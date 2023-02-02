Как Николай Коперник придумал бутерброд с маслом, а английский граф - сэндвич

А заодно - как хитрый купец из Германии подсмотрел рецепт бургера.
Многие слышали о том, что бутерброд всегда падает маслом вниз. Особо одарённые учёные даже проводили исследования на эту тему и вынесли вердикт: да, практически всегда хлеб шлёпается маслом вниз.
Хотя никаких экспериментов на эту тему и не требовалось - любой может сказать, что если уж бутерброд и падает, то именно так.
Поэтому с падениями вопросов нет. Интересно другое: кто сделал популярным намазывание масла на хлеб и придумал современный бутерброд? Тут есть много версий и основная - что это был Николай Коперник. Её активно продвигают историки медицины С. Хэнда и А. Кунин в статье для “Журнала американской медицинской ассоциации”.
В 1520 году замок Алленштейн осадили воины из Тевтонского ордена. А Коперник был комендантом этой крепости. Несколько месяцев гарнизон мужественно держал оборону, а затем его поразила какая-то странная болезнь. Тошнота, головные боли, ломота во всём теле. Некоторые воины вообще не могли встать с постели.
Коперник был не просто комендантом, а ещё и студентом-медиком. Он лечил заболевших как мог, но зараза распространялась как чума. В конце концов, Коперник решил, что причина в продуктах питания - осталось определить, в каких именно. И он разбил весь гарнизон на несколько групп.
Через неделю одна из них выздоровела, а остальные по-прежнему болели. Тогда вдумчивый медик стал изучать их диету и выяснил - среди выздоровевших никто не ел хлеб. И он стал наблюдать за продолжающими болеть - причина их хвори обнаружилась моментально.
Хлеб в то время был специфическим, очень тёмного цвета. И когда люди роняли его на пол, то просто поднимали и спокойно ели дальше - вместе с грязью и всей дрянью, которая была на полу. Просто на куске не было видно грязи, по цвету он мало отличался от замызганного пола.
Вот тогда Коперник и приказал намазывать куски хлеба маслом. Если уж они падали на пол, то сразу облипали мусором, пылью и их просто брезговали есть. С питанием в крепости был полный порядок и жевать мусор никто не хотел. По крайней мере, когда его видел. После этого отравления быстро пошли на спад, а изобретение Коперника назвали “Butterbrot” - по-немецки “хлеб с маслом”.
Англичанин Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич, тоже придумал бутерброд в честь своего имени. Причём сделал это случайно - во время игры в карты. Он участвовал в особо напряжённой партии и слуги принесли ему поесть: мясо, зелень и нарезанный хлеб. Граф тут же схватился за мясо, но оно было жирным, после него за карты не возьмёшься. А прерывать игру он не собирался. Тогда он наскоро вытер руки платком и приказал, чтобы слуга взял два куска хлеба, а между ними положил зелень и мясо.
Так поступили и другие игроки. И вскоре эта закуска стала называться в честь графа. Сначала в шутку, ну а потом история забылась, а название осталось.
Одни называют их “бургерами”, другие - “гамбургерами”, но суть одна: две булки, между ними мясо, сыр, овощи, соус, чего только нет. В некоторых забегаловках умудряются делать бургеры чуть ли не в полметра высотой. Чтобы они не заваливались, их прокалывают шпажкой. Многие утверждают, что начинка может быть какой угодно, как и булки. Потому что главный ингредиент - мясо, оно должно быть нежным и сочным.
Как ясно из названия, эти “бутерброды” придумали в немецком Гамбурге. Изобретателем считается купец, который путешествовал и вёл дела в Азии. Там он заметил, что кочевые татары кладут куски мяса под сёдла. Потом весь день в них трясутся, а вечером достают нежнейшее филе. Он даже отважился попробовать такой “деликатес” - он оказался на удивление вкусным и мягким.
И когда купчина вернулся в Гамбург, его не покидала мысль сделать такое же нежное мясо, но не таким способом. В итоге додумался измельчать говядину и свинину, делать котлетки и класть их в разрезанную булку. Позже туда добавили зелень, сыр и соус. Так и появился всем известный гамбургер.
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