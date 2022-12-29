Артисты, которых мы потеряли в 2022 году

Завершается 2022 год...Как это ни печально, однако все люди смертны и среди всех и те, чьи имена были на слуху, успехами и достижениями которых мы гордились, чьим победам мы радовались, кто дарил нам положительные эмоции со сцен и экранов. Это актеры, певцы, телеведущие, композиторы, режиссеры и многие другие публичные люди...Те кого мы знали на экранах ТВ, эстрадной сцене и фильмах кино. Вспомним их...
Телеведущий Михаил Зеленский умер 11 января от инсульта. Журналисту было 46 лет. Он отдыхал в Доминикане, когда почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти его, но не смогли. На телеканале "Россия-Культура" Зеленский вел программу "Билет в Большой", был обозревателем канала и ведущим "Новостей культуры", работал в эфире "России-24", а до этого работал в новостях на "России-1" и "ТВ Центре".
Родилась 27 июля 1943 года в Москве - умерла 14 января 2022 года. Советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РФ (1997). Вдова актера Андрея Мягкова.
Родился 8 января 1946 года в Риге - умер 21 января 2022 года на 77-м году жизни. Советский и латвийский актёр театра и кино.
Пашка Колокольников, Жорж Милославский, Хома Брут, Копченый, Шура Балаганов и Афанасий Борщов — всех их мы знаем благодаря Леониду Куравлеву. Человек из народа, немного простодушный, иногда трогательно нелепый, но обладающий какой-то собственной и в то же время ясной моралью. Это видели в нем режиссеры и чувствовали зрители. Герои Куравлева моментально становились народными.
Его не стало 30 января. Он прожил 85 лет.
Драматург и режиссер Виктор Мережко умер 30 января в возрасте 84 лет. По его сценариям сняты фильмы, в том числе "Здравствуй и прощай", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Курочка Ряба". Мережко снял несколько картин как режиссер, вел телевизионные программы "Кинопанорама" и "Мое кино", входил в число создателей "ТВ-6 Москва", был одним из основателей и президентом Российской академии кинематографических искусств "Ника"
Одна из самых красивых российских актрис Евгения Брик умерла 10 февраля. Ей было всего 40. Она боролась с онкологией и не хотела, чтобы кто-то знал о ее проблемах, поэтому ее смерть шокировала зрителей и многих коллег. Брик известна по ролям в фильмах и сериалах "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Оттепель", "Марш Турецкого", "Каменская" "Адаптация", "Елки". Жена режиссера Валерия Тодоровского
Всесоюзную известность получила после фильма "Тихий Дон". Фильмы "Любовь земная", "Два капитана", "Любить по русски".
Родилась 9 июля 1933 года в Махачкале - умерла 12 февраля 2022 года в Москве от инсульта.
Родился 30 марта 1932 года в Чубовке Куйбышевской области (ныне Самарская область) - умер 18 февраля 2022 года в Москве. Советский и российский актёр театра и кино.
Худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис попал 20 сентября в смертельное ДТП в Ярославской области. Актер, который помогал жителям Донбасса, погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль. Пускепалис известен ролями в картинах "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Простые вещи". В 2010 году получил премию берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом"
Народный артист России, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров ушел из жизни 18 февраля в возрасте 72 лет. За свою карьеру он сыграл более чем в сотне фильмов и сериалов, среди них — "Россия молодая", "Найти и обезвредить", "Говорит Москва", "Майор", "Капабланка", "Сталинград", "Каменская", "Последний министр".
Звезда фильмов "Экипаж", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Чародеи" Александра Яковлева умерла 1 апреля после продолжительной болезни. В кино дебютировала в 1979 году и очень скоро стала одной из самых популярных актрис Советского Союза. В 1993 году приняла решение завершить актерскую карьеру и некоторое время занимала пост вице-мэра Калининграда, выступала депутатом горсовета.
Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Артисту было 48 лет. Он был героем всех дискотек конца 1980-х — начала 1990-х
Родился 31 января 1937 года в Шяуляе (Литва) - умер 20 июня 2022 года после продолжительной болезни. Советский и литовский актёр театра и кино. Народный артист СССР. Снимался в фильмах "Никто не хотел умирать", "Американская трагедия", "Трест, который лопнул", "Мираж".
Родился 13 июня 1967 года в Новочеркасске Ростовской области - умер 24 декабря 2022 года
Российский юморист, пародист, музыкант (гитарист), актер, телеведущий. Участник дуэта Братья Пономаренко вместе с братом-близнецом Валерием Пономаренко.
Светлая Память артистам...
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