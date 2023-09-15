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Мастера, работающие в стиле "сойдёт и так" продолжают удивлять окружающих

Мастера, работающие в стиле "сойдёт и так" продолжают удивлять окружающих

Автор:
15 сентября 2023 16:46
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   и так сойдёт   интересное   отделочные работы   подборка   стройка   
1572
17
Я уже как-то упоминал, что это моя любимая серия подборок. Каждую неделю появляются всё новые и новые поделки от "специалистов".
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Метки: Прикол   и так сойдёт   интересное   отделочные работы   подборка   стройка   
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