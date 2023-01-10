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Боевые кличи разных народов

Боевые кличи разных народов

Автор:
10 января 2023 18:53
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   интересное   история   мир   народы   сражения   
2863
9
В истории каждого народа были войны. Громкие крики, вдохновляющие на битву своих и устрашающие чужих, тоже были у всех. А какие именно кличи это были?
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Метки: Прошлое   интересное   история   мир   народы   сражения   
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8  комментариев
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2k
cascha68 Час назад
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17k
Александр Сучков 13 минут назад
КууууууяК!!!
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764
Ирина Ласовская 14 минут назад
Японцы орут *банзай*
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4k
vasilykopkov Полчаса назад
Польские "крылатые гусары" как-то заделались "средневековыми англичанами"...
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482
Бывалый Полчаса назад
Брат бабули, воевавший в Ленинградском ополчении, только один раз был в атаке. Рассказывал, что они кричали Б.Л.Я._.Ь. Был изранен и комиссован.
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1k
bigkoss 42 минуты назад
Эге-гей, *б твою мать!
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