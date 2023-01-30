На самом деле они этого не говорили

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Очень часто известным людям приписывают фразы, которые потом расходятся везде. А с появлением интернета количество ложных цитат выросло в разы.
Вот например фраза "он принял Россию с сохой, а оставил её оснащённой атомным оружием", которую приписывают Черчиллю о Сталине.
Но на самом деле Черчилль ничего даже близко похожего не говорил - эти слова принадлежат биографу Сталина.
И ситуация не меняется. Черчилля вообще окружают цитаты, которые в разное время говорили Вольтер, Эйнштейн, Шекспир и ещё множество великих людей. Казалось бы... Сейчас провести факт-чекинг очень просто, но ложь порой так глубока, что с правдой не справляется даже интернет.
Но на самом деле Черчилль ничего даже близко похожего не говорил - эти слова принадлежат биографу Сталина.
И ситуация не меняется. Черчилля вообще окружают цитаты, которые в разное время говорили Вольтер, Эйнштейн, Шекспир и ещё множество великих людей. Казалось бы... Сейчас провести факт-чекинг очень просто, но ложь порой так глубока, что с правдой не справляется даже интернет.
"Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать". Вольтер
Английская писательница Эвелин Холл в книге "Друзья Вольтера" описала этими словами реакцию философа на решение Парижского парламента сжечь тираж осуждаемого Ватиканом трактата Клода Гельвеция "Об уме". Книга Холл вышла в 1906 году и в 1934 она даже сделала официальное заявление, что это ею придуманное высказывание, но в массах оно всё равно закрепилось за Вольтером и стала основным аргументах в спорах о свободе слова.
В 1965 году, когда вышла книга "Французские цитаты в английском переводе" Норберта Гутермана, цитату приписали Вольтеру и даже источник указали: письмо Вольтера к аббату Ле Ришу. В письме нет этих слов.
В 1965 году, когда вышла книга "Французские цитаты в английском переводе" Норберта Гутермана, цитату приписали Вольтеру и даже источник указали: письмо Вольтера к аббату Ле Ришу. В письме нет этих слов.
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"Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя". Отто фон Бисмарк
В изученном вдоль и поперёк наследии Бисмарка таких слов нет. Они впервые возникли на сайтах и форумах российских ультраправых организаций. А источниками берут сразу два текста, которые, кстати, к Бисмарку вообще не имеют отношения.
Первая, возможно, берёт своё начало из работы Карла фон Клаузевица "О войне": "Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, т. е. оккупировать; по крайней мере этого нельзя сделать ни силами современных европейских государств, ни теми 500 000 человек, которых для этого привел Бонапарт".
Вторая часть уж очень похожа на фрагмент из "Плана Даллеса": "Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить".
И эта выдуманная цитата бы скорее всего сгинула на форумах, если бы на ВДНХ в рамках кампании "Россия - моя история" не были развешаны плакаты с портретом Бисмарка и этими словами.
Скорее всего, сфабрикованная цитата никогда не вышла бы за пределы специализированных форумов, если бы не рекламная кампания московского парка на ВДНХ "Россия — моя история", в рамках которой по городу были развешаны плакаты с портретом Бисмарка и не имеющими к нему отношения словами.
Первая, возможно, берёт своё начало из работы Карла фон Клаузевица "О войне": "Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, т. е. оккупировать; по крайней мере этого нельзя сделать ни силами современных европейских государств, ни теми 500 000 человек, которых для этого привел Бонапарт".
Вторая часть уж очень похожа на фрагмент из "Плана Даллеса": "Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить".
И эта выдуманная цитата бы скорее всего сгинула на форумах, если бы на ВДНХ в рамках кампании "Россия - моя история" не были развешаны плакаты с портретом Бисмарка и этими словами.
Скорее всего, сфабрикованная цитата никогда не вышла бы за пределы специализированных форумов, если бы не рекламная кампания московского парка на ВДНХ "Россия — моя история", в рамках которой по городу были развешаны плакаты с портретом Бисмарка и не имеющими к нему отношения словами.
"Бог помогает тем, кто помогает себе". Библия
53% опрошенных в США человек уверены, что эта цитата есть в Библии, а 75% американских подростков заявили, что именно это и есть главная мысль всей книги.
Но в Библии о самопомощи ни слова, а вот в античных источниках (басни Эзопа, "Ипполит" Еврипида, "Метаморфозы" Овидия) она есть, просто не такая лаконичная.
К нынешнему виду её сформировал политический теоретик Алджернон Сидней в своей книге "Рассуждения о правительстве", где он критиковал абсолютную монархию. А популярной её сделал уже Бенджамин Франклин в "Альманахе бедного Ричарда".
"Я считаю, что идея президента в том, что мы должны - и это в наших силах - помочь американскому народу. Насколько я знаю, в Библии сказано: "Бог помогает тем, кто помогает себе".
Но в Библии о самопомощи ни слова, а вот в античных источниках (басни Эзопа, "Ипполит" Еврипида, "Метаморфозы" Овидия) она есть, просто не такая лаконичная.
К нынешнему виду её сформировал политический теоретик Алджернон Сидней в своей книге "Рассуждения о правительстве", где он критиковал абсолютную монархию. А популярной её сделал уже Бенджамин Франклин в "Альманахе бедного Ричарда".
"Я считаю, что идея президента в том, что мы должны - и это в наших силах - помочь американскому народу. Насколько я знаю, в Библии сказано: "Бог помогает тем, кто помогает себе".
"Хорошие художники копируют, великие - воруют". Пабло Пикассо
Эти слова, будто бы оправдывающие плагиат, приписывали в разное время Пикассо и, чуть изменив ("незрелые художники копируют, велики - воруют") - Фолкнеру. Но нет никаких доказательств, что кто-то из них это говорил.
Но единственным, более-менее достоверным, источником этих слов осталась книга 1920 года "Священный лес: эссе о поэзии и критике" поэта Томаса Элиота, где он писал следующее: "незрелые поэты подражают, зрелые - воруют".
Но единственным, более-менее достоверным, источником этих слов осталась книга 1920 года "Священный лес: эссе о поэзии и критике" поэта Томаса Элиота, где он писал следующее: "незрелые поэты подражают, зрелые - воруют".
"Остерегайтесь лидера, который бьет в барабаны войны, чтобы возбудить в гражданах патриотизм" Уильям Шекспир
Впервые полный вариант этой фразы появился в интернете, когда стали обсуждать атаку на башни-близнецы в 2001 году и последовавший за ним Патриотический акт, который предоставил полиции и ФБР право на прослушивание граждан страны и слежку за ними.
"Остерегайтесь лидера, который бьет в барабаны войны, чтобы возбудить в гражданах патриотизм, ибо патриотизм - обоюдоострый меч, который не только бодрит кровь, но и сужает разум. Когда барабаны лихорадочно стучат, кровь кипит от ненависти, а разум закрыт - нет необходимости лишать граждан их прав, напротив, они сами, испуганные и ослепленные патриотизмом, радостно откажутся от них. Откуда я это знаю? Именно это я и сделал. И я есть Цезарь".
Цитата тут же ушла в народ и не только по социальным сетям, но и даже по колонкам политических обозревателей и блогам.
Но в произведении Шекспира "Юлий Цезарь" (и в других тоже) нет такого текста. И даже нет его в каких-либо текстах, связанных с Цезарем. Скорее всего автор фразы - один из пользователей форума, но для пущей весомости её приписали известной личности.
"Остерегайтесь лидера, который бьет в барабаны войны, чтобы возбудить в гражданах патриотизм, ибо патриотизм - обоюдоострый меч, который не только бодрит кровь, но и сужает разум. Когда барабаны лихорадочно стучат, кровь кипит от ненависти, а разум закрыт - нет необходимости лишать граждан их прав, напротив, они сами, испуганные и ослепленные патриотизмом, радостно откажутся от них. Откуда я это знаю? Именно это я и сделал. И я есть Цезарь".
Цитата тут же ушла в народ и не только по социальным сетям, но и даже по колонкам политических обозревателей и блогам.
Но в произведении Шекспира "Юлий Цезарь" (и в других тоже) нет такого текста. И даже нет его в каких-либо текстах, связанных с Цезарем. Скорее всего автор фразы - один из пользователей форума, но для пущей весомости её приписали известной личности.
"Если ты идешь через ад, продолжай идти". Уинстон Черчилль
В 1946 году эта мысль появилась в диалоге двух товарищей в христианском журнале Christian Science Sentinel. В 1990 году её взял как один из принципов своих тренингов американский психолог Дуглас Блох. И в следующие несколько лет слова эти стали поговоркой, но с Черчиллем их не связывали до 1995 года. Впервые в авторстве английского премьер-министра они появились в заметке новостного агентства Herald & Review. В заметке шла речь о собрании акционеров, которые переживали непростые времена агропромышленной корпорации. И после этого слова вошли в историю как цитата Уинстона Черчилля.
"Сначала они тебя не замечают. Потом они смеются над тобой. Затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь". Махатма Ганди
Эти слова, в качестве цитаты Ганди, привёл впервые нью-йоркский журнал WIN: Peace And Freedom Through Nonviolent Action. Статья была о европейских движениях за мир и том, что они пока находятся в том состоянии, когда их не замечают и смеются над ними. Ганди в такой форме этого не говорил, что в сборнике "Битва свободы" 1921 года можно встретить похожую мысль: "Будет признано, что отказ от сотрудничества прошел стадию высмеивания. Будет ли он встречен репрессиями или уважением - пока непонятно. В цивилизованной стране если насмешки не уничтожают движение - его начинают уважать".
Но при этом, эту же мысль, но в более привычном для нас формате сформулировал американский адвокат Николас Кляйн, когда в 1918 году выступал перед членами Объединённого профсоюза рабочих швейной промышленности": "Сначала они игнорируют вас. Потом они смеются над вами. Затем атакуют и хотят вас сжечь. А потом возводят вам памятник".
Вот видимо эти слова Кляйна и решили приписать Махатме Ганди.
Но при этом, эту же мысль, но в более привычном для нас формате сформулировал американский адвокат Николас Кляйн, когда в 1918 году выступал перед членами Объединённого профсоюза рабочих швейной промышленности": "Сначала они игнорируют вас. Потом они смеются над вами. Затем атакуют и хотят вас сжечь. А потом возводят вам памятник".
Вот видимо эти слова Кляйна и решили приписать Махатме Ганди.
"Если с лица земли исчезнут пчелы, человечество просуществует четыре года". Альберт Эйнштейн
Canadian Bee Journal в 1941 году опубликовал эту цитату, приписав её знаменитому учёному. Но автор статьи, видимо, и сам не был уверен в авторстве, поэтому употребил цитату косвенно. Но это не остановило журналы по пчеловодству по всему миру продолжать приписывать их Эйнштейну.
В конце 20 века цитата ушла за пределы круга специалистов и её взяли на вооружение защитники природы. Но хранитель архивов физика-теоретика Рони Грош не нашёл ни упоминания именно этих слов, ни вообще хоть чего-нибудь о пчёлах.
Вероятнее всего автором изречения был Метерлинк. В своём эссе "Жизнь пчёл" писатель делал грустное предсказание о том, что если исчезнут пчёлы (основные опылители планеты), то вымрет не только 100 тысяч растений, но и даже человеческая цивилизация вообще.
В конце 20 века цитата ушла за пределы круга специалистов и её взяли на вооружение защитники природы. Но хранитель архивов физика-теоретика Рони Грош не нашёл ни упоминания именно этих слов, ни вообще хоть чего-нибудь о пчёлах.
Вероятнее всего автором изречения был Метерлинк. В своём эссе "Жизнь пчёл" писатель делал грустное предсказание о том, что если исчезнут пчёлы (основные опылители планеты), то вымрет не только 100 тысяч растений, но и даже человеческая цивилизация вообще.
"Я оплакиваю потерю тысяч бесценных жизней, но я никогда не буду радоваться смерти, даже если умер мой враг". Мартин Лютер Кинг
А вот эта цитата - абсолютно заслуга социальных сетей.
2 мая 2011 года американский военный убил лидера "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена. На волне всеобщей радости студентка Джессика Дови написала в своей социальной сети: "Я оплакиваю потерю тысяч бесценных жизней, но я никогда не буду радоваться смерти, даже если умер мой враг. "Отвечая ненавистью на ненависть, вы лишь сгущаете тьму ночи, в которой уже и так нет звёзд. Тьма не может вытеснить тьму, только свету это под силу. Ненависть не может вытеснить ненависть, это под силу только любви". Мартин Лютер Кинг-младший".
В цитате кавычки чётко отделяют цитату из книги "Сила любви" Кинга от слов Дови. Но многие подписчики, чтобы сократить, выкидывали среднюю часть, оставив лишь начало поста и подпись. Вот так слова Дови и разошлись, как слова Кинга.
Мысль оказалась виральной и всего через сутки поисковики выдавали почти 10 тысяч случаев цитирования Джессики Дови, где её слова приписали Мартину Лютеру Кингу.
2 мая 2011 года американский военный убил лидера "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена. На волне всеобщей радости студентка Джессика Дови написала в своей социальной сети: "Я оплакиваю потерю тысяч бесценных жизней, но я никогда не буду радоваться смерти, даже если умер мой враг. "Отвечая ненавистью на ненависть, вы лишь сгущаете тьму ночи, в которой уже и так нет звёзд. Тьма не может вытеснить тьму, только свету это под силу. Ненависть не может вытеснить ненависть, это под силу только любви". Мартин Лютер Кинг-младший".
В цитате кавычки чётко отделяют цитату из книги "Сила любви" Кинга от слов Дови. Но многие подписчики, чтобы сократить, выкидывали среднюю часть, оставив лишь начало поста и подпись. Вот так слова Дови и разошлись, как слова Кинга.
Мысль оказалась виральной и всего через сутки поисковики выдавали почти 10 тысяч случаев цитирования Джессики Дови, где её слова приписали Мартину Лютеру Кингу.
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Еще крутые истории!
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Черчилль был политиком, говорильня при этом входит в комплект, сцитатами и заимствованиями. Так что вполне возможно, что Черчиль как раз таки это говорил, но просто не является автором этого, а всего лишь глашатаем, более популярным, чем автор
Исаак Дойчер - биограф Сталина? Да ну на. Он написал некролог на смерть Сталина.
Дословно:" Суть подлинно исторических достижений Сталина состоит в том, что он принял Россию с сохой, а оставляет с ядерными реакторами. Он поднял Россию до уровня второй индустриально развитой страны мира. Это не было результатом чисто материального прогресса и организационной работы. Подобные достижения не были бы возможны без всеобъемлющей культурной революции, в ходе которой всё население посещало школу и весьма напряжённо училось"
А уж потом все свелось к банальной ядерной бомбе.
"Денег нет, но вы держитесь". ))
Всем здоровья, от...битесь!