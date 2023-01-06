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Что такое "царёвы кабаки" и зачем они были нужны

Что такое "царёвы кабаки" и зачем они были нужны

Автор:
06 января 2023 15:43
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   алкоголь   интересное   история   царская россия   это интересно   
6243
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В 1990-е годы "кабаками" называли места, где внушительные дяди, обвешанные золотыми цепями, пили дорогой алкоголь и решали свои внушительные дела. Но вот в Дореволюционной России, особенно до воцарения Петра I кабаками были страшные места, которые набивали карман государственной казны, ломали жизни и спаивали население. Как работали эти кабаки?
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Метки: Прошлое   алкоголь   интересное   история   царская россия   это интересно   
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26  комментариев
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27k
albedo 15 часов назад
Да и сейчас Россия далеко не самая пьющая страна.
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Сергей Лаврушкин 7 часов назад
короче имели монархи на Руси свой народ во все щели ...
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41k
Игорь 10 часов назад
Не уважаемый автор-скопировал-вставь, в России в разное время, в разных слоях общества, отношение не то, что к выпивке, но и к деньгам было разное. У Вас всё свалено в одну кучу. И если уж Вы подняли эту тему, то грех не сказать об антиалкогольных бунтах конца 19-го века.

В деревнях денег практические не было. В 1903-м на сельской ярмарке, на 3 копейки, можно было купить 3 варёных яйца, леденец на палочке, стакан жареных семечек и покататься на карусели. Год обучения в церковно-приходской школе стоил 4р 27коп. В гимназии - 17р в год + 2 комплекта формы, т.е. примерно 25р, - это были неподъёмные деньги для большинства населения. (Цены со слов прабабушки.)
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 14 часов назад
А давайте автора в кабак сдадим?
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Олегbl4 15 часов назад
В 90-е "кабаком' называли любой подвал где наливали алкоголь.
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