Что такое "царёвы кабаки" и зачем они были нужны

Интересной была также долговая система царёвых кабаков.

Обычный деревенский мужичок мог прийти в кабак, взять себе выпивку и еду, хорошо провести время. Но что дальше? Если денег не было, то можно было просто пойти домой, но управляющие делали всё, чтобы люди пили больше, просто потому что это было выгодно. Поэтому, если человек хотел "продолжения банкета" и был готов влезать в долги, то целовальники ему радостно предоставляли эту возможность. Вот только долг нельзя было не вернуть, причём под страхом стать калекой и полной потерей имущества. К примеру: мужчине дали в долг ведро водки на неделю и если он не отдавал в срок деньги, то к нему приходили домой маргинальные крепкие ребята и жёстко выбивали долг. Если не было денег - не беда, они могли забрать скотину или любую материальную ценность. Были совсем отморозки, которые в качестве оплаты могли забрать жену или дочь и вернуть избитыми и жестоко изнасилованными. Государство, конечно же, ничего с этим не делало, так как выгода была ошеломительная.