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Мужчины с сайтов знакомств: странные анкеты и непристойные предложения

Мужчины с сайтов знакомств: странные анкеты и непристойные предложения

Автор:
01 апреля 2024 14:17
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   анкеты   в интернете   знакомства   общение   переписка   сайт знакомств   фото   
3685
17

Знакомства в интернете не всегда ведут нас к чему-то прекрасному. Иногда попадаются странные персонажи, с которыми не хочется иметь ничего общего. Перед вами фрики с требованиями и необычным мышлением.

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Метки: Прикол   анкеты   в интернете   знакомства   общение   переписка   сайт знакомств   фото   
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8  комментариев
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95k
Херанука Паибалу 2 часа назад
самые лучшие Покемонихи выезжают по IP-адресам !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10k
soar 7 минут назад
11. вполне адекватные хотелки с учетом возраста соискателя.
16. действительно, чудила.
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14k
KotSkripaley 40 минут назад
У меня была такая анкета на СЗ, бабы липли, как пчелы на мед, встречался, напивался, каждый неделю новая телка, но организм дал трещину и я попал в кому. После комы когнитивные способности снизились и больше, я такую анкету которую удалил, не смог воспроизвести. Поэтому у меня сейчас на СЗ серые будни, ярких встреч, как раньше нет, бабы мутные стали, да и я пить бросил, куража юморного по трезвому не хватает, чтобы бабам нравится. Всему своё время...
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61k
dima423 54 минуты назад
Комментарий к фото
старичку 38, но выглядит на все 50))
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1571 пост (1527 в горячем)

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