Новый год с приключениями: курьёзные случаи, которые происходили в этот праздник со знаменитостями

У многих наших любимых артистов найдутся в копилке истории – забавные, трогательные, смешные, которые случались с ними в Новый год.
Случилось в 60-х очередное праздничное застолье, посвящённое главному празднику года. На нём присутствовали знаменитости того времени – Плятт, Утёсов, Раневская и другие. В список приглашённых попал и директор продуктового магазина, через которого организовывался праздничный стол, поскольку эпоха тотального дефицита и надо.
Александр Ширвиндт играл роль ведущего и развлекал присутствующих. Во время речи адресовал поздравления и вышеназванному работнику торговли. Тот обращение не оценил и презрительно фыркнул: «Паяц!». В зале воцарилась тишина. Ведь, по сути, любой артист и есть паяц.
Ширвиндт сделал вид, что ничего не случилось, и продолжил по очереди обращаться к присутствующим, подбирая для каждого особые – проникновенные и идеальные слова. Потом вдруг резко изменил интонацию и железным тоном произнёс, что есть среди присутствующих и так себе люди, которые много на себя берут. А потому могут идти на … И в грубой форме обозначил всем известное направление. Директор гастронома с сопровождающими удалился. Когда за ними закрылась дверь, зал взорвался аплодисментами.
Перед старым Новым годом труппа Театра имени Ленинского комсомола, где служил и Олег Янковский, прибыла в столицу Франции. Понятно, что за пределами Союза о таком диковинном празднике не знали. Но наши, следуя традиции, посидели в кафе, после чего отправились побродить по парижским улочкам.
Янковский наслаждался красотами города, но так увлёкся, что совершенно потерял ощущение времени и пространства и заблудился. Забыл название отеля, где разместилась труппа. Но не растерялся и отправил домой телеграмму с просьбой сообщить данные – название и адрес отеля.
Леонид Якубович – сам по себе человек-праздник, ведь он принимал участие в огромном количестве праздничных мероприятий самого разного формата. Но с особым чувством артист вспоминал Новый год, когда в первый раз выступил в качестве Деда Мороза. И не зря, ведь он позволил ребёнку поверить в чудо.
Родители тогда нарядили парнишку, которому было лет 15-16 лет, в костюм Деда Мороза и пошли поздравлять друзей. Когда дверь открыла хозяйка очередной квартиры, то попросила компанию говорить потише: только уложила ребёнка. Взрослые перешли на шёпот, продолжая общаться, а Лёня увидел на диване малыша, который всё же открыл на шум глаза. Подошёл поближе, и мальчик, дотронувшись до руки, прошептал: «Дед Мороз такой тёплый…» После того случая прошли десятилетия, но Якубович всегда вспоминает эту историю с особой теплотой.
Зиновий Гердт был счастливым обладателем японского автомобиля с правым рулём в то время, когда на наших дорогах таких машин были единицы. Как-то вместе с супругой они возвращались домой. А дело было как раз 1-го января, вечером. Остановивший их инспектор автоматически подошёл к левому окну и представился.
Из-за опустившегося стекла ощущался явный запах спиртного, ведь супруга артиста отметила праздник бокалом. Гаишник, изучавший документы, намекнул, что вопрос с вождением в состоянии алкогольного опьянения, в принципе, можно решить на месте. Как вдруг с удивлением отметил, что и руля-то на положенном месте нет. Гердт с абсолютно невозмутимым и серьёзным лицом заявил опешившему стражу порядка: «Вы не переживайте, я, когда выпью, всегда отдаю руль жене!» Тому осталось только проводить недоуменным взглядом удаляющийся автомобиль.
Ирине Алфёровой особенно запомнились праздничные дни, которые труппа театра Ленком провела в Париже, куда прибыла по личному приглашению Кардена. Знаменитый кутюрье устроил артистам незабываемые праздники: кафе, экскурсии, магазины, кино, прогулки. Апофеозом стал рождественский приём, который Пьер организовал для гостей в своём особняке. И каждому вручил подарок.
Супружеской чете – Алфёровой и Абдулову досталась большая зелёная сумка, внутри которой обнаружилось совершенно невероятное – глазастое и трогательное создание, украшенное алым бантом. Собачку, которая оказалась породистой и невероятно дорогой, звали длинно и вычурно – Юсела де Бон-Шасон. Но супруги решили назвать её Авоськой в честь сумки, в которой сидел подарок. Да и для русского уха такая кличка была гораздо привычнее.
Как-то под Новый год Лев Дуров не смог приобрести ёлку: выступления закончились поздно вечером 31 декабря. Отсутствие главного символа праздника артиста опечалило. В парке его окликнул какой-то мужичок и предложил приобрести по случаю пушистую ёлочку: одна осталась, всего-то три рубля. Продавец быстро спрятал деньги и растворился во тьме. А когда довольный сделкой Дуров попытался взять ёлку, то потерпел неудачу, словно деревце за что-то зацепилось. Потом до артиста дошло, что хитрец толкнул растущую ель и давно уже исчез с деньгами.
А какие курьёзные случаи на праздник приключались с вами?
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