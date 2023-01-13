14 фото в стиле "Я починилъ", на которые без слёз не взглянешь

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Порой люди с нестандартным мышлением идут в инженеры и строители. Правда сделать все по уму у них получается не всегда. Тогда появляются вот такие самоделки, на которые без слез не взглянешь.
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