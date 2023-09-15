Мастера, работающие в стиле "сойдёт и так" продолжают удивлять окружающих

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Я уже как-то упоминал, что это моя любимая серия подборок. Каждую неделю появляются всё новые и новые поделки от "специалистов".
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