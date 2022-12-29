25 блюд со всего мира, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни

Это известное китайское блюдо родом из Пекина, которое славится своей тонкой хрустящей корочкой и восхитительно мягким мясом утки. Для его приготовления используются целые утки, которых сначала маринуют в уникальном соусе, а затем запекают в дровяной печи. В ресторанах шеф-повар разделывает утку по-пекински на глазах у посетителей и подает ее в три этапа, начиная со шкурки. Блюдо обычно подают с огурцом, соусом хойсин и зеленым луком, а также с тонкими китайскими блинчиками.