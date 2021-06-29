Самые сногсшибательные выпускницы школ 2021 года. Часть 2

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В этом году все-таки состоялись, привычные нам всем, выпускные в офлайн режиме. Героини данного поста сразили наповал всех окружающих своими образами. Встречайте, красота и молодость в одном флаконе!
P.S. Кому понравилась первая часть поста, тот по достоинству оценит и часть вторую.
P.S. Кому понравилась первая часть поста, тот по достоинству оценит и часть вторую.
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