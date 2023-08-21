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Сойдёт и так? А куда оно денется

Сойдёт и так? А куда оно денется

Автор:
21 августа 2023 18:35
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдет   интересное   кривые руки   подборка   
2074
20
Если бы в мире все мастера делали бы свою работу нормально, то мы бы жили в очень скучной версии реальности из всех возможных. Жаль, конечно, что это не так, потому что всевозможные строительные, сантехнические и слесарные потуги уже слегка надоели.
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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдет   интересное   кривые руки   подборка   
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2  комментария
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sedoisever 2 часа назад
Там, где направляющая одна, это для детских колясок.
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Бернгард Кёне

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