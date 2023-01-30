На самом деле они этого не говорили

В изученном вдоль и поперёк наследии Бисмарка таких слов нет. Они впервые возникли на сайтах и форумах российских ультраправых организаций. А источниками берут сразу два текста, которые, кстати, к Бисмарку вообще не имеют отношения.

Первая, возможно, берёт своё начало из работы Карла фон Клаузевица "О войне": "Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, т. е. оккупировать; по крайней мере этого нельзя сделать ни силами современных европейских государств, ни теми 500 000 человек, которых для этого привел Бонапарт".

Вторая часть уж очень похожа на фрагмент из "Плана Даллеса": "Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить".

И эта выдуманная цитата бы скорее всего сгинула на форумах, если бы на ВДНХ в рамках кампании "Россия - моя история" не были развешаны плакаты с портретом Бисмарка и этими словами.

Скорее всего, сфабрикованная цитата никогда не вышла бы за пределы специализированных форумов, если бы не рекламная кампания московского парка на ВДНХ "Россия — моя история", в рамках которой по городу были развешаны плакаты с портретом Бисмарка и не имеющими к нему отношения словами.