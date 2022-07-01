Печальная и счастливая история изобретения джакузи

Отец, который к тому времени вместе с братьями занимался производством насосов для орошения, осмотрел оборудование для гидротерапии в больнице и пришел к выводу, что это ни что иное как система насосов. И переоборудовал обычную домашнюю ванну в гидромассажную.

Впоследствии при поддержке родных изобретатель вывел терапевтическое устройство J-300 на рынок, и его стали приобретать для образовательных и медицинских учреждений.

Позднее – в 60-х к семейному бизнесу присоединился Рой – внучатый племянник Кандидо. Он предложил вмонтировать насосы непосредственно в боковые части ванны. Это позволило обходиться без мобильного погружного насоса.

Изобретение получилось успешным и нашло отклик у потребителей. Компания развивалась и выпустила на рынок двухместную гидромассажную ванну, а затем и рассчитанную на несколько человек. Модели снабдили системами вентиляции и фильтрации. Рекламным слоганом стало «Джакузи. Вода, которая перемещает вас».