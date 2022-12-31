Кто стал автором волшебного ёлочного заклинания?

«Раз, два, три! Ёлочка, гори!» Эти волшебные слова – магическая формула, возвращающая нас в беззаботное детство.
Любое общественное праздничное мероприятие и большая часть домашних праздников с участием детей включает это заклинание. Которое надо произносить с чувством, выразительно, громко. Три раза, чтобы свершилось чудо, и огоньки на хвойной красавице зажглись, побежали, ожили.
Кажется, что эта фраза существовала всегда. Но у главного новогоднего заклинания имеется автор. В 1937 году было принято решение организовать праздник в Колонном зале Дома Союзов для школьников, которые отличились успехами и достижениями в уходящем году. Честь стать первым Дедом Морозом получил Михаил Гаркави – артист, виртуозный конферансье. Мужчиной он был довольно корпулентным, но при этом легко двигался и блестяще владел словом.
Гаркави быстро прочувствовал отведённую ему роль и отлично вжился в неё. Счастью детворы, попавшей на главную ёлку страны, не было предела. И именно созданный Михаилом образ во многом стал отправным в формировании видения главного волшебника в том виде, в каком мы к нему привыкли.
Считается, что он сымпровизировал и первым в истории нашего Нового года придумал стукнуть посохом о землю и призвать всех гостей в зале – и детей, и взрослых повторить за ним волшебную формулу.
Собственно, да. Ведь приписать можно что угодно и кому угодно. Но имеются и доказательства. Так, советский политический деятель Павел Постышев выступил с идеей вернуть детям ёлку. Ведь уже 10 лет как традиция празднования считалась поповской («прячут Бога за ёлку»). Статью в «Правде» Постышева напечатали, предложение благосклонно поддержал сам Сталин.
Но с учётом стремления к унификации всё мероприятия должны были проводиться в соответствии с определённым сценарием. Чтобы без импровизации и отсебятины.
Было разработано специальное методическое пособие для педагогов, в котором учитывался имевшийся опыт, и описывались как раз первые ёлки:
Дед-мороз приветствует собравшихся детей, начинает с ними разговаривать и предлагает всем громко крикнуть: «Ёлка, зажгись!» Дети дружно, громко кричат, и вдруг вспыхивает разноцветными огнями огромная, до потолка, стоящая в центре зала великолепно убранная елка… В зале горит елка, а по потолку проплывают разноцветные тени самолетов и парашютов, то свет меркнет, и опять начинает хлопьями валить снег (впечатление от пробегающего мелкими пятнами света).
То есть в тексте очевидца как раз имеется отсылка к Деду Морозу Гаркави. Пусть фраза и в несколько видоизменённой форме. Есть версия, что и традиционное пожелание счастья – это тоже авторская фраза Михаила Наумовича.
Так что с Новым годом, с новым счастьем! И пусть в наступающем году оно будет у каждого именно таким, о каком мечтается.
Источник:
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