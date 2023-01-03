Волгоградский депутат записал поздравление с парализованным от страха кроликом в руках

Кажется, находясь в крепких лапах депутата, символ года смирился, что после записи попадёт в духовку. А если серьёзно, жестокого обращения с животным в ролике не наблюдается, но коллегу в Госдуме уже осудили. Всё-таки это не только ценный мех.
Депутат городской думы Волгограда Алексей Зверев записал новогоднее поздравление, грубо взяв кролика за шкирку. В ролике видно, что животное сильно напугано и буквально парализовано от страха.
Примечателен здесь контраст между "предынфарктным состоянием" символа года и спокойным тоном депутата, который заявил, что «наступающий 2023 год обещает быть спокойным и гармоничным», как «мягкий и пушистый» кролик.
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В Госдуме не оценили творческих порывов коллеги из Волгограда. Зампред комитета по экологии Владимир Бурматов осудил ролик Зверева, сказав, что такие видео мешают ответственному отношению к животным.
«Я такое не поддерживаю. На видео нет фактов жесткого обращения. Но мне кажется, что символ года — это не игрушка, не реквизит для поздравлений. Это живое существо. И отношение должно быть соответствующее. У нас было много обращений, потому что в 20 раз подскочил спрос на кроликов в питомниках. Представляете, сколько набрали ушастых для подарков? Сейчас важно отследить, чтобы не было эксцессов, связанных с тем, что их просто выкидывать начнут», — прокомментировал ролик Бурматов.
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А возбудившиеся зоофилы за животных вообще нихера не шарят.
Защитники животных иной раз кукухой едут.
Племянница как-то кролика завела. Если убирать клетку не очень часто, то квартиру населят мухи. Хорошо, что эти твари живут недолго.