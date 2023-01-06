Что такое "царёвы кабаки" и зачем они были нужны

6243
7
В 1990-е годы "кабаками" называли места, где внушительные дяди, обвешанные золотыми цепями, пили дорогой алкоголь и решали свои внушительные дела. Но вот в Дореволюционной России, особенно до воцарения Петра I кабаками были страшные места, которые набивали карман государственной казны, ломали жизни и спаивали население. Как работали эти кабаки?
Ещё до второй половины 15 века князья не сильно задумывались о том, что при помощи монополизации продажи алкоголя можно не только пополнить бюджет, а ещё привлечь богатую знать, в руках которой и окажется эта монополия. Люди выпивали, но не так уж чтобы много.
Но потом наступил 1474 год, который изменил алкогольную историю страны.
Но потом наступил 1474 год, который изменил алкогольную историю страны.
Иван III ввел первую в истории России государственную монополию на алкоголь. И помимо корчм позволил продавать спиртные напитки в государевых кабаках, то есть в казённых заведениях. А вот для личного пользования делать всяческий алкоголь государь разрешил лишь на праздники и после уплаты пошлины.
Но интересно, что если "пошлинный" алкоголь не успевали выпить за пять суток, то его отбирали и перевозили в кабаки государя - прибыль!
Но интересно, что если "пошлинный" алкоголь не успевали выпить за пять суток, то его отбирали и перевозили в кабаки государя - прибыль!
×
×
Но полного запрета на частный оборот спиртного не было, правители ещё пока не до конца поняли возможные выгоды и не собирались "особыми методами" привлекать на свою сторону бояр с дворянами, страстно ждущих власти и богатства. Первым до этого додумался Иван Грозный. Точно неизвестно, как именно он ликвидировал частным корчмы и стал заполнять страну царёвыми кабаками, но в 1563 году их было много, чему свидетельствуют документы, как российские, так и записки иностранных гостей. И это было действительно выгодно, причём настолько, что до Петра I ситуация почти не менялась и с пьянством бороться даже и не думали.
К середине 17 века государственный бюджет почти на 25% был сформирован из денег, собранных с населения в царёвых кабаках.
К середине 17 века государственный бюджет почти на 25% был сформирован из денег, собранных с населения в царёвых кабаках.
Тех, кто управлял кабаками было официальное название - целовальники. Этот термин применяли не только к управляющим питейными заведениями, ими называли всю знать, что брала на себя клятву верности и строгом исполнении возложенных обязательств путём целования православного креста. Они клялись:
- не отвращать людей от пития;
- не утаивать доходы.
Целовальниками были, обычно, выслужившиеся дворяне и бояре, а присматривали за ними воеводы. И целовальник не мог утаить от казны ни одной копейки: если повезет, то он мог бы просто потерять прикормленное место, а в худшем - поехать на длительную экскурсию в Сибирь с клеймом и вырванными ноздрями.
- не отвращать людей от пития;
- не утаивать доходы.
Целовальниками были, обычно, выслужившиеся дворяне и бояре, а присматривали за ними воеводы. И целовальник не мог утаить от казны ни одной копейки: если повезет, то он мог бы просто потерять прикормленное место, а в худшем - поехать на длительную экскурсию в Сибирь с клеймом и вырванными ноздрями.
Большая часть царёвых кабаков была "целовальной", но были и "откупные кабаки". У них был похожий принцип работы, но во главу ставился не государственный человек, а кто-то из сильно отличившихся военных командиров. Кабак им выдавали во временное пользование до пяти лет, и ежемесячно им нужно было отдавать в казну определённую сумму, а остаток командиры клали себе в карман. "Казённая" сумма сильно отличалась в разных областях, так что "процентик" оговаривался отдельно с местными властями.
Интересной была также долговая система царёвых кабаков.
Обычный деревенский мужичок мог прийти в кабак, взять себе выпивку и еду, хорошо провести время. Но что дальше? Если денег не было, то можно было просто пойти домой, но управляющие делали всё, чтобы люди пили больше, просто потому что это было выгодно. Поэтому, если человек хотел "продолжения банкета" и был готов влезать в долги, то целовальники ему радостно предоставляли эту возможность. Вот только долг нельзя было не вернуть, причём под страхом стать калекой и полной потерей имущества. К примеру: мужчине дали в долг ведро водки на неделю и если он не отдавал в срок деньги, то к нему приходили домой маргинальные крепкие ребята и жёстко выбивали долг. Если не было денег - не беда, они могли забрать скотину или любую материальную ценность. Были совсем отморозки, которые в качестве оплаты могли забрать жену или дочь и вернуть избитыми и жестоко изнасилованными. Государство, конечно же, ничего с этим не делало, так как выгода была ошеломительная.
Обычный деревенский мужичок мог прийти в кабак, взять себе выпивку и еду, хорошо провести время. Но что дальше? Если денег не было, то можно было просто пойти домой, но управляющие делали всё, чтобы люди пили больше, просто потому что это было выгодно. Поэтому, если человек хотел "продолжения банкета" и был готов влезать в долги, то целовальники ему радостно предоставляли эту возможность. Вот только долг нельзя было не вернуть, причём под страхом стать калекой и полной потерей имущества. К примеру: мужчине дали в долг ведро водки на неделю и если он не отдавал в срок деньги, то к нему приходили домой маргинальные крепкие ребята и жёстко выбивали долг. Если не было денег - не беда, они могли забрать скотину или любую материальную ценность. Были совсем отморозки, которые в качестве оплаты могли забрать жену или дочь и вернуть избитыми и жестоко изнасилованными. Государство, конечно же, ничего с этим не делало, так как выгода была ошеломительная.
Источник:
Еще крутые истории!
- Удивительная жизнь охотника Хью Гласса
- Кишечный «гормон счастья», кладбищенский пистолет и другие интересные факты и истории
- История о загадочной женской непоследовательности
- 18 редких фотографий из прошлого, которые рассказывают занимательные истории
- Американец хотел остаться в Северной Корее, но поплатился за это
Новости партнёров
В деревнях денег практические не было. В 1903-м на сельской ярмарке, на 3 копейки, можно было купить 3 варёных яйца, леденец на палочке, стакан жареных семечек и покататься на карусели. Год обучения в церковно-приходской школе стоил 4р 27коп. В гимназии - 17р в год + 2 комплекта формы, т.е. примерно 25р, - это были неподъёмные деньги для большинства населения. (Цены со слов прабабушки.)