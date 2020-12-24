Королевы новогодних корпоративов 2021, которые уже показали себя

Корпоративы в этом году устраивают далеко не все организации. Поэтому, перед вами самые отчаянные и бесстрашные люди, которые в первых рядах отметили приближающийся Новый год в кругу коллег. Девушки, как всегда, были на высоте!
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