FISHKINET
Сообщество Еда 1576 постов • 566 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
25 блюд со всего мира, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни

25 блюд со всего мира, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни

Автор:
29 декабря 2022 18:31
Сообщество : Еда
Метки: блюда   блюда стран мира   вкусные блюда   национальная еда   национальная кухня   национальные особенности   поваренная книга   традиционная еда   традиционное блюдо   
2186
26
В мире столько разных народов, культур и традиций! Приятно осознавать, что всех нас объединяет любовь к вкусной еде. В каждой стране есть национальная кухня и какие-то самые известные, традиционные блюда. Было бы здорово попробовать их как можно больше.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: блюда   блюда стран мира   вкусные блюда   национальная еда   национальная кухня   национальные особенности   поваренная книга   традиционная еда   традиционное блюдо   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Alex 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
4k
Трям 14 минут назад
Хачапури это же просто хлеб с запредельно соленым не вкусным сыром и сырым яйцом?
Неужели это вкусно? Вот честно - никогда не пробовал, т.к. сам вид отбивает желание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
383
yasha Трям 2 минуты назад
Не пробовал, зато комментарий негативный уже настрочил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Igors 17 минут назад
Прекрасно!
Обошлись без плова и про манты забыли?..
Прекрасно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
perekrestok 44 минуты назад
Надо попробовать приготовить! Много чего похожего есть и у других народов но все же есть и отличия. А так по жизни народные блюда, которые готовят много лет обычно вкусные, так как все невкусное долго не живет - или дорабатывается до вкусного или забывается.
Есть случай из жизни в застойное время. Народ в отъезде решил приготовить горячее. Водка была, так что одни пошли покупать картошку а вторые мясо. Те кто пошел за картошкой решили что к мясу пойдут и макароны. А те кто пошел за мясом решили что к картошке пойдет селедка. В результате ели макароны с селедкой. Под водку все пошло нормально, но больше такого блюда не пробовал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
191
ruslan d Час назад
О, вот и слюнки потекли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88822



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны
Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны
Стрелку из Пермского университета дали пожизненный срок
Стрелку из Пермского университета дали пожизненный срок
Набирающие популярность в сообществах
Реставрация павильона "Мясная промышленность" на ВДНХ
Реставрация павильона "Мясная промышленность" на ВДНХ
Эксперты предупреждают об алкогольной скам-рассылке
Эксперты предупреждают об алкогольной скам-рассылке
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой?
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Осторожнее со своими желаниями

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#кино#Прикол#подборка#позитив#праздник#Москва#картинки#СССР#улыбнуло
#Юмор#факты#животные#интересное#Спорт#Прошлое#фильм#Приколы#США#удивительно
#интересно#история#новый год#забавно#люди#Ynews#зима#ретро#фотографии#Жизнь
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой? Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой? Деликатес не для каждого: популярные блюда бывших советских Республик Деликатес не для каждого: популярные блюда бывших советских Республик 30 аппетитных фотографий еды от пользователей сети 30 аппетитных фотографий еды от пользователей сети 20 человек, которые хотели просто поесть 20 человек, которые хотели просто поесть Жирно, остро и очень вкусно: простая закуска к пиву из нута Жирно, остро и очень вкусно: простая закуска к пиву из нута Вкусно, дорого и долго: готовим потрясающие пельмени Вкусно, дорого и долго: готовим потрясающие пельмени

На что жалуетесь?

Вернуться