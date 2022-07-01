Печальная и счастливая история изобретения джакузи

Чудесное изобретение, позволяющее ощутить роскошь, комфорт, полное расслабление.
Картинка счастливых улыбающихся людей с бокалами дорогого алкоголя, отдыхающих в джакузи, давно стала шаблоном и распространенным отражением роскоши и удачно сложившейся жизни. К тому же отдых в гидромассажной ванне положительно сказывается на состоянии и самочувствии.
Между тем как этот символ роскоши и удовольствия мог бы не появиться, если бы не трогательная история человека, боровшегося за здоровье сына.
10 октября 1986 года в The New York Times вышел некролог Кандидо Джакузи. Изобретатель происходил из большой итальянской семьи, эмигрировавшей из Италии.
Семейство арендовало небольшое помещение и основало собственную компанию Jacuzzi Brothers Inc. Неоспоримым успехом семейного предприятия стало изобретение пропеллера для самолетов. Но самым, конечно, ярким детищем стали насосы, трансформировавшиеся впоследствии в гидромассажные ванны. А Jacuzzi стало именем нарицательным для их обозначения.
Сын изобретателя – Кеннет страдал ревматоидным артритом. Гидротерапия приносила ребенку некоторое облегчение, но в 40-х эта область была малоизвестной и малодоступной. Но острый ум и горячая любовь способны творить чудеса.
Кеннет Джакузи написал книгу о творении отца под названием «Джакузи: изобретение отца, облегчившее боль сына». В ней он описал, что назначенные сеансы гидротерапии действительно облегчали состояние, разогревая суставы и делая их более гибкими.
Отец, который к тому времени вместе с братьями занимался производством насосов для орошения, осмотрел оборудование для гидротерапии в больнице и пришел к выводу, что это ни что иное как система насосов. И переоборудовал обычную домашнюю ванну в гидромассажную.
Впоследствии при поддержке родных изобретатель вывел терапевтическое устройство J-300 на рынок, и его стали приобретать для образовательных и медицинских учреждений.
Позднее – в 60-х к семейному бизнесу присоединился Рой – внучатый племянник Кандидо. Он предложил вмонтировать насосы непосредственно в боковые части ванны. Это позволило обходиться без мобильного погружного насоса.
Изобретение получилось успешным и нашло отклик у потребителей. Компания развивалась и выпустила на рынок двухместную гидромассажную ванну, а затем и рассчитанную на несколько человек. Модели снабдили системами вентиляции и фильтрации. Рекламным слоганом стало «Джакузи. Вода, которая перемещает вас».
Сегодня гидромассажные ванны зачастую воспринимаются именно как излишество. Но нельзя сбрасывать со счетов и их способность улучшать качество жизни людей с определенными болезнями. Несколько лет назад даже были опубликованы результаты научного исследования, авторы которого пришли к заключению, что существует потенциал для тепловой терапии в качестве альтернативного лечения и стратегии управления для тех, кто подвержен риску развития метаболических заболеваний, когда приверженность или способность к физическим упражнениям может быть нарушена.
Сейчас джакузи продают и используют более чем в 80 странах мира. А основное производство, расположенное в Китае, ежедневно производит 300 единиц продукции.
Источник:
АНТИФИШКИ
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НО так как они с установкой джакузи решили положить на пол плитку - этот уклон изсчез и вода скапливалась под ванной таким образом что у них как будто бы все сухо, а к нам вниз вода сочилась
слава богу квартира сдавалась и те соседи которые сейчас арендуют починили наконец всё, а то запарило ходить ругаться с жильцами и пытаться найти владельца