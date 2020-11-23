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Генетики попытались пересадить обезьяне человеческие мозги

Генетики попытались пересадить обезьяне человеческие мозги (7 фото)

Автор:
23 ноября 2020 08:30
Сообщество : Наука
Метки: генетика   гены   наука   обезьяны   опыты   познавательно   ученые   эксперимент   
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Генетики провили эксперимент по вживлению в мозг обезьян человеческих генов. Не устроят ли они нам локальную "Планету обезьян"?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: генетика   гены   наука   обезьяны   опыты   познавательно   ученые   эксперимент   
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2  комментария
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16k
SolomonA Полчаса назад
Что значит - "вживление гена в мозг "? Автор вообще хоть какое-то представление имеет о методах генной инженерии? Хотя о чем это я...
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19k
Батончик с маком Полчаса назад
нынче дох.уя долбоё.бов развелось которым надо либо человечьи мозги вставить, либо хвосты пришить и на пальмы посадить
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