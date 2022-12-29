Артисты, которых мы потеряли в 2022 году

Пашка Колокольников, Жорж Милославский, Хома Брут, Копченый, Шура Балаганов и Афанасий Борщов — всех их мы знаем благодаря Леониду Куравлеву. Человек из народа, немного простодушный, иногда трогательно нелепый, но обладающий какой-то собственной и в то же время ясной моралью. Это видели в нем режиссеры и чувствовали зрители. Герои Куравлева моментально становились народными.

Его не стало 30 января. Он прожил 85 лет.