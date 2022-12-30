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Русскоязычный "бомж" показал, сколько зарабатывает на попрошайничестве во Франции

Русскоязычный "бомж" показал, сколько зарабатывает на попрошайничестве во Франции

Автор:
30 декабря 2022 18:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бомж   видео   деньги   молдованин   попрошайка   франция   
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За три часа "работы" молдаванин собрал сумму, на которую можно прожить несколько дней.

Молдаванин по имени Денис, называющий себя бомжом-попрошайкой, решил научиться ещё одному важному навыку и заделался блогером. В своём ролике он рассказал, как и сколько он зарабатывает на попрошайничестве во Франции.

Как рассказал 23-летний парень, он действительно остался без жилья и средств к существованию. Но помощь сердобольных европейцев вполне позволяет ему жить в недорогом отеле или хостеле. И практически не тратиться на еду, поскольку некоторые прохожие вместо денег делятся с попрошайкой пиццей и другими блюдами из кафе и булочных.

Денис просидел в центре города (название города он произнёс невнятно) три с половиной часа. За это время с ним поделились едой на 25-30 евро и бросили в стаканчик 105 евро.

В следующей серии ждём историю про взаимоотношения с представителями цыганской или албанской мафии, контролирующих этот "бизнес".

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Метки: бомж   видео   деньги   молдованин   попрошайка   франция   
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9  комментариев
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36k
Седой 54 минуты назад
Принципиально не подаю попрошайкам!
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18k
сергей костюнин 4 минуты назад
Изо рта как из помойного ведра ((
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67
Боцман 5 минут назад
по сравнению с хохлами молдаванин бледное подобие.....
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5k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
Мондавашки они такие ...
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Полчаса назад
Малдавашка добился успеха в жизни.
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166
ruslan d 40 минут назад
ну и как это по меркам Франции ?
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166
ruslan d Burzum Полчаса назад
неплохо )
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9k
GROMOZEKA 44 минуты назад
Слабо Денис, очень слабо.
Тут один пересидент, одной хохлобанановой республики, себе уже почти 2 ярда ойро напопрошайничал, в карман
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