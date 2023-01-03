Волгоградский депутат записал поздравление с парализованным от страха кроликом в руках

В Госдуме не оценили творческих порывов коллеги из Волгограда. Зампред комитета по экологии Владимир Бурматов осудил ролик Зверева, сказав, что такие видео мешают ответственному отношению к животным.



«Я такое не поддерживаю. На видео нет фактов жесткого обращения. Но мне кажется, что символ года — это не игрушка, не реквизит для поздравлений. Это живое существо. И отношение должно быть соответствующее. У нас было много обращений, потому что в 20 раз подскочил спрос на кроликов в питомниках. Представляете, сколько набрали ушастых для подарков? Сейчас важно отследить, чтобы не было эксцессов, связанных с тем, что их просто выкидывать начнут», — прокомментировал ролик Бурматов.