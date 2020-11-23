Генетики попытались пересадить обезьяне человеческие мозги

Ученые провели эксперимент по вживлению в мозг обезьяны человеческого гена с целью сделать обезьяний мозг крупнее и снабдить его дополнительными извилинами. Как выяснили исследователи, ген ARHGAP11B, будучи вживленным в мозг зародыша, приводит к увеличению неокортекса у обеъьян-мармазеток. Неокортекс - внешний слой мозга, отвечающий за рассуждения, язык, мышление и другие важные функции. Ген ARHGAP11B обнаружен только у человека и отсутствует у приматов и других млекопитающих. Будучи вживлен зародышу обезьяны, он стимулирует его стволовые клетки к производству новых стволовых клеток, в результате чего мозг вырастает до больших размеров. Как обнаружили экспериментаторы, генетчески модифицированный мозг обезьяны по мере роста становитсяпохож на человеческий мозг, копируя форму извилин, которые сами по себе являются эволюционным приспособлением, призванным увеличить площадь мозга и число нейронов. Эксперимент заставил наблюдателей вспомнить фильм "Планета обезьян", где генетически измененные обезьяны в итоге взяли верх над человечеством.