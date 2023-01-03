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Энтони Хопкис поздравил всех с Новым годом и&nbsp;поделился своим опытом борьбы с&nbsp;алкоголизмом

Энтони Хопкис поздравил всех с Новым годом и поделился своим опытом борьбы с алкоголизмом

Автор:
03 января 2023 10:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Энтони Хопкинс   алкоголизм   знаменитости   люди   пожелание   трезвость   
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Британский актёр Энтони Хопкинс поздравил всех с Рождеством и Новым годом. Недавно он отметил 47-летнюю годовщину трезвости и поделился своим опытом борьбы с алкоголизмом. Актёр надеется, что его пример станет вдохновением для других.

Несмотря на такой срок воздержания, актёр по-прежнему называет себя «выздоравливающим алкоголиком».


Звезда «Молчания ягнят» и «Отца» опубликовал на днях своё традиционное видеообращение, в котором поздравил всех своих поклонников с Рождеством и Новым годом.

Как и в прошлые годы, большую часть ролика Хопкинс посвятил рассказу о борьбе с алкогольной зависимостью. По его словам, в этом году он отметил 47-летие трезвости.



Актёр признает, что 47 лет назад он был в отчаянии и ему казалось, что жить осталось не так много, однако в один момент он понял, что ему нужна помощь. Хопкинс попросил не стыдиться обращаться за помощью — особенно если человек борется с какой-либо зависимостью и нуждается в поддержке.

Хопкинс признал, что он явно не благодетель, а скорее «грешник, как и все остальные», однако отказ от алкоголя позволил получить ту жизнь, которая у него есть сейчас.



Будьте добры к себе. Будьте добрым. Держитесь подальше от токсичного окружения, если оно вас обижает. Живите свою жизнь. Гордитесь своей жизнью. […]

Где бы вы ни были, обращайтесь за помощью. Не стыдитесь этого. Гордитесь собой. И что бы вы ни делали, не позволяйте никому унижать вас. Похвалите себя, как это делаю я, хотя сам ничего и не знаю по сути. Люблю вас всех.

Энтони Хопкинс, актёр


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Метки: Энтони Хопкинс   алкоголизм   знаменитости   люди   пожелание   трезвость   
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2  комментария
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4k
Николаевич Час назад
Доброй души человек и замечательный актёр.
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9k
Shtoppi Час назад
<<Энтони Хопкис поздравил всех с Новым годом и поделился своим опытом борьбы с алкоголизмом>>
--------------
Это какой-то намек что ли?
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