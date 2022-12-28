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Главные богини предновогодних корпоративов этого года

Главные богини предновогодних корпоративов этого года

Автор:
28 декабря 2022 17:00
Метки: бюст   девушки   женщины   корпоратив   красота   макияж   новый год   платье   праздник   
1230
20
Девушки, чьи фотографии попали в этот обзорный пост - что-то с чем-то. Они произвели такой фурор своим внешним видом на коллег и подписчиков в социальных сетях, что по праву заслужили звания "Богини корпоративов 2022-2023".
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Метки: бюст   девушки   женщины   корпоратив   красота   макияж   новый год   платье   праздник   
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13  комментариев
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1k
Alex 52 минуты назад
Кто-то в окопах, а кто-то бля**дский цирк устраивает.
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Тигран Саркисян 6 минут назад
Вот мне Ынтерестно вот если снять с них штукатурку там что под ней газеты под обои из 70х будут?
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3k
Старичок 14 минут назад
страшненькие какие то и поношенные сильно.
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4k
Николаевич 16 минут назад
Увеселительные мероприятия, кооперативы, "богини" с заячьими ушками от "плейбоя", фурор в социальных сетях... По мне, конечно красивая, но просто (пардон за грубость), сие есть столичная обыкновенная плесень из серии "собчаковых ксюш&ургантов". ПЕНА! Как-то всё это смахивает на пир не совсем в то время. Нет, я конечно, не против весёлого праздника, но против такого фривольного и лицемерного образа жизни, …по смыслу ох, как далеко в стороне за МКАДом от большинства россиян. С настоящим наступающим!
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1k
Сид 44 минуты назад
Сплошной силикон
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27k
Ваня 47 минут назад
опять выставка, ну поняли чего...
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8k
Аргуша 52 минуты назад
эти багини и в лучшие годы стоили не более 10к в час
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9k
GROMOZEKA 55 минут назад
«Продолжаем нашу номинацию "Богини корпоративов"

Я бы сказал ВАГИНИ КОРПОРАТИВОВ.
хотя пара симпатичных все же есть
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40k
jonnyD 57 минут назад
Ту, что на 18-й , надеюсь сожгли ?!
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126
Biero jonnyD 50 минут назад
Сожгли. Но потом.
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2k
Палыч 58 минут назад
БАГини.
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180
ruslan d Час назад
хорошие )
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