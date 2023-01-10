Боевые кличи разных народов

Тацит (и другие античные источники) утверждал, что римляне, идя на битву, громко кричали "Барра!", подражая тем самым тому, как трубят слоны. Клич этот появился у легионеров, ещё в третьем столетии до нашей эры, после того, как они познакомились с карфагенскими боевыми слонами.