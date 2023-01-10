Неожиданные и полезные изобретения, побочное действие которых сделали основным

Популярный в наши дни ботокс, используемый для омоложения, в природе создаёт опасная ядовитая бактерия Clostridium botulinum. О ней стало известно благодаря немецкому доктору по имени Эмиль фон Эменгем в 1896 году.

В эстетической медицине использование нейротоксина началось значительно позднее, только в 80-х прошлого века. Инъекции назначались пациентам с гипертонусом различных мышц, а позднее его стали применять для лечения гипергидроза.