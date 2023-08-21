Сойдёт и так? А куда оно денется

Если бы в мире все мастера делали бы свою работу нормально, то мы бы жили в очень скучной версии реальности из всех возможных. Жаль, конечно, что это не так, потому что всевозможные строительные, сантехнические и слесарные потуги уже слегка надоели.

0

1. Начнём с пандусов. Хочется авторам таких вот изобретений сломать ножки, посадить в коляску и спустить с такого вот пандуса 0 Источник:

×

×

2. 0 Источник:

3. 0 Источник:

4. 0 Источник:

5. 0 Источник:

6. Пример уличного дизайна клумб 0 Источник:

7. И нет, это не кладбище в Питере 0 Источник:

8. Просто дизайнер так видит... 0 Источник:

9. Немного сантехнического рукоблудия 0 Источник:

10. 0 Источник:

11. И, конечно, электрики 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. Это не конец! 0 Источник:

14. Крепёж есть, а здравого смысла нет 0 Источник:

15. Единственный нормальный ремонт 0 Источник:

16. Аккуратненько 0

17. Идеально 0 Источник:

18. Эстетично 0 Источник: