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На самом деле они этого не говорили

На самом деле они этого не говорили

Автор:
30 января 2023 18:12
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересное   история   личности   факты   фразы   цитаты ложь   это интересно   
1241
10
Очень часто известным людям приписывают фразы, которые потом расходятся везде. А с появлением интернета количество ложных цитат выросло в разы.
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Метки: интересное   история   личности   факты   фразы   цитаты ложь   это интересно   
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12  комментариев
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25k
Matrosskin 57 минут назад
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doker Полчаса назад
Пофиг, кто говорил - под этим высказыванием подписался бы. На "фишках", да и в целом мире - актуально, как никогда.
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30k
Андрей Иванов 54 минуты назад
"И ситуация не меняется. Черчилля вообще окружают цитаты, которые в разное время говорили Вольтер, Эйнштейн, Шекспир и ещё множество великих людей. Казалось бы... t"

Черчилль был политиком, говорильня при этом входит в комплект, сцитатами и заимствованиями. Так что вполне возможно, что Черчиль как раз таки это говорил, но просто не является автором этого, а всего лишь глашатаем, более популярным, чем автор
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16k
Дядюшка Ау 58 минут назад
"Вот например фраза "он принял Россию с сохой, а оставил её оснащённой атомным оружием", которую приписывают Черчиллю о Сталине. Но на самом деле Черчилль ничего даже близко похожего не говорил - эти слова принадлежат биографу Сталина." (с)

Исаак Дойчер - биограф Сталина? Да ну на. Он написал некролог на смерть Сталина.

Дословно:" Суть подлинно исторических достижений Сталина состоит в том, что он принял Россию с сохой, а оставляет с ядерными реакторами. Он поднял Россию до уровня второй индустриально развитой страны мира. Это не было результатом чисто материального прогресса и организационной работы. Подобные достижения не были бы возможны без всеобъемлющей культурной революции, в ходе которой всё население посещало школу и весьма напряжённо училось"

А уж потом все свелось к банальной ядерной бомбе.
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6k
hhwost 58 минут назад
"я устал, я ухожу" - он этого не говорил
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5k
sedoisever Час назад
Готов ловить минусы, но вот вам пример, который ещё недавно разгоняли везде, где только можно:
"Денег нет, но вы держитесь". ))
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60
Obrval sedoisever 23 минуты назад
Денег нет, но вы держитесь
Всем здоровья, от...битесь!
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17k
Alex ASK Час назад
Это "Эффект Манделы" называется. Что ж не написла?
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