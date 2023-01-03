<<Энтони Хопкис поздравил всех с Новым годом и поделился своим опытом борьбы с алкоголизмом>>

Британский актёр Энтони Хопкинс поздравил всех с Рождеством и Новым годом. Недавно он отметил 47-летнюю годовщину трезвости и поделился своим опытом борьбы с алкоголизмом. Актёр надеется, что его пример станет вдохновением для других.
Несмотря на такой срок воздержания, актёр по-прежнему называет себя «выздоравливающим алкоголиком».
Звезда «Молчания ягнят» и «Отца» опубликовал на днях своё традиционное видеообращение, в котором поздравил всех своих поклонников с Рождеством и Новым годом.
Как и в прошлые годы, большую часть ролика Хопкинс посвятил рассказу о борьбе с алкогольной зависимостью. По его словам, в этом году он отметил 47-летие трезвости.
Актёр признает, что 47 лет назад он был в отчаянии и ему казалось, что жить осталось не так много, однако в один момент он понял, что ему нужна помощь. Хопкинс попросил не стыдиться обращаться за помощью — особенно если человек борется с какой-либо зависимостью и нуждается в поддержке.
Хопкинс признал, что он явно не благодетель, а скорее «грешник, как и все остальные», однако отказ от алкоголя позволил получить ту жизнь, которая у него есть сейчас.
Будьте добры к себе. Будьте добрым. Держитесь подальше от токсичного окружения, если оно вас обижает. Живите свою жизнь. Гордитесь своей жизнью. […]
Где бы вы ни были, обращайтесь за помощью. Не стыдитесь этого. Гордитесь собой. И что бы вы ни делали, не позволяйте никому унижать вас. Похвалите себя, как это делаю я, хотя сам ничего и не знаю по сути. Люблю вас всех.
Энтони Хопкинс, актёр
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Это какой-то намек что ли?