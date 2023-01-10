Боевые кличи разных народов

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В истории каждого народа были войны. Громкие крики, вдохновляющие на битву своих и устрашающие чужих, тоже были у всех. А какие именно кличи это были?
Начать стоит с древних греков. В Илиаде Гомер рассказал, как эллины бросались в битву, крича "Але-але-алале". Крик этот подражал уханью совы, ночной птице, которую боялись в античном мире. Крик "Алале", кстати, в годы второй мировой войны взяли на вооружение немецкие эсэсовцы.
Тацит (и другие античные источники) утверждал, что римляне, идя на битву, громко кричали "Барра!", подражая тем самым тому, как трубят слоны. Клич этот появился у легионеров, ещё в третьем столетии до нашей эры, после того, как они познакомились с карфагенскими боевыми слонами.
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Скандинавские викинги, выходя на бой, кричали своё известное "Ху". Интересно, что этот грозный клич и сейчас используют на стадионах исландские футбольные болельщики и научили они этому крику весь мир.
Французы практически до самого свержения монархии шли на бой с криком "Монжуа!" и "Сен-Дени". (Montjoie! Saint Denis!). Под Монжуа подразумевали боевое знамя французской королевской армии, а под Сен-Дени - небесный покровитель Франции Святой Дионисий.
Средневековые англичане мчались сражаться с боевым кличем White Dragon! (Белый дракон!), потому что именно с его образом ассоциировались у англо-саксов военные подвиги. Позже бритты стали кричать знаменитое God Save the King - Боже, храни короля!
А вот в средневековой Европе можно было услышать крик "Сантьяго и сьерра, Эспанья!" (Santiago y cierra Espana - Святой Яков, храни Испанию). Это значит, что испанцы бегут сражаться с маврами, отвоевывая Пиренейский полуостров. Святой Яков - самый любимый испанцами святой.
Солдаты южан в гражданскую войну в США 1860-х годов кидались драться подражая хохоту ночных воплей койота. А в 20 веке самым известным боевым кличем в Америке стало известное "Джеронимо!" - в честь известного грозного вождя индейцев-апачей.
В "Слове о полку Игореве" есть свидетельство о том, что русичи, идя сражаться кричали "За землю русскую!". Или же короче: "Спас". И также были "бей", "бушуй" и прочее.
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