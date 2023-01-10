Почему новозеландцы зовут себя "киви"

1413
8
У этого слова есть два известных значения - зеленый фрукт в волосатой кожуре и милая птичка, которая не умеет летать.
Но в Новой Зеландии можно услышать, как европейская часть населения так обращаются друг к другу, используя это слово как самоназвание. Так говорят и друг другу и говорят о местных жителях в целом, совершенно не обижаясь, когда их так называют.
Для новозеландцев киви - это, в первую очередь, птица. Она симпатичная, коричневого цвета до 50 см в длину и от 1 до 4 кг весом. Причём киви - эндемик, то есть она не встречается больше нигде, а учёные долго спорили, птица ли это вообще. Мохнатое нечто, не могущее летать и в отличие от птиц всего мира у него нет киля, а у самок два яичника. Но всё решили крылья, пусть даже и рудиментарные - отростки по 4 см, прижатые к телу. У киви просто нет врагов и они со временем потеряли способность летать, но зато довольно быстро бегают.
×
×
Но европейцы завезли на острова горностаев и кошек и счастью киви пришёл конец. Из миллионов птиц осталось только 70 тысяч в охраняемых заповедниках.
Новозеландцы обожают своих странных киви и это добродушное существо стало символом архипелага. А когда местный фермер завёз из Китая актинидию, вывел культурные плоды и стал продавать их в Европу как экзотический фрукт, то их стали называть киви за сходство с птичкой.
Новозеландцы обожают своих странных киви и это добродушное существо стало символом архипелага. А когда местный фермер завёз из Китая актинидию, вывел культурные плоды и стал продавать их в Европу как экзотический фрукт, то их стали называть киви за сходство с птичкой.
Истоки прозвища новозеландцев уходят во времена Первой мировой войны. Тогда Австрия и Новая Зеландия были колониями Великобритании. Воюющая метрополия призвала на фронты Первой мировой всех своих подданных. В армии были солдаты из самых разных частей огромной империи, которые раньше между собой не общались. Особенности дисциплины, традиции и диалекты английского очень отличались. И чтобы различать друг друга стали использовать прозвища.
Жители метрополии называли Томми. Австралийцев стали называть Оззи. Их это не устраивало, они предпочитали Диггеры. А у солдат Новой Зеландии на рукавах формы была изображена птичка киви и так их и стали называть в войсках.
Киви, Томми и Оззи шутили друг над другом. Томми считались узкогрудыми - слабыми городскими жителями. А вот Оззи и Киви позиционировали себя как потомков переселенцев, которые привыкли к физическим нагрузкам и самостоятельности. И вот это фронтовое прозвище сильно повлияло на самовосприятие жителей Новой Зеландии.
На момент начала Первой мировой войны на островах проживал примерно один миллион населения. 100 тысяч оказались на фронте, 18 тысяч погибших и в разное время в боях Первой мировой войны участвовало от одной шестой до одной пятой мужчин Новой Зеландии.
Новозеландцы - люди миролюбивые и у них был настоящий шок, особенно в битвах в Египте и Дарданеллах. И вот, случилось национальное самосознание. Критика была обращена не на врага, а на Томми - генералов, командование, правительство. Новозеландцы стали думать о независимости и воспринимать себя как отдельный народ.
Новозеландцы - люди миролюбивые и у них был настоящий шок, особенно в битвах в Египте и Дарданеллах. И вот, случилось национальное самосознание. Критика была обращена не на врага, а на Томми - генералов, командование, правительство. Новозеландцы стали думать о независимости и воспринимать себя как отдельный народ.
Источник:
Еще крутые истории!
- Как представляли нашу жизнь в Европе 123 года назад
- Удивительная жизнь охотника Хью Гласса
- Кишечный «гормон счастья», кладбищенский пистолет и другие интересные факты и истории
- Без стеснения о друзьях и подругах
Метки: Прошлое интересное история киви новая зеландия туризм
Новости партнёров
реклама
всем приятного аппетита ..