Многие слышали о том, что бутерброд всегда падает маслом вниз. Особо одарённые учёные даже проводили исследования на эту тему и вынесли вердикт: да, практически всегда хлеб шлёпается маслом вниз.

Хотя никаких экспериментов на эту тему и не требовалось - любой может сказать, что если уж бутерброд и падает, то именно так.

Поэтому с падениями вопросов нет. Интересно другое: кто сделал популярным намазывание масла на хлеб и придумал современный бутерброд? Тут есть много версий и основная - что это был Николай Коперник. Её активно продвигают историки медицины С. Хэнда и А. Кунин в статье для “Журнала американской медицинской ассоциации”.