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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 января

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 января

Автор:
06 января 2023 20:13
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
12735
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Пятничная подборка упоротых мемов и комментариев, собранных на нетрезвую голову. Если кто-то заканчивает свой алкомарафон, то я его только начинаю.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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16  комментариев
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18k
alexis 9 часов назад
Надо у своих спрашивать. Сейчас по славянскому календарю 7530 год.
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2k
Сергей Лаврушкин 6 часов назад
сколько же баянов...
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2k
Дикие люди 6 часов назад
у нас было чуть по-другому
Мальчик, глядя в замочную скважину в спальню родителей: "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу".
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42k
Мойша 7 часов назад
Комментарий к фото
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11k
Самка Хорька 8 часов назад
Поколение нэкст открыло для себя анекдот о том, что "и эти люди запрещают мне ковыряться в носу?!"...?
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6k
Ыукп 8 часов назад
Мне больше нравится фраза " и эти люди запрещают мне ковыряться пальцем в носу?"

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18k
Alush 10 часов назад
Эх, жаль, что у меня нет такого друга...
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13k
U55R 10 часов назад
Комментарий к фото
От пива только сиськи растут, как на этой картинке. Подсушился он, ага.
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3k
Старичок 10 часов назад
Комментарий к фото
просто она давно уже знает, поэтому и не волнуется
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3k
Leonid 10 часов назад
Мне кажется, или этот "свежак" я уже где-то видел?!
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Никифоридис

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