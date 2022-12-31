Кто стал автором волшебного ёлочного заклинания?

Собственно, да. Ведь приписать можно что угодно и кому угодно. Но имеются и доказательства. Так, советский политический деятель Павел Постышев выступил с идеей вернуть детям ёлку. Ведь уже 10 лет как традиция празднования считалась поповской («прячут Бога за ёлку»). Статью в «Правде» Постышева напечатали, предложение благосклонно поддержал сам Сталин.

Но с учётом стремления к унификации всё мероприятия должны были проводиться в соответствии с определённым сценарием. Чтобы без импровизации и отсебятины.

Было разработано специальное методическое пособие для педагогов, в котором учитывался имевшийся опыт, и описывались как раз первые ёлки: