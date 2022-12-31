Новый год с приключениями: курьёзные случаи, которые происходили в этот праздник со знаменитостями

Случилось в 60-х очередное праздничное застолье, посвящённое главному празднику года. На нём присутствовали знаменитости того времени – Плятт, Утёсов, Раневская и другие. В список приглашённых попал и директор продуктового магазина, через которого организовывался праздничный стол, поскольку эпоха тотального дефицита и надо.

Александр Ширвиндт играл роль ведущего и развлекал присутствующих. Во время речи адресовал поздравления и вышеназванному работнику торговли. Тот обращение не оценил и презрительно фыркнул: «Паяц!». В зале воцарилась тишина. Ведь, по сути, любой артист и есть паяц.