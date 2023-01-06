Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 января

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Пятничная подборка упоротых мемов и комментариев, собранных на нетрезвую голову. Если кто-то заканчивает свой алкомарафон, то я его только начинаю.
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Мальчик, глядя в замочную скважину в спальню родителей: "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу".
Или не хорошо.
Или не забытое.
Или не всё.