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Волгоградский депутат записал поздравление с парализованным от страха кроликом в руках

Волгоградский депутат записал поздравление с парализованным от страха кроликом в руках

Автор:
03 января 2023 09:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   депутат   кролик   обращение с животными   поздравление   символ года   
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Кажется, находясь в крепких лапах депутата, символ года смирился, что после записи попадёт в духовку. А если серьёзно, жестокого обращения с животным в ролике не наблюдается, но коллегу в Госдуме уже осудили. Всё-таки это не только ценный мех.

Депутат городской думы Волгограда Алексей Зверев записал новогоднее поздравление, грубо взяв кролика за шкирку. В ролике видно, что животное сильно напугано и буквально парализовано от страха.

Примечателен здесь контраст между "предынфарктным состоянием" символа года и спокойным тоном депутата, который заявил, что «наступающий 2023 год обещает быть спокойным и гармоничным», как «мягкий и пушистый» кролик.

В Госдуме не оценили творческих порывов коллеги из Волгограда. Зампред комитета по экологии Владимир Бурматов осудил ролик Зверева, сказав, что такие видео мешают ответственному отношению к животным.


«Я такое не поддерживаю. На видео нет фактов жесткого обращения. Но мне кажется, что символ года — это не игрушка, не реквизит для поздравлений. Это живое существо. И отношение должно быть соответствующее. У нас было много обращений, потому что в 20 раз подскочил спрос на кроликов в питомниках. Представляете, сколько набрали ушастых для подарков? Сейчас важно отследить, чтобы не было эксцессов, связанных с тем, что их просто выкидывать начнут», — прокомментировал ролик Бурматов.


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Метки: видео   депутат   кролик   обращение с животными   поздравление   символ года   
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16  комментариев
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10k
insaider 47 минут назад
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Компьютер DELL монитором 3 минуты назад
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7k
Енот Потаскун 3 минуты назад
Ну я так понимаю, у них как и у кошек, рефлекс покорности, когда их за шкирку берешь. Рефлексы с детства, потому что их мамки так в детстве переносили. Скорее всего депутату посоветовали его так взять, чтоб крол не дёргался и был в кадре паинькой.
А возбудившиеся зоофилы за животных вообще нихера не шарят.
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6k
Умница-красавица 3 минуты назад
Молодец, держит кроля правильно. Иначе он бы своими лапищами уже всю харю ему располосовал)))
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72k
Доктор Джонс 4 минуты назад
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804
Просто чувак в интернете 13 минут назад
[мат]нулись. Ниче он не парализован. Кроль дрожит когда боится, по шкуре и хвосту сразу видно. А этот ручной сидит спокойно.
Защитники животных иной раз кукухой едут.
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11k
кот базилий 17 минут назад
Урод паскудный
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57
Obrval 17 минут назад
Они ведь и с людьми пытаются обходиться подобным образом.
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5k
livaneth 22 минуты назад
Покажите, как он год назад поздравлял. С тигром на поводке
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9k
Shtoppi Полчаса назад
Парализованный от страха кролик - новый символ депутатства теперь. Такой же не могучий на деле
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4k
Николаевич 36 минут назад
Депутат и кролик. Реальное визуальное сходство.
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5k
V2.Smirnov 39 минут назад
Измельчали нынче шататели режима... Измельчали... Вот раньше, открыл статью, а там "Хищения на миллиарды!" А сейчас: "Кролика напугали! Путин должен уйти!"
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9k
Бритва 49 минут назад
щас бы еще за кроликов переживать.
Племянница как-то кролика завела. Если убирать клетку не очень часто, то квартиру населят мухи. Хорошо, что эти твари живут недолго.
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