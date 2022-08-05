20 человек, которые хотели просто поесть

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Завоевать внимание клиентов в индустрии питания становится все труднее и труднее. И хотя многие рестораны предпочитают делать ставку на уникальный вкус блюда, другие пытаются поразить гостя внешним видом еды . Но как показывает практика, это рискованная стратегия, и увлекшись оформлением блюда, рестораторы заходят слишком далеко. Взгляните!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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