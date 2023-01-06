Фотографий забавных собак, которыми люди просто обязаны были поделиться

Собаки точно знают, как сделать наш день чуточку лучше: они обладают какими-то волшебными силами и могут поднять настроение даже через экран монитора. Только посчитайте, в скольких глупых ситуациях бывают в течения дня наши четвероногие друзья. И нет, мы не хотим сказать, что собаки глупые, у нас даже есть материал о самых умных и послушных породах. Но даже самый умный пес порой ведет себя по-дурацки с человеческой точки зрения, делая наши будни только веселее и краше. Именно в такие ситуации попали сегодняшние герои: скорее смотрите и рассказывайте, какое фото вам понравилось больше всего.