FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2461 пост • 509 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Почему новозеландцы зовут себя "киви"

Почему новозеландцы зовут себя "киви"

Автор:
10 января 2023 20:41
Сообщество : Путешествия
Метки: Прошлое   интересное   история   киви   новая зеландия   туризм   
1413
8
У этого слова есть два известных значения - зеленый фрукт в волосатой кожуре и милая птичка, которая не умеет летать.
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Прошлое   интересное   история   киви   новая зеландия   туризм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
777k
А.Берестенко Час назад
Тогда Австрия и Новая Зеландия были колониями Великобритании. - Убейте автора!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ron Час назад
Однако на экспорт фрукт киви всё же называется "кивифрут", чтобы покупатель точно понимал, что он покупает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов Час назад
Чепуха! Киви - это такие кислые волосатые яйца. Они в магазине продаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Михаил Час назад
А на карельском, киви - камень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32222



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"У вас есть для меня еда?": двух россиян, сбежавших от мобилизации, задержали в Таиланде за попрошайничество
"У вас есть для меня еда?": двух россиян, сбежавших от мобилизации, задержали в...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 января
Набирающие популярность в сообществах
Про грибы
Про грибы
Леопард пришел…
Леопард пришел…
Сканируй номер телефона и переводи деньги без комиссии
Сканируй номер телефона и переводи деньги без комиссии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ПРосто хвастается

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#автомир#забавно#животные#Приколы#дети#милота#Фотографии
#Юмор#Прикол#автомобили#собака#люди#картинки#подборка#кино#Прошлое#девушки
#интересно#интересное#дтп#аварии#авто аварии#позитив#в мире#улыбнуло#СССР#шоу бизнес
И как теперь похудеть: главное послепраздничное И как теперь похудеть: главное послепраздничное Что такое "царёвы кабаки" и зачем они были нужны Что такое "царёвы кабаки" и зачем они были нужны Почему Шпицберген принадлежит и Норвегии, и России Почему Шпицберген принадлежит и Норвегии, и России Города, которые тоже могли стать столицей России Города, которые тоже могли стать столицей России Самый неприятный русский богатырь Самый неприятный русский богатырь Боевые кличи разных народов Боевые кличи разных народов

На что жалуетесь?

Вернуться