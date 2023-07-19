Штрасс, страз и алмаз – что их объединяет?

Клиенты полились в мастерскую Георга ощутимым ручейком. Как и прибыль в карманы человека, решившего сделать роскошь доступной. Но этого было маловато, ведь Штрасс хотел солидных барышей.

Что нужно сделать, чтобы продать что-то ненужное? Нет, не купить это самое ненужное, а потом продать. Надо сделать его модным. И тогда за трендовой фигнёй потянутся даже те, кому она сто лет не нужна.