За три часа "работы" молдаванин собрал сумму, на которую можно прожить несколько дней.
Молдаванин по имени Денис, называющий себя бомжом-попрошайкой, решил научиться ещё одному важному навыку и заделался блогером. В своём ролике он рассказал, как и сколько он зарабатывает на попрошайничестве во Франции.
Как рассказал 23-летний парень, он действительно остался без жилья и средств к существованию. Но помощь сердобольных европейцев вполне позволяет ему жить в недорогом отеле или хостеле. И практически не тратиться на еду, поскольку некоторые прохожие вместо денег делятся с попрошайкой пиццей и другими блюдами из кафе и булочных.
Источник:
Денис просидел в центре города (название города он произнёс невнятно) три с половиной часа. За это время с ним поделились едой на 25-30 евро и бросили в стаканчик 105 евро.
Источник:
В следующей серии ждём историю про взаимоотношения с представителями цыганской или албанской мафии, контролирующих этот "бизнес".
Источник:
- Освистанный Лёва из Би-2 рассказал, что кроме "головой боли" ничего за концерт не получил
- Французы требуют переиграть финал ЧМ-2022
- Кидалы обманули таксиста и убежали, не заплатив за поездку - но за это он их жёстко наказал
- Как Франклин попал на купюру США, не будучи президентом, и кем являлся на самом деле
- За поджог военкомата во Владивостоке парню обещали 120 тысяч рублей, но обманули
Тут один пересидент, одной хохлобанановой республики, себе уже почти 2 ярда ойро напопрошайничал, в карман