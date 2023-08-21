Сойдёт и так? А куда оно денется

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Если бы в мире все мастера делали бы свою работу нормально, то мы бы жили в очень скучной версии реальности из всех возможных. Жаль, конечно, что это не так, потому что всевозможные строительные, сантехнические и слесарные потуги уже слегка надоели.
1. Начнём с пандусов. Хочется авторам таких вот изобретений сломать ножки, посадить в коляску и спустить с такого вот пандуса
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