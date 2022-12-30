Русскоязычный "бомж" показал, сколько зарабатывает на попрошайничестве во Франции

Молдаванин по имени Денис, называющий себя бомжом-попрошайкой, решил научиться ещё одному важному навыку и заделался блогером. В своём ролике он рассказал, как и сколько он зарабатывает на попрошайничестве во Франции.



Как рассказал 23-летний парень, он действительно остался без жилья и средств к существованию. Но помощь сердобольных европейцев вполне позволяет ему жить в недорогом отеле или хостеле. И практически не тратиться на еду, поскольку некоторые прохожие вместо денег делятся с попрошайкой пиццей и другими блюдами из кафе и булочных.