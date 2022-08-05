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20 человек, которые хотели просто поесть

20 человек, которые хотели просто поесть

Автор:
05 августа 2022 22:07
Сообщество : Еда
Метки: Зашли   Поразить   блюда   далеко   оформление   рестораны   слишком   
425
21
Завоевать внимание клиентов в индустрии питания становится все труднее и труднее. И хотя многие рестораны предпочитают делать ставку на уникальный вкус блюда, другие пытаются поразить гостя внешним видом еды . Но как показывает практика, это рискованная стратегия, и увлекшись оформлением блюда, рестораторы заходят слишком далеко. Взгляните!
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Источник:

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Метки: Зашли   Поразить   блюда   далеко   оформление   рестораны   слишком   
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7  комментариев
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14k
Александр 5 часов назад
Идиотизм
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6k
newegg 5 минут назад
Понты и развод лохов на бабки.
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307
adssaf afasffdsga 5 минут назад
Порции рассчитаны на среднестатистического таракана. А тараканам плевать, какая посуда.
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32k
ACU900 3 часа назад
А где же классика "еда в ботинке"?
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1k
Шурман 5 часов назад
Позавчера , просто хотел поесть , Юрмала , 10 евро пиво 0,5 и блюдо , это селедка на гриле и овощи , сытно и питательно .
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69
Barmaleyy Шурман 4 часа назад
Так ты поесть пришел. А в посте понты от мошленоонанаторов.
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