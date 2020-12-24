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Королевы новогодних корпоративов 2021, которые уже показали себя

Королевы новогодних корпоративов 2021, которые уже показали себя (20 фото)

Автор:
24 декабря 2020 16:03
Сообщество : Юмор
Метки: девушки   корпоратив   красота   новый год   платье   праздник   работа   
2880
20
Корпоративы в этом году устраивают далеко не все организации. Поэтому, перед вами самые отчаянные и бесстрашные люди, которые в первых рядах отметили приближающийся Новый год в кругу коллег. Девушки, как всегда, были на высоте!
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Метки: девушки   корпоратив   красота   новый год   платье   праздник   работа   
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10  комментариев
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360
insaider Час назад
Тема пьяных бухгалтерш не раскрыта.
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Остап Ива́нович. Полчаса назад
Новогодний танец краковяк!..
Новогодний танец краковяк!..
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11k
Алекс 56 минут назад
Королевы новогодних корпоративов 2021, которые уже показали себя
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prostoVetal22 Час назад
Мне кажется медведя не хватает.
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8k
СПКиНР Час назад
Где маски и перчатки, хотя о чём это я, их вирус не берет.
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
каких корпоративов... все закрыто нахрен ...
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72k
Броненосец Потелкам Hallo FreeSpace Час назад
Умные люди снимают коттедж, загружают его всем, что надо - и празднуют на здоровье
хоть 3 дня подряд.
Чуть=чуть смекалки.....
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prostoVetal22 Hallo FreeSpace Час назад
Вот такие х.новые корпоративы.
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Hallo FreeSpace Броненосец Потелкам 24 минуты назад
ну это если конторка маленькая , то прокатит конечно )
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Stan from Russia

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