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Фотографий забавных собак, которыми люди просто обязаны были поделиться

Фотографий забавных собак, которыми люди просто обязаны были поделиться

Автор:
06 января 2023 12:58
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Юмор   домашние животные   животные   собаки   
3042
16
Собаки — одни из самых особенных существ на Земле. Давая нам любовь и общение, собака является лучшим другом человека. Наши собачьи собратья со всеми своими забавными причудами могут быть отличными источниками хорошего настроения.
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Метки: Прикол   Юмор   домашние животные   животные   собаки   
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12  комментариев
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141k
Виктор Апрель 15 часов назад
Заголовок - "Фотографий забавных собак". У слова "фотография", оказывается, есть и мужской род, буду знать. Фотографий - солидно звучит!
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8
Алексей Хмелёв 13 часов назад
Прежде чем обижать псинку, залезшую в холодильник, посмотрите на содержимое этого холодильника. Там наверняка половина продуктов на грани протухания. Пёсик просто намекает на уборку.
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3k
lekha-fil 18 часов назад
Я хренею с фоток - типа - собака (кошка) в холодильнике! Эта хрень, пушистая, далеко не стерильная, как бы её не лелеяли, лезет или уже лежит в холодильнике, а хозяева аж умиляются - как это прекрасно! Что тут б*л*я*д*ь прекрасного? Лайки собирать?
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−2
Михаил lekha-fil 16 часов назад
Уж молчу про лишай, мышиную лихорадку и еще более 100 болезней. У них мозг поражен, они не умеют думать даже на два шага вперед.
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355
Тамара Витальевна lekha-fil 14 часов назад
Не,Не ,Не,Это- запасы к празднику))))
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19
ManOfJustice Михаил 13 часов назад
Но ты же тоже, и писку лижешь, и гавно жрёшь из пятёрочки. Поэтому, цитоплазмоз и первые два фактора к тебе относятся гораздо больше, чем к владельцам собак.
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