нейротоксина началось значительно позднее, только в 80-х прошлого века. Инъекции назначались пациентам с гипертонусом различных мышц, а позднее его стали применять для лечения гипергидроза.
Одна женщина, проходившая курс лечения от косоглазия, случайно заметила, что после укола ботокса в межбровку её лицо некоторое время выглядело более гладким и умиротворённым. Сейчас вещество используют для корректировки морщин – мимических и возрастных. Но результат временный, и спустя несколько месяцев инъекции ботокса нужно делать повторно.
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Препарат увеличивает количество крови, поступающей в половой член, что усиливает естественную эрекцию. Силденафил действует только тогда, когда мужчина испытывает естественное сексуальное возбуждение, а когда половой акт закончен, половой член естественным образом возвращается в расслабленное состояние. Другими словами, силденафил действует только на естественные механизмы возникновения эрекции.