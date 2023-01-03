<<Энтони Хопкис поздравил всех с Новым годом и поделился своим опытом борьбы с алкоголизмом>>

Несмотря на такой срок воздержания, актёр по-прежнему называет себя «выздоравливающим алкоголиком».

Звезда «Молчания ягнят» и «Отца» опубликовал на днях своё традиционное видеообращение, в котором поздравил всех своих поклонников с Рождеством и Новым годом.

Как и в прошлые годы, большую часть ролика Хопкинс посвятил рассказу о борьбе с алкогольной зависимостью. По его словам, в этом году он отметил 47-летие трезвости.