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Самые сногсшибательные выпускницы школ 2021 года. Часть 2

Самые сногсшибательные выпускницы школ 2021 года. Часть 2 (20 фото)

Автор:
29 июня 2021 09:23
Метки: выпускной   девушки   красота   молодость   платье   праздник   школа   
1458
20
В этом году все-таки состоялись, привычные нам всем, выпускные в офлайн режиме. Героини данного поста сразили наповал всех окружающих своими образами. Встречайте, красота и молодость в одном флаконе!

P.S. Кому понравилась первая часть поста, тот по достоинству оценит и часть вторую.
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Метки: выпускной   девушки   красота   молодость   платье   праздник   школа   
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14k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
как в любом женском инстаграме
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224
perdobak 2 минуты назад
Glory holes
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716
Злодей 7 минут назад
Выпускницы это красиво...
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571
Питер Крузо 12 минут назад
2-3 норм, остальные крокодилицы
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1k
Владимир Порохин 14 минут назад
а мозги прилагаются ? хотя о чем это я ...
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10
ElAndre Полчаса назад
Удивительно, сколько пафоса из-за окончания школы (среднего образования). Раздуто настолько как будто совершили прорыв в науке всей школой. А главное, надо это всё это выставить на показ - у меня аттестат!!!
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6k
КОСТЯН 42 минуты назад
Выпуск 98г. Тупо собрались в школе 2 класса, посидели за столами, выпили водки в туалете, дискотека в школе до 5 утра, поблевали и разошлись по домам. Вспомнить нечего...
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1k
Татьяна Юсова 47 минут назад
Наряды, позы, выражения лиц, как будто девицы снимались для рекламы сексуальных услуг.
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Преподобный Стасян

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