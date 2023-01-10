Почему новозеландцы зовут себя "киви"

Для новозеландцев киви - это, в первую очередь, птица. Она симпатичная, коричневого цвета до 50 см в длину и от 1 до 4 кг весом. Причём киви - эндемик, то есть она не встречается больше нигде, а учёные долго спорили, птица ли это вообще. Мохнатое нечто, не могущее летать и в отличие от птиц всего мира у него нет киля, а у самок два яичника. Но всё решили крылья, пусть даже и рудиментарные - отростки по 4 см, прижатые к телу. У киви просто нет врагов и они со временем потеряли способность летать, но зато довольно быстро бегают.