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14 фото в стиле "Я починилъ", на которые без слёз не взглянешь

14 фото в стиле "Я починилъ", на которые без слёз не взглянешь

Автор:
13 января 2023 07:38
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   горе-строители   забавно   инженер   починиль   фото   я сделаль   
2760
15

Порой люди с нестандартным мышлением идут в инженеры и строители. Правда сделать все по уму у них получается не всегда. Тогда появляются вот такие самоделки, на которые без слез не взглянешь.

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Метки: Прикол   горе-строители   забавно   инженер   починиль   фото   я сделаль   
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6  комментариев
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72k
Viktor 2 часа назад
А чё, нормальное решение. Уверен, идёт как дополнительный, чтобы быдло не отогнуло угол.

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25k
Matrosskin Полчаса назад
Комментарий к фото
Видать очередной зумер писал, который ещё нормально из дому не выходил, и не знает, что дерьмо случается обычно именно тогда, когда мастерской/магазина под рукой нет. Чисто от "очкарика" коммент: аффтор видимо не в курсе, что ремонт внезапно сломавшейся оправы - дело такое, непредсказуемое. Оптика есть не на каждом углу, и не факт что её режим работы вам подойдёт. Я в СПб ( вроде не самая деревня, да?) в в воскресенье настолько заипался искать ремонт, который бы за час-другой махнул бы оправу (" Конечно, у нас есть ремонт. Делаем за 15 минут, да. Мастер будет в понедельник"), что проще оказалось пофиксить её спичками, ниткой и суперклеем. Поэтому иногда хочешь-нехочешь, а собираешь из того что есть. А очки могут сломаться и на даче.
И тут 2/3 таких решений
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1k
Василич Час назад
Не трогайте веник!!
Эта традиция идет испокон веков, еще деды наши юзали сий гаджет
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156
Фома Час назад
Опилки в туалете. Это дачный туалет, там ведро. Говно засыпать, чтобы не воняло.
Мерседес. Заказал новый поворотник, и замотался контакты от дождя и грязи.
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6k
Roman 2 часа назад
А без доски дебилы дверь откроют руками и на резонный вопрос ответят "А где написано, что не работает?!". Думаю, остановки через три откроют изнутри и на первой же - снаружи.
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9k
Ф Ив 2 часа назад
Ну с очками как временное решение вполне ничего, если одна пара сломалась, то пока изготовят новые в чем-то же ходить надо.
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