25 блюд со всего мира, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни

В мире столько разных народов, культур и традиций! Приятно осознавать, что всех нас объединяет любовь к вкусной еде. В каждой стране есть национальная кухня и какие-то самые известные, традиционные блюда. Было бы здорово попробовать их как можно больше.
Лепешка с сыром, которую едят как на гарнир, так и в качестве закуски, очень популярна в Грузии и России. Хачапури бывает самых разных видов. Самые популярные — хачапури по-аджарски в форме лодочки (с яйцом) и хачапури по-имеретински.
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2. Фалафель, Израиль
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Фалафель — жареные шарики из нута (или фасоли), популярная уличная закуска в Израиле. Фалафель часто подают с лавашом и хумусом, а также с соусом тахини, острым соусом и салатом.
3. Гуляш, Венгрия
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Гуляш — это венгерское рагу с паприкой и другими специями, приготовленное из мяса и овощей. Его обычно делают из рульки, голени или плеч говядины, телятины, свинины или баранины. Типичные овощи, которые входят в состав тушеного мяса, — это картофель, морковь и перец. Ближе к концу приготовления для вкуса добавляют также небольшое количество белого вина и винного уксуса. Есть вариации блюда: Székely gulyás, в котором картофель заменяется квашеной капустой и сметаной, и Paprikas krumpli, традиционное картофельное рагу с паприкой.
4. Мусака, Греция
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Мусака — это традиционное греческое блюдо, которое обычно состоит из слоев баклажанов, картофеля и мяса (часто бараньего фарша). После запекания всей смеси в духовке сверху добавляется наваристый соус бешамель. Можно найти и другие версии блюда, такие как папуцакия (крошечные запеченные баклажаны с мясом) и веганский вариант. Независимо от того, как она приготовлена, мусака — это ароматное и сытное блюдо, которое не разочарует.
5. Ирландское рагу, Ирландия
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Традиционные тушеные блюда, такие как ирландское рагу, делаются из говядины или баранины, картофеля, моркови, лука и трав. Это очень сытная еда и ее легко приготовить в большом объеме. Ирландское рагу, вероятно, лучший выбор, если вы ищете традиционное ирландское блюдо или теплый зимний ужин.
6. Кускус, Алжир
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В регионе Магриба, в который входит Алжир, очень распространены блюда из кускуса. Готовятся они на пару. Сверху добавляют тушеную баранину, морковь, тыкву, нут, корицу и пахту. Другой вариант - съесть блюдо в качестве десерта, посыпав приготовленную на пару крупу миндалем, корицей и сахаром и подав ее с молоком или пахтой.
7. Загорские штрукли, Хорватия
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Традиционное хорватское блюдо из теста, наполненного творогом, яйцами, сметаной и солью. Можно запекать с добавлением сливок или варить в подсоленной воде до готовности, а затем посыпать обжаренными сухарями. Есть много вариантов употребления этого блюда - в качестве основного, как закуску или даже десерт. Штрукли в Хорватии очень популярны.
8. Паста болоньезе, Италия
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Соус на основе мяса из итальянского города Болонья известен как ragu alla Bolognese. Его традиционно готовят из мясного фарша (говядины, телятины или свинины), томатной пасты, вина (обычно белого), молока и соффритто (сельдерей, морковь, лук). После медленного приготовления в течение нескольких часов получается блюдо с богатым и пикантным вкусом, которое можно подавать с различными видами пасты.
9. Наси-горенг, Индонезия
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Популярное индонезийское блюдо под названием наси-горенг готовится из обжаренных в масле риса, овощей, кусочков мяса и некоторых приправ, таких как сладкий соевый соус. Подают с гарнирами (маринованные овощи, ломтики свежего огурца или жареный лук-шалот), часто с жареным яйцом сверху.
10. Пути́н, Канада
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Путин — вкусная альтернатива традиционному картофелю фри, которую обязательно нужно попробовать. Это простое, но вкусное блюдо состоит из картофеля фри, посыпанного молодым рассольным сыром и политого слегка подслащённой гарнирной подливкой. Считается, что блюдо возникло в Квебеке в 1950-х годах.
11. Утка по-пекински, Китай
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Это известное китайское блюдо родом из Пекина, которое славится своей тонкой хрустящей корочкой и восхитительно мягким мясом утки. Для его приготовления используются целые утки, которых сначала маринуют в уникальном соусе, а затем запекают в дровяной печи. В ресторанах шеф-повар разделывает утку по-пекински на глазах у посетителей и подает ее в три этапа, начиная со шкурки. Блюдо обычно подают с огурцом, соусом хойсин и зеленым луком, а также с тонкими китайскими блинчиками.
12. Чевапчичи, Босния
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Чевапчичи родом из Боснии. Из двух разных сортов говяжьего фарша формируют маленькие палочки, похожие на колбаски. После обжаривания их подают с айваром (также можно со сметаной), сомуном (боснийской лепешкой) и сырым нарезанным луком. Блюдо обычно едят руками, и весь лишний жир впитывается хлебом.
13. Пепиан из курицы, Гватемала
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Пепиан, густое мясное рагу, является классическим гватемальским блюдом. Отличительный вкус ему придает рецепто (соус), который представляет собой смесь молотых семян кунжута и тыквы, кукурузных лепешек, помидоров, лука и перца чили. Вкус блюда может быть либо умеренным, либо жгуче-острым, в зависимости от предпочтений повара, и его лучше всего подавать с рисом и лепешками.
14. Плескавица, Балканы
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Название этой пряной мясной котлеты — от глагола "плесак", что означает "хлопать в ладоши". Котлеты формируют между ладонями, затем готовят на гриле. К плескавице часто подают лук, айвар (соус из жареного красного перца) и каймак (разновидность балканского сыра). Используя лепинью (лепешку), вы даже можете съесть плескавицу как гамбургер.
15. Шопский салат, Болгария
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Самая известная холодная закуска в Болгарии называется шопский салат. Он готовится из помидоров, огурцов, лука и перца. Затем сверху кладется толстый слой сыра сирена (болгарский белый рассольный сыр). Оттенки салата напоминают цвета болгарского флага, а еще это национальное блюдо. Обычно салат заправляется мягкой заправкой из подсолнечного масла и, иногда, уксуса.
16. Чаат, Индия
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Индийские уличные торговцы обычно продают пикантные закуски, известные как чаат. Чаат бывает разных видов, но все они имеют одинаковое сочетание хрустящего, кислого и сладкого вкусов. Алу чаат, состоящий из маленьких кусочков хрустящего жареного картофеля, и блины чила-бесан — два примера разновидностей чаата. Типичными ингредиентами чаата являются жареные лепешки, дахи (йогурт), сев (тонкая сушеная желтая соленая лапша) и чаат масала (разновидность порошковой смеси специй).
17. Драники, Белоруссия
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Картофельные оладьи из тертого картофеля и лука, обжаренные в масле. Обычно подаются со сметаной или яблочным пюре, иногда с беконом или колбасой. Казалось бы, элементарно простое блюдо — но от него просто за уши не оторвать, если готовил мастер.
18. Цеппелины, Литва
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Это традиционные литовские картофельно-мясные клецки. Их готовят из тертого картофеля, начиненного творогом, мясным фаршем (часто свиным) или грибами. После этого блюдо формуют в котлеты в виде дирижабля (отсюда и название), и варят в кипящей воде. Обычно цеппелины подают со сметаной и крошками бекона.
19. Галло пинто, Коста-Рика
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Галло пинто по-испански означает "пятнистый петух" и является традиционным для Коста-Рики блюдом из риса и бобов. Обычно также используют сладкий перец, кориандр, мелко нарезанный лук и чеснок. В качестве приправы идет соус Сальса Лизано с характерным вкусом. Блюдо часто подают с натиллой (костариканская сметана), яичницей или омлетом, лепешками и авокадо.
20. Пупуса, Сальвадор и Гондурас
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В Сальвадоре и Гондурасе эти толстые лепёшки из кукурузной или рисовой муки с начинкой — популярная уличная закуска. Начинкой может быть сыр, чичаррон, кабачки и жареные бобы. Обычно лепешки подают с томатной сальсой и маринованной капустой (куртидо). По давней традиции пупусу едят одной рукой.
21. Ропа вьеха, Куба
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Измельченная говядина, томатный соус, лук и перец — основные ингредиенты этого классического кубинского блюда. Название переводится как "старая одежда", происходит от местного мифа о том, как бедняк молился о чуде — и вдруг горшок с вареной, измельченной одеждой превратился в пикантное рагу. Блюдо обычно едят с рисом, также оно хорошо сочетается с холодным пивом, мадуро (жареными сладкими бананами) и черными бобами, приготовленными по-кубински.
22. Болон-де-верде, Эквадор
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Известная эквадорская утренняя трапеза, состоящая из сыра и жареных шариков из зеленых бананов. Чтобы приготовить болон-де-верде, зеленые бананы растирают, затем формируют шарики, начиняют сыром, чичарроном и молотым арахисом, а затем обжаривают во фритюре до хрустящей корочки и золотистого цвета.
23. Кули-кули, Бенин
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Эта традиционная в Бенине (Западная Африка) закуска готовится из молотого арахиса. И него формируют крошечные шарики или длинные палочки, а затем обжаривают их во фритюре в арахисовом масле.
24. Салтенья, Боливия
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Боливийские сальтеньи — это восхитительная пикантная выпечка, несладкие пирожки с начинкой из говядины, свинины или курицы, смешанной со сладким, слегка острым соусом, содержащим оливки, изюм и картофель.
25. Пастель де чокло, Чили
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Классическое чилийское блюдо, известное как пастель де чокло, готовится из говядины (или курицы) и чокло, разновидности кукурузы. Напоминает пастуший пирог, но вместо картофеля используется кукуруза. Ее ядра измельчаются и обжариваются в пасту, а говядина и курица тушатся с разными вкусами. Затем их кладут в круглый глиняный горшок с пастой чокло на дне, начинкой из говядины или курицы сверху, сверху покрывают сверху пастой чокло и запекают.
Неужели это вкусно? Вот честно - никогда не пробовал, т.к. сам вид отбивает желание.
Обошлись без плова и про манты забыли?..
Прекрасно!
Есть случай из жизни в застойное время. Народ в отъезде решил приготовить горячее. Водка была, так что одни пошли покупать картошку а вторые мясо. Те кто пошел за картошкой решили что к мясу пойдут и макароны. А те кто пошел за мясом решили что к картошке пойдет селедка. В результате ели макароны с селедкой. Под водку все пошло нормально, но больше такого блюда не пробовал.