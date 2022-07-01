FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5353 поста • 1249 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Печальная и счастливая история изобретения джакузи

Печальная и счастливая история изобретения джакузи

Автор:
01 июля 2022 13:55
Сообщество : Истории
Метки: Кандидо Джакузи   болезнь   гидромассажная ванна   джакузи   изобретение   история   любовь   появление   
847
6

Чудесное изобретение, позволяющее ощутить роскошь, комфорт, полное расслабление.

Картинка счастливых улыбающихся людей с бокалами дорогого алкоголя, отдыхающих в джакузи, давно стала шаблоном и распространенным отражением роскоши и удачно сложившейся жизни. К тому же отдых в гидромассажной ванне положительно сказывается на состоянии и самочувствии.


×
×

Между тем как этот символ роскоши и удовольствия мог бы не появиться, если бы не трогательная история человека, боровшегося за здоровье сына.


10 октября 1986 года в The New York Times вышел некролог Кандидо Джакузи. Изобретатель происходил из большой итальянской семьи, эмигрировавшей из Италии.

Семейство арендовало небольшое помещение и основало собственную  компанию Jacuzzi Brothers Inc. Неоспоримым успехом семейного предприятия стало изобретение пропеллера для самолетов. Но самым, конечно, ярким детищем стали насосы, трансформировавшиеся впоследствии в гидромассажные ванны. А Jacuzzi стало именем нарицательным для их обозначения.


Сын изобретателя – Кеннет страдал ревматоидным артритом. Гидротерапия приносила ребенку некоторое облегчение, но в 40-х эта область была малоизвестной и малодоступной. Но острый ум и горячая любовь способны творить чудеса.

Кеннет Джакузи написал книгу о творении отца под названием «Джакузи: изобретение отца, облегчившее боль сына». В ней он описал, что назначенные сеансы гидротерапии действительно облегчали  состояние, разогревая суставы и делая их более гибкими.


Отец, который к тому времени вместе с братьями занимался производством насосов для орошения, осмотрел оборудование для гидротерапии в больнице и пришел к выводу, что это ни что иное как система насосов. И переоборудовал обычную домашнюю ванну в гидромассажную.

Впоследствии при поддержке родных изобретатель вывел терапевтическое устройство J-300 на рынок, и его стали приобретать для образовательных и медицинских учреждений.

Позднее – в 60-х к семейному бизнесу присоединился Рой – внучатый племянник Кандидо. Он предложил вмонтировать насосы непосредственно в боковые части ванны. Это позволило обходиться без мобильного погружного насоса.

Изобретение получилось успешным и нашло отклик у потребителей. Компания развивалась и выпустила на рынок двухместную гидромассажную ванну, а затем и рассчитанную на несколько человек. Модели снабдили системами вентиляции и фильтрации. Рекламным слоганом стало «Джакузи. Вода, которая перемещает вас».


Сегодня гидромассажные ванны зачастую воспринимаются именно как излишество. Но нельзя сбрасывать со счетов и их способность улучшать качество жизни людей с определенными болезнями. Несколько лет назад даже были опубликованы результаты научного исследования, авторы которого пришли к заключению, что существует потенциал для тепловой терапии в качестве альтернативного лечения и стратегии управления для тех, кто подвержен риску развития метаболических заболеваний, когда приверженность или способность к физическим упражнениям может быть нарушена.

Сейчас джакузи продают и используют более чем в 80 странах мира. А основное производство, расположенное в Китае, ежедневно производит 300 единиц продукции.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Кандидо Джакузи   болезнь   гидромассажная ванна   джакузи   изобретение   история   любовь   появление   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Copycat 3 часа назад
блин у меня у соседей сверху джакузи стоит, и как раз из-за того что при установке им её косячно собрали - из трубок которые втыкаются в ней со стороны стены сочилась вода при этом обычно такие дома когда строились, пол в ванной делался с небольшим уклоном к двери - что бы даже если вода пролилась за ванну, они вытекала из-под неё, а не стояла под ней
НО так как они с установкой джакузи решили положить на пол плитку - этот уклон изсчез и вода скапливалась под ванной таким образом что у них как будто бы все сухо, а к нам вниз вода сочилась

слава богу квартира сдавалась и те соседи которые сейчас арендуют починили наконец всё, а то запарило ходить ругаться с жильцами и пытаться найти владельца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
КУЗНЕЦ 2 часа назад
Сегодня такая ванна устанавливается в каждом доме по умолчанию. eсть в доме и обычные ванны , но мои дети любят именно джакузи. Подозреваю они будут строить себе свои дома уже с такой ванной..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SandMANn 2 часа назад
Jacuzzi эконом класса: сделай сам? Легко! Но рискованно...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

41875



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Советский гений, разработки которого до сих пор засекречены
Советский гений, разработки которого до сих пор засекречены
"Ты кидал?": проводница поезда отлупила детей, возвращавшихся из школьного лагеря
"Ты кидал?": проводница поезда отлупила детей, возвращавшихся из школьного лагеря
События на Украине 30- 1 июнь- июль. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 30- 1 июнь- июль. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Над посольством США в Москве подняли радужный флаг
Над посольством США в Москве подняли радужный флаг
Во время прямого эфира у россиянки в Абхазии украли телефон
Во время прямого эфира у россиянки в Абхазии украли телефон
"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве
"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ОЧень жизненно

Лучшие демотиваторы
Paint моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#интересное#в мире#факты#дтп#знаменитости#сарказм#США#фильм
#фото#интересно#люди#дети#фотографии#истории#новости#сатира#авто аварии#маразм
#прикол#животные#Разное#картинки#история#аварии#Приколы#СССР#Жизнь#gif
Китаянка изменяла работящему мужу с 300 любовниками, за что серьезно поплатилась Китаянка изменяла работящему мужу с 300 любовниками, за что серьезно поплатилась Едим, но не знаем: нетривиальные случаи появления и изобретения популярных вкусняшек Едим, но не знаем: нетривиальные случаи появления и изобретения популярных вкусняшек Счастливая заложница металлической капсулы Счастливая заложница металлической капсулы Дедушка придумал милый способ показать внукам, что мир полон чудес Дедушка придумал милый способ показать внукам, что мир полон чудес Горькое счастье нелюбимой женщины мистера Рочестера Горькое счастье нелюбимой женщины мистера Рочестера Ради свадьбы невеста не побоялась тигров и крокодилов Ради свадьбы невеста не побоялась тигров и крокодилов

На что жалуетесь?

Вернуться