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Штрасс, страз и алмаз – что их объединяет?

Штрасс, страз и алмаз – что их объединяет?

Автор:
19 июля 2023 13:41
Сообщество : Истории
Метки: Георг Фридрих Штрасс   изобретение   камень   мода   распространение   слово   стекло   ювелир   
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Жил как-то в небольшом городке Вольфисайм, что на берегу Рейна, один ювелир. Не самый удачливый и богатый, ибо в таком месте развить ювелирный бизнес – такое себе занятие. Но вышло так, что гениальная идея не только помогла парню разбогатеть, но и подарила возможность множеству не особенно богатых девушек (и парней тоже) ощущать себя богачами, жить на стиле и сиять.

Эльзасец Георг Фридрих Штрасс (1701-1772) решил, что надо что-то делать с полунищим существованием. И пришла ему в голову идея. Что на неё навело? Неизвестно. То ли блестящий луч закатного солнца, то ли тускло сиявшая кочерга у камина. Но решил Штрасс поэкспериментировать с дешёвыми материалами и создать из них дешёвые же, но красивые камни. Искусственные. И приступил к экспериментам со стеклом, в которое добавлял разные металлы.

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В ходе опытов Штрасс использовал самые разные добавки – железо, таллий, калий, свинец и не только. И получал эрзац-камни широкой цветовой палитры. Стекло выходило такой чистоты и прозрачности, что после огранки фальшивые бриллианты сияли почище настоящих. А креативный ювелир придумал ещё и крепить их на кусочке фольги, что ещё больше усиливало блеск.

Клиенты полились в мастерскую Георга ощутимым ручейком. Как и прибыль в карманы человека, решившего сделать роскошь доступной. Но этого было маловато, ведь Штрасс хотел солидных барышей.

Что нужно сделать, чтобы продать что-то ненужное? Нет, не купить это самое ненужное, а потом продать. Надо сделать его модным. И тогда за трендовой фигнёй потянутся даже те, кому она сто лет не нужна.

А кто законодатель мод в стране? На тот момент времени во Франции такой персоной была маркиза де Помпадур – официальная фаворитка короля Людовика XV. Король пропагандировал аскезу, а женщина хотела нарядов, развлечений и украшений. Которые, надо сказать, пробивали ощутимую брешь в казне.

И появление Штрасса с предложением, от которого невозможно было отказаться, пришлось как нельзя кстати. Фаворитка получила блестяшки-стекляшки, неотличимые от настоящих, в неограниченном количество, король – относительное спокойствие и экономию бюджета, а Штрасс – должность придворного ювелира, статус и состояние.

Игры со стеклянными камешками позволили ему заниматься любимым делом и выйти на пенсию в возрасте чуть за 50. Де Помпадур сделала его поделки модными, и очередь желающих их приобрести за недорого не иссякала.

Так Штрасс и вошёл в историю. А его изобретение – стразы, названные в честь создателя, продолжают активно использовать и по сей день в самых разных областях, начиная с ювелирной промышленности и заканчивая стоматологией.

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Метки: Георг Фридрих Штрасс   изобретение   камень   мода   распространение   слово   стекло   ювелир   
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1  комментарий
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Lexx Полчаса назад
А откуда у него был таллий? Его открыли только в 1861 году, через 89 лет после смерти этого Штрасса..
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