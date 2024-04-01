Мужчины с сайтов знакомств: странные анкеты и непристойные предложения

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Знакомства в интернете не всегда ведут нас к чему-то прекрасному. Иногда попадаются странные персонажи, с которыми не хочется иметь ничего общего. Перед вами фрики с требованиями и необычным мышлением.
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Если в реале такое - это ж пи.здец лютый. Аж глаз задёргался...
16. действительно, чудила.